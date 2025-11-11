ETV Bharat / sports

बंगाल में हमेशा अमर रहेगा वर्ल्ड चैंपियन ऋचा घोष का नाम, सिलीगुड़ी में बनेगा शानदार स्टेडियम

ऋचा घोष को मिला बड़ा तोहफा अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने उत्तर बंगाल दौरे के दौरान एक बड़ा ऐलान किया. बंगाल की बेटी को मुख्यमंत्री ने विश्व कप जीत के बाद उनकी स्मृति में सिलीगुड़ी में उनके नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है. इस घोषणा के बाद ऋचा के पिता मानवेंद्र घोष भावुक हो गए.

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल बंगाल की विस्फोटक बल्लेबाज और विकेटकीपर ऋचा घोष भी शामिल थी, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है. वो पुरुष और महिला दोनों में बंगाल की पहली वर्ल्ड कप जीतने वाली खिलाड़ी नहीं हैं.

कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विश्व कप विजेता ऋचा घोष को राज्य पुलिस में डीएसपी के पद पर नौकरी दी थी. इसके अलावा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) ने गोल्डन गर्ल को 34 लाख रुपये का आर्थिक इनाम और गोल्डन बॉल और बैट दिया. लेकिन इस बार तोहफा बिल्कुल अलग है.

ऋचा को मुख्यमंत्री का बड़ा तोहफा

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 'ऋचा ने विश्व कप में बहुत अच्छा खेला. राज्य सरकार ने उसे उपहार दिया. बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने भी उसे उपहार दिया. उसने सिर्फ 22 साल की उम्र में शानदार खेल दिखाया. सिलीगुड़ी के मेयर ने ऋचा का नागरिक अभिनंदन किया. इसलिए इस बार ऋचा नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा. उसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है'.

मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद ऋचा के पिता मनबेंद्र घोष भावुक हो गए. उन्होंने कहा, 'मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं. एक पुराना सपना अब साकार होने वाला है. यह न केवल ऋचा के लिए बल्कि खेल रही और सपने देख रही नई पीढ़ी के लिए भी एक बड़ा ऋण है. मैं मुख्यमंत्री, राज्य सरकार और इस कार्य से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं'.