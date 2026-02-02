ETV Bharat / sports

झज्जर के लाल ने रचा इतिहास, अंडर-19 वर्ल्ड कप में कनिष्क चौहान बने मैन ऑफ द मैच, पिता ने कहा- "छोरे ने तो लट्ठ गाड़ दिया"

झज्जर के लाल ने रचा इतिहास ( Etv Bharat )

झज्जर: जिले के गांव कुलाना निवासी क्रिकेटर कनिष्क चौहान ने ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के हाई-वोल्टेज मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया.इस मुकाबले में कनिष्क ने दबाव भरे हालात में जिस सूझबूझ, संयम और आत्मविश्वास के साथ खेल दिखाया, उसने न सिर्फ टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया. सोशल मीडिया पर छाया कनिष्क का नाम: वहीं, मैच खत्म होते ही कनिष्क चौहान का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने उनके खेल की जमकर तारीफ की. अंडर-19 स्तर पर भारत-पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बनना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इस सफलता ने कनिष्क को देशभर के युवा क्रिकेटरों के बीच एक नई पहचान दिलाई है. अंडर-19 वर्ल्ड कप में कनिष्क चौहान बने मैन ऑफ द मैच (Etv Bharat) मां की आंखों में खुशी के आंसू: कनिष्क की इस उपलब्धि पर परिवार भावुक नजर आया. उनकी मां सरिता ने कहा, “बचपन से ही कनिष्क को क्रिकेट से बहुत लगाव रहा है. उसने हर दिन मेहनत की है. हमें उस पर गर्व है. हमने कल का मैच देखा और उसका खेल देखकर आंखों में खुशी के आंसू आ गए"