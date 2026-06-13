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क्रिकेटर ऋषभ पंत ने किये आदि कैलाश के दर्शन, ITBP जवानों के साथ खिंचवाई फोटो

ऋषभ पंत आदि कैलाश दौरा ( फोटो सोर्स: स्थानीय )

पिथौरागढ़: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में उत्तराखंड के पवित्र आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए. खास बात यह रही कि उनका यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया. जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को भी नहीं हो सकी. धार्मिक आस्था से जुड़े इस निजी दौरे के दौरान ऋषभ पंत ने व्यास घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण किया. ऋषभ पंत सबसे पहले पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र पहुंचे. जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ ओम पर्वत के दर्शन किए. साथ ही उन्होंने वहां कुछ समय भी बिताया. दर्शन के बाद ऋषभ पंत व्यास घाटी के नाबी गांव पहुंचे. जहां उन्होंने एक स्थानीय होमस्टे में रात्रि विश्राम किया. बताया जा रहा है कि वे सुरेंद्र सिंह नबियाल के अतिथि होमस्टे में ठहरे थे. अपने पूरे दौरे के दौरान उन्होंने सादगी और गोपनीयता बनाए रखी. यात्रा के दौरान उनके वाहन का टायर खराब हो जाने पर गुंजी क्षेत्र में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उनकी सहायता की. इस दौरान ऋषभ पंत ने जवानों के साथ समय बिताया, नाश्ता किया और उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया.