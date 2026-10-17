हांगकांग सिक्सेस से भुवनेश्वर कुमार हुए बाहर, क्रिकेट हांगकांग का आया बड़ा बयान
हांगकांग सिक्सेस 2026 का आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगा.
Published : October 17, 2026 at 7:51 PM IST
हांगकांग: हांगकांग सिक्सेस 2026 में टीम इंडिया के स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया गया है. टीम के कप्तान भुवनेश्वर कुमार कि जगह गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया को शामिल किया गया है. जबकि टीम की कमान आरसीबी के स्पिन ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या को सौंप दी गई है.
इतना बड़ा बदलाव भुवनेश्वर कुमार के टीम इंडिया में चुने जाने की वजह से किया गया है. दरअसल भुवनेश्वर 22 अक्टूबर से शुरू होने वाले न्यूजीलैंड दौरे के लिए नेशनल टी20 टीम का हिस्सा होंगे. हांगकांग सिक्सेस का आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगा. क्रुणाल पहले से ही टीम का हिस्सा थे. भारतीय टीम के अन्य सदस्यों में शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी और टी. नटराजन शामिल हैं.
क्रिकेट हांगकांग का रिएक्शन
इस बदलाव पर क्रिकेट हांगकांग के कमर्शियल और मार्केटिंग डायरेक्टर अनुराग भटनागर ने कहा, 'हालांकि हमें हांगकांग सिक्सेस 2026 में भुवनेश्वर कुमार की कमी जरूर खलेगी, लेकिन हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है. चार साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी एक खास उपलब्धि है, और हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के दौरे के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं. हम भविष्य में हांगकांग सिक्सेस में उनका फिर से स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं.'
Nothing beats the pride of playing for the country. 🇮🇳💙 Back exactly where he belongs. Bhuvi was set to lead at the Hong Kong Sixes, but the universe had bigger plans. Wishing our Swing King the absolute best as he returns to play in blue! 💙🏏 #TurnItUpToSix #HongKongSixes #M品牌活動#大型體育活動事務委員會#政府資助計劃 #MMarkEvents #MajorSportsEventsCommittee— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 17, 2026
भुवनेश्वर की चार साल बाद वापसी
बता दें कि भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में चार साल बाद वापसी हो रही है. उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मैच 2022 में खेला था. BCCI ने इस महीने की शुरुआत में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम की घोषणा की थी, जिसमें अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए वापस बुलाया गया. लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी पांच मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में ही भुवनेश्वर को बुला लिया गया. क्योंकि अर्शदीप सिंह चौथे मैच में चोटिल हो गए.
हांगकांग सिक्सेस का फॉर्मेट क्या है?
हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट आम क्रिकेट मैच से अलग है. इसमें हर टीम में सिर्फ छह खिलाड़ी होते हैं. हर टीम के लिए 6 ओवर का खेल होता है. विकेटकीपर को छोड़कर, फील्डिंग करने वाली टीम के सभी खिलाड़ियों को एक-एक ओवर फेंकना होता है. सिर्फ एक गेंदबाज को 2 ओवर फेंकने का मौका मिलता है. बैटिंग की बात करें, तो अगर कोई खिलाड़ी 31 रन बना लेता है, तो उसे बिना आउट हुए रिटायर होना पड़ता है. उसके बाद, बाकी टीम क्रम के अनुसार बैटिंग करती है.
अगर पारी खत्म होने से पहले 5 विकेट गिर जाते हैं, तो रिटायर हुआ बल्लेबाज बैटिंग के लिए वापस आता है. फिर, दूसरे छोर पर एक 'बाय रनर' रखा जा सकता है और बल्लेबाज अकेले बैटिंग कर सकता है. इसमें वाइड और नो बॉल के लिए 2 रन की पेनल्टी होती है. हालांकि, नो बॉल पर फ्री हिट नहीं मिलती है. यह टूर्नामेंट सिर्फ तीन दिन तक चलेगा. इसका मकसद तेज गति वाला क्रिकेट खेलना है. हांगकांग का टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड इन मैचों की मेजबानी करेगा.
हांगकांग सिक्सेस में कितनी टीमें हैं?
टूर्नामेंट में आठ प्रमुख क्रिकेट खेलने वाले देश और चार एसोसिएट सदस्य देश हिस्सा लेंगे. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हांगकांग, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, भारत, पाकिस्तान, UAE, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और ओमान टूर्नामेंट में भाग लेंगे. इन 12 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है.
- पूल A: ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हांगकांग
- पूल B: श्रीलंका, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड
- पूल C: भारत, पाकिस्तान, UAE
- पूल D: दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, ओमान