कुलदीप यादव की मेहंदी सेरेमनी, जमकर झूमे युजवेंद्र चहल, देखिये वीडियो

मसूरी: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की शादी की रस्में उत्तराखंड की पहाड़ियों में शुरू हो चुकी हैं. शुक्रवार को मसूरी के ऐतिहासिक वेलकम द सवॉय होटल में उनकी मेहंदी की रस्म बड़े उत्साह और पारंपरिक माहौल के बीच आयोजित की गई. कार्यक्रम में परिवार के सदस्यों, करीबी रिश्तेदारों और कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी में रंगारंग माहौल देखने को मिला.

मेहंदी समारोह में कुलदीप यादव की होने वाली पत्नी वंशिका पारंपरिक परिधान में बेहद खूबसूरत नजर आईं. हाथों में सजी मेहंदी और पहाड़ी व बॉलीवुड गीतों की धुनों के बीच उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ जमकर डांस किया. समारोह के दौरान खुशी का माहौल इतना जीवंत था कि हर कोई संगीत की धुनों पर झूमता नजर आया.

कुलदीप यादव की मेहंदी सेरेमनी (सोर्स: कुलदीप यादव फैमिली)

इस खास मौके पर भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल भी कार्यक्रम में शामिल हुए. चहल ने भी परिवार के साथ मेहंदी समारोह में खूब मस्ती की और डांस करते नजर आए. उनके साथ कई अन्य करीबी मेहमानों ने भी समारोह का आनंद लिया. कार्यक्रम के दौरान मेहमानों के लिए पारंपरिक व्यंजनों और विशेष आतिथ्य की व्यवस्था की गई थी. होटल परिसर को फूलों और लाइटों से आकर्षक ढंग से सजाया गया. जिससे पूरा वातावरण शादी के रंग में रंगा नजर आया.