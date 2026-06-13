क्रिकेटर ऋषभ पंत ने किये आदि कैलाश के दर्शन, ITBP जवानों के साथ खिंचवाई फोटो
दर्शन के बाद ऋषभ पंत व्यास घाटी के नाबी गांव पहुंचे. जहां उन्होंने एक स्थानीय होमस्टे में रात्रि विश्राम किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 13, 2026 at 8:36 PM IST|
Updated : June 13, 2026 at 8:43 PM IST
पिथौरागढ़: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में उत्तराखंड के पवित्र आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए. खास बात यह रही कि उनका यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया. जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को भी नहीं हो सकी.
धार्मिक आस्था से जुड़े इस निजी दौरे के दौरान ऋषभ पंत ने व्यास घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण किया. ऋषभ पंत सबसे पहले पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र पहुंचे. जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ ओम पर्वत के दर्शन किए. साथ ही उन्होंने वहां कुछ समय भी बिताया.
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दर्शन के बाद ऋषभ पंत व्यास घाटी के नाबी गांव पहुंचे. जहां उन्होंने एक स्थानीय होमस्टे में रात्रि विश्राम किया. बताया जा रहा है कि वे सुरेंद्र सिंह नबियाल के अतिथि होमस्टे में ठहरे थे. अपने पूरे दौरे के दौरान उन्होंने सादगी और गोपनीयता बनाए रखी. यात्रा के दौरान उनके वाहन का टायर खराब हो जाने पर गुंजी क्षेत्र में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उनकी सहायता की. इस दौरान ऋषभ पंत ने जवानों के साथ समय बिताया, नाश्ता किया और उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया.
रवाना होने से पहले उन्होंने आईटीबीपी के जवानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. सीमांत क्षेत्र में देश के लोकप्रिय क्रिकेटर के इस शांत और आध्यात्मिक दौरे की चर्चा अब स्थानीय लोगों के बीच हो रही है. आस्था और आध्यात्मिकता से जुड़े इस निजी दौरे के जरिए ऋषभ पंत ने उत्तराखंड की पवित्र व्यास घाटी और आदि कैलाश क्षेत्र के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की.
कैसे पहुंचे आदि कैलाश? अगर आप दिल्ली या देहरादून या अन्य शहरों से ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको नैनीताल के काठगोदाम तक ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी. जहां से आपको पिथौरागढ़ पहुंचना होगा. वहीं, हवाई मार्ग की बात करें तो पंतनगर एयरपोर्ट या नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ पहुंच सकते हैं. इसके बाद सड़क मार्ग से आगे जाना होता है.
सड़क मार्ग से काठगोदाम/हल्द्वानी फिर पिथौरागढ़ पहुंचना होता है. यहां से धारचूला फिर गुंजी से कुटी गांव पहुंचा जाता है, फिर आदि कैलाश आता है. धारचूला से आगे का रास्ता पहाड़ी और संवेदनशील है. जिस वजह से यह यात्रा एडवेंचर भी भरा हो सकता है. यात्रा के लिए शेयर टैक्सी या जीप धारचूला से मिल जाती है.
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