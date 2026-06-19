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शादी से पहले क्रिकेटर आकाशदीप को बिहार सरकार का बड़ा तोहफा, बनेंगे DSP, मुकेश कुमार के कंधों पर भी सजेगा सितारा

पटना : बिहार सरकार ने राज्य के दो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों आकाशदीप सिंह और मुकेश कुमार को बड़ा सम्मान देने का फैसला किया है. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए लागू नई खेल नियुक्ति नीति के तहत दोनों खिलाड़ियों को सीधे पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है और अब अंतिम नियुक्ति की औपचारिकता पूरी की जानी है. बिहार सरकार की इस पहल को राज्य के खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

24 जून को आकाशदीप की शादी : रोहतास के रहने वाले भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप के लिए यह सम्मान किसी खास उपहार से कम नहीं है. 24 जून को उनकी शादी होने वाली है और उससे ठीक पहले बिहार सरकार की ओर से उन्हें डीएसपी पद देने का फैसला किया गया है. हाल के दिनों में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आकाशदीप के पैतृक आवास पहुंचे थे और उनसे मुलाकात कर उनके शानदार क्रिकेट करियर की सराहना की थी. ऐसे में शादी से पहले मिली यह सरकारी सम्मानजनक नियुक्ति उनके परिवार के लिए दोहरी खुशी लेकर आई है.

DSP बनेंगे आकाशदीप : दरअसल, आकाशदीप ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है. इसके अलावा वे एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे हैं. बिहार सरकार की नई नियमावली में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के अनुरूप उच्च पदों पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है. इसी आधार पर आकाशदीप का नाम डीएसपी पद के लिए चयनित किया गया है.

मुकेश कुमार के कंधों पर भी सजेगा सितारा : वहीं, गोपालगंज के रहने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को भी इसी श्रेणी में डीएसपी पद पर नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है. मुकेश कुमार ने भारतीय टीम के लिए टेस्ट, वनडे और टी-20 तीनों प्रारूपों में प्रतिनिधित्व किया है. घरेलू क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन को देखते हुए बिहार सरकार ने उन्हें भी इस सम्मान के योग्य माना है.