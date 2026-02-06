ETV Bharat / sports

क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक, 1.6 M फॉलोअर्स वाली ID से हो रही कमाई पर भी सेंध

रिंकू सिंह के भाई की शिकायत पर अलीगढ़ साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की

रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक.
रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 4:33 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 5:32 PM IST

अलीगढ़ः भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है. रिंकू सिंह की फेसबुक आईडी पर करीब 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मोनेटाइज भी है. हैकर न सिर्फ अकाउंट पर कब्जा जमाए हुए हैं, बल्कि उससे होने वाली कमाई भी हड़प रहे हैं. रिंकू सिंह की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि हाल के दिनों में उनकी फेसबुक आईडी से कुछ ऐसे फोटो और वीडियो अपलोड हुए हैं, जिनका उनसे कोई लेना-देना नहीं है.

रिंकू सिंह ने अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन को फोन कर अकाउंट हैक होने की जानकारी दी है. इसके बाद रिंकू सिंह के भाई सोनू ने एसएसपी को लिखित शिकायत सौंपी. शिकायत में फेसबुक आईडी हैक होने के साथ-साथ मोनेटाइज अकाउंट से पैसे निकाले जाने की बात भी कही गई है. शिकायत के आधार पर एसएसपी नीरज जादौन के निर्देश पर साइबर थाने में अज्ञात हैकरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

पुलिस के मुताबिक, रिंकू सिंह की फेसबुक आईडी पहले उनकी जी-मेल आईडी RinkuKumar344.8.7 से लॉग-इन थी. लेकिन हैक होने के बाद अकाउंट को Commercial.RinkuKumar नाम की आईडी से लॉग-इन किया जा रहा है. हैकरों ने ई-मेल एक्सेस भी अपने कब्जे में ले लिया है.

एसएसपी नीरज जादौन ने कहा कि रिंकू सिंह के भाई द्वारा दी गई शिकायत में अकाउंट हैक होने और मोनेटाइजेशन से जुड़े पैसों के गबन की बात सामने आई है. साइबर सेल को हैकरों की पहचान करने और अकाउंट रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हैकिंग किसी संगठित साइबर गिरोह द्वारा की गई है या किसी निजी व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया है.

साइबर थाना इंचार्ज रामेंद्र शुक्ला ने बताया कि रिंकू सिंह के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है. फेसबुक अकाउंट से जुड़े लॉग-इन डिटेल्स, आईपी एड्रेस और ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी समन्वय किया जा रहा है, ताकि अकाउंट को जल्द से जल्द रिकवर कराया जा सके.

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(नोडल साइबर क्राइम) अमृत जैन ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व क्रिकेटर रिंकू सिंह द्वारा अलीगढ़ पुलिस को यह अवगत कराया गया कि फेसबुक आईडी को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हैक कर लिया गया है. उस आईडी के मोनेटाईजेशन का पैसा भी इसी व्यक्ति द्वारा डायवर्ट किया जा रहा है. सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से अलीगढ़ पुलिस ने साइबर थाना पर एक मुकदमा दर्ज करवा लिया है. इस मुकदमे की विवेचना के तहत मेटा और फेसबुक से डेटा रिकार्डस की मांगी गई है. अपराधी की पहचान के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है. पहचान के तुरन्त बाद ही अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी और आपराधिक कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति पर भी कड़ा प्रहार अलीगढ़ पुलिस द्वारा भविष्य में किया जायेगा.

