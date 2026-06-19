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शादी से पहले क्रिकेटर आकाशदीप को बिहार सरकार का बड़ा तोहफा, बनेंगे DSP, मुकेश कुमार के कंधों पर भी सजेगा सितारा

शादी से पहले आकाशदीप को बड़ा तोहफा मिला है. बिहार सरकार डीएसपी बनाएगी. मुकेश कुमार को भी सम्मानजनक नियुक्ति मिलेगी. पढ़ें खबर

AKASHDEEP SINGH
क्रिकेटर आकाशदीप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 19, 2026 at 8:17 PM IST

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पटना : बिहार सरकार ने राज्य के दो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों आकाशदीप सिंह और मुकेश कुमार को बड़ा सम्मान देने का फैसला किया है. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए लागू नई खेल नियुक्ति नीति के तहत दोनों खिलाड़ियों को सीधे पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है और अब अंतिम नियुक्ति की औपचारिकता पूरी की जानी है. बिहार सरकार की इस पहल को राज्य के खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

24 जून को आकाशदीप की शादी : रोहतास के रहने वाले भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप के लिए यह सम्मान किसी खास उपहार से कम नहीं है. 24 जून को उनकी शादी होने वाली है और उससे ठीक पहले बिहार सरकार की ओर से उन्हें डीएसपी पद देने का फैसला किया गया है. हाल के दिनों में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आकाशदीप के पैतृक आवास पहुंचे थे और उनसे मुलाकात कर उनके शानदार क्रिकेट करियर की सराहना की थी. ऐसे में शादी से पहले मिली यह सरकारी सम्मानजनक नियुक्ति उनके परिवार के लिए दोहरी खुशी लेकर आई है.

DSP बनेंगे आकाशदीप : दरअसल, आकाशदीप ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है. इसके अलावा वे एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे हैं. बिहार सरकार की नई नियमावली में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के अनुरूप उच्च पदों पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है. इसी आधार पर आकाशदीप का नाम डीएसपी पद के लिए चयनित किया गया है.

मुकेश कुमार के कंधों पर भी सजेगा सितारा : वहीं, गोपालगंज के रहने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को भी इसी श्रेणी में डीएसपी पद पर नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है. मुकेश कुमार ने भारतीय टीम के लिए टेस्ट, वनडे और टी-20 तीनों प्रारूपों में प्रतिनिधित्व किया है. घरेलू क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन को देखते हुए बिहार सरकार ने उन्हें भी इस सम्मान के योग्य माना है.

MUKESH KUMAR
क्रिकेटर मुकेश कुमार (ETV Bharat)

कितना मिलेगा वेतन? : डीएसपी पद बिहार सरकार का राजपत्रित पद माना जाता है. वर्तमान वेतन संरचना के अनुसार डीएसपी को सातवें वेतन आयोग के तहत पे-लेवल 9 का लाभ मिलता है. मूल वेतन लगभग 53100 रुपये प्रतिमाह से शुरू होता है, जो विभिन्न भत्तों को जोड़ने के बाद काफी अधिक हो जाता है. इसके साथ सरकारी आवास, वाहन सुविधा, सुरक्षा कर्मी, चिकित्सा सुविधा और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं भी मिलती हैं. नियुक्ति के बाद आकाश दीप और मुकेश कुमार बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे.

BIHAR GOVERNMENT
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भेजी गई सिफारिश. (ETV Bharat)
BIHAR GOVERNMENT
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भेजी गई सिफारिश. (ETV Bharat)
BIHAR GOVERNMENT
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भेजी गई सिफारिश. (ETV Bharat)

सरकार का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना : दरअसल, बिहार सरकार ने हाल ही में "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (संशोधन) नियमावली-2026" को मंजूरी दी है. नई व्यवस्था के तहत खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के अनुरूप प्रथम श्रेणी के राजपत्रित पदों तक नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है. नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी आवश्यकता पड़ने पर एसडीएम और डीएसपी जैसे पदों पर भी नियुक्त किए जा सकते हैं. सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है.

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