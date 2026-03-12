विवाह का निमंत्रण देने सीएयू पहुंचे क्रिकेटर कुलदीप यादव, हुआ जोरदार स्वागत, भेंट में मिला केदारनाथ का मोमेंटो
क्रिकेटर कुलदीप यादव की मसूरी के होटल में शादी है, वो टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य हैं
देहरादून (उत्तराखंड): टी20 विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव 14 तारीख को मसूरी के एक बड़े होटल में शादी करने जा रहे हैं. शादी से पहले आज गुरुवार को वो राजधानी देहरादून के CAU यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के कार्यालय पहुंचे. यहां पर उनका ढोल दमाऊं बजाकर स्वागत किया गया.
शादी का निमंत्रण देने सीएयू दफ्तर पहुंचे कुलदीप यादव: उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े सभी पदाधिकारियों ने उन्हें माला पहनकर और गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया. सीएयू के पूर्व सचिव महिम वर्मा ने कुलदीप यादव को टी20 विश्व कप जीतने और विवाह के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी. इसके बाद कुलदीप यादव सीएयू सचिव के दफ्तर पहुंचे. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की सचिव किरन वर्मा ने अपने दफ्तर में कुलदीप यादव का स्वागत किया. किरन ने भारतीय क्रिकेटर को केदारनाथ धामी की प्रतिकृति भेंट की. इसके साथ ही विवाह करने जा रहे कुलदीप यादव को भगवान बदरीनाथ का प्रसाद भी भेंट किया.
13-14 मार्च को मसूरी में है कुलदीप यादव की शादी: कानपुर निवासी कुलदीप यादव अपने शादी समारोह के लिए उत्तराखंड पहुंच गए हैं. शादी की सभी रस्में मसूरी में होंगी. परिवार के सदस्य मसूरी पहुंच गए हैं. लगभग 12:40 पर राजधानी देहरादून पहुंचे कुलदीप यादव सीएयू दफ्तर से सीधे मसूरी में जाएंगे. आपको बता दें कि 13 और 14 मार्च के दिन शादी की सभी रस्में पूरी की जाएंगी.
विवाह समारोह में आएंगे ये खिलाड़ी: विवाह समारोह में लगभग 200 मेहमानों के आने की उम्मीद है. मेहमानों की लिस्ट में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर जैसे दिग्गजों सहित सभी T20 और वनडे क्रिकेटरों के खिलाड़ी मौजूद रहने की उम्मीद है.
बचपन की दोस्त वंशिका से हो रही है कुलदीप की शादी: बताते चलें कि क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी उनकी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ होने जा रही है. वंशिका भी कानपुर की रहने वाली हैं. वो अभी ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती हैं. पिछले साल 4 जून को दोनों की लखनऊ में सगाई हुई थी. कुलदीप यादव भी कानपुर के ही रहने वाले हैं. शहर के जाजमऊ इलाके में कुलदीप यादव का घर है.
