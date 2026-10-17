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हांगकांग सिक्सेस से भुवनेश्वर कुमार हुए बाहर, क्रिकेट हांगकांग का आया बड़ा बयान

क्रिकेट हांगकांग नें भुवनेश्वर कुमार पर दिया बड़ा बयान ( IANS )

हांगकांग: हांगकांग सिक्सेस 2026 में टीम इंडिया के स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया गया है. टीम के कप्तान भुवनेश्वर कुमार कि जगह गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया को शामिल किया गया है. जबकि टीम की कमान आरसीबी के स्पिन ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या को सौंप दी गई है.

इतना बड़ा बदलाव भुवनेश्वर कुमार के टीम इंडिया में चुने जाने की वजह से किया गया है. दरअसल भुवनेश्वर 22 अक्टूबर से शुरू होने वाले न्यूजीलैंड दौरे के लिए नेशनल टी20 टीम का हिस्सा होंगे. हांगकांग सिक्सेस का आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगा. क्रुणाल पहले से ही टीम का हिस्सा थे. भारतीय टीम के अन्य सदस्यों में शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी और टी. नटराजन शामिल हैं.

क्रिकेट हांगकांग का रिएक्शन

इस बदलाव पर क्रिकेट हांगकांग के कमर्शियल और मार्केटिंग डायरेक्टर अनुराग भटनागर ने कहा, 'हालांकि हमें हांगकांग सिक्सेस 2026 में भुवनेश्वर कुमार की कमी जरूर खलेगी, लेकिन हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है. चार साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी एक खास उपलब्धि है, और हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के दौरे के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं. हम भविष्य में हांगकांग सिक्सेस में उनका फिर से स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं.' भुवनेश्वर की चार साल बाद वापसी

बता दें कि भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में चार साल बाद वापसी हो रही है. उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मैच 2022 में खेला था. BCCI ने इस महीने की शुरुआत में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम की घोषणा की थी, जिसमें अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए वापस बुलाया गया. लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी पांच मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में ही भुवनेश्वर को बुला लिया गया. क्योंकि अर्शदीप सिंह चौथे मैच में चोटिल हो गए. भुवनेश्वर कुमार (IANS)