झज्जर के लाल ने रचा इतिहास, अंडर-19 वर्ल्ड कप में कनिष्क चौहान बने मैन ऑफ द मैच, पिता ने कहा- "छोरे ने तो लट्ठ गाड़ दिया"

कनिष्क चौहान ने अंडर-19 वर्ल्ड क्रिकेट कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मैन ऑफ द मैच बनकर झज्जर का नाम रोशन किया है.

झज्जर के लाल ने रचा इतिहास (Etv Bharat)
Published : February 2, 2026 at 12:07 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 12:30 PM IST

झज्जर: जिले के गांव कुलाना निवासी क्रिकेटर कनिष्क चौहान ने ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के हाई-वोल्टेज मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया.इस मुकाबले में कनिष्क ने दबाव भरे हालात में जिस सूझबूझ, संयम और आत्मविश्वास के साथ खेल दिखाया, उसने न सिर्फ टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया.

सोशल मीडिया पर छाया कनिष्क का नाम: वहीं, मैच खत्म होते ही कनिष्क चौहान का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने उनके खेल की जमकर तारीफ की. अंडर-19 स्तर पर भारत-पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बनना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इस सफलता ने कनिष्क को देशभर के युवा क्रिकेटरों के बीच एक नई पहचान दिलाई है.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में कनिष्क चौहान बने मैन ऑफ द मैच (Etv Bharat)

मां की आंखों में खुशी के आंसू: कनिष्क की इस उपलब्धि पर परिवार भावुक नजर आया. उनकी मां सरिता ने कहा, “बचपन से ही कनिष्क को क्रिकेट से बहुत लगाव रहा है. उसने हर दिन मेहनत की है. हमें उस पर गर्व है. हमने कल का मैच देखा और उसका खेल देखकर आंखों में खुशी के आंसू आ गए"

पिता हुए गर्वित: कनिष्क के पिता प्रदीप ने बेटे की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा, “कनिष्क ने पढ़ाई के साथ-साथ खेल को भी पूरी ईमानदारी से समय दिया. आज जो सफलता उसे मिली है, वह उसकी मेहनत और अनुशासन का नतीजा है. हमने कल का मैच देखा है और भविष्य में हम उसे टीम इंडिया में खेलते हुए देखना चाहते हैं.”

दादी के लिए त्योहार जैसा माहौल: कनिष्क की दादी कमलेश ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, “घर में आज त्योहार जैसा माहौल है. पोते ने गांव और परिवार का नाम रोशन कर दिया. भगवान से यही प्रार्थना है कि वह इसी तरह आगे बढ़ता रहे.”

चाचा की उम्मीद: कनिष्क के चाचा भीष्म पाल ने भी उनके खेल की सराहना करते हुए कहा, “हम सबने कल का मैच देखा. कनिष्क ने जिस आत्मविश्वास के साथ खेल दिखाया, वह काबिले-तारीफ है. हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वह भारतीय सीनियर टीम तक पहुंचेगा और देश के लिए खेलेगा.”

गांव में जश्न का माहौल: कुलाना गांव में कनिष्क की जीत की खबर मिलते ही जश्न का माहौल बन गया है. ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई. गांववासियों का कहना है कि कनिष्क आज छोटे गांवों के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया है और उसकी सफलता यह साबित करती है कि मेहनत और लगन से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है.

संपादक की पसंद

