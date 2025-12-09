ETV Bharat / sports

वनडे में किस सलामी बल्लेबाज ने लगाए सबसे ज्यादा अर्धशतक, 3 भारतीय लिस्ट में शामिल

हैदराबाद: क्रिकेट का खेल काफी रोमांचक होता है. इस खेल में एक तरफ रनों का अंबार भी लगात है तो वहीं, दूसरी तरफ विकेटों का पतझड़ लगता है. इस सब के बीच बल्लेबाज बड़ी और लंबी पारी खेलकर शतक और अर्धशतक लगाते हैं, जिसकी बदौलत उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है.

भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा भी ऐसे ही खिलाड़ियों में शुमार है, जो आए दिन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराते जा रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुए वनडे सीरीज में रोहित ने पहले और अंतिम मैच में अर्धशतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया था.

इस अर्धशतक के साथ रोहित शर्मा वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे ओपनिंग बल्लेबाज बन गए थे. इसके साथ ही क्रिस गेल अपना पायदान खोकर चौथे स्थान पर पहुंच गए थे. तो आज हम आपको वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले ओपनिंग बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले हैं.

वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले ओपनर

1 - सचिन तेंदुलकर: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. सचिन ने 120 अर्धशतक लगाने हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने 340 पारियां ली है.