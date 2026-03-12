ETV Bharat / sports

विवाह का निमंत्रण देने सीएयू पहुंचे क्रिकेटर कुलदीप यादव, हुआ जोरदार स्वागत, भेंट में मिला केदारनाथ का मोमेंटो

देहरादून (उत्तराखंड): टी20 विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव 14 तारीख को मसूरी के एक बड़े होटल में शादी करने जा रहे हैं. शादी से पहले आज गुरुवार को वो राजधानी देहरादून के CAU यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के कार्यालय पहुंचे. यहां पर उनका ढोल दमाऊं बजाकर स्वागत किया गया.

शादी का निमंत्रण देने सीएयू दफ्तर पहुंचे कुलदीप यादव: उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े सभी पदाधिकारियों ने उन्हें माला पहनकर और गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया. सीएयू के पूर्व सचिव महिम वर्मा ने कुलदीप यादव को टी20 विश्व कप जीतने और विवाह के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी. इसके बाद कुलदीप यादव सीएयू सचिव के दफ्तर पहुंचे. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की सचिव किरन वर्मा ने अपने दफ्तर में कुलदीप यादव का स्वागत किया. किरन ने भारतीय क्रिकेटर को केदारनाथ धामी की प्रतिकृति भेंट की. इसके साथ ही विवाह करने जा रहे कुलदीप यादव को भगवान बदरीनाथ का प्रसाद भी भेंट किया.

13-14 मार्च को मसूरी में है कुलदीप यादव की शादी: कानपुर निवासी कुलदीप यादव अपने शादी समारोह के लिए उत्तराखंड पहुंच गए हैं. शादी की सभी रस्में मसूरी में होंगी. परिवार के सदस्य मसूरी पहुंच गए हैं. लगभग 12:40 पर राजधानी देहरादून पहुंचे कुलदीप यादव सीएयू दफ्तर से सीधे मसूरी में जाएंगे. आपको बता दें कि 13 और 14 मार्च के दिन शादी की सभी रस्में पूरी की जाएंगी.