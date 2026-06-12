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महिला टी-20 विश्व कप को लेकर रांची में जबरदस्त उत्साह, भारतीय टीम के खिताब जीतने की उम्मीद

महिला टी-20 विश्व कप को लेकर रांची के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. सभी भारतीय टीम की जीत की आस लगाए हैं.

Womens T20 Cricket World Cup 2026
युवा महिला क्रिकेटर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 12, 2026 at 1:12 PM IST

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रांची : महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में महिला टी-20 विश्व कप को लेकर क्रिकेट प्रेमियों और महिला खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में शुक्रवार से शुरू हो रहे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि इस बार भारतीय महिला टीम इतिहास रचते हुए पहली बार टी-20 विश्व कप का खिताब अपने नाम करेगी.

खेल जगत में विश्व कप की चर्चा जोरों पर है. इस बार टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 33 मुकाबले खेले जाएंगे. पांच जुलाई को फाइनल मैच आयोजित होगा. भारतीय महिला टीम को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, हालांकि उसे कठिन ग्रुप में रखा गया है. भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की टीमें हैं. वहीं दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड शामिल हैं.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (Etv Bharat)

भारत अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा. इस मुकाबले को लेकर विशेष उत्साह है. इसके बाद 21 जून को दक्षिण अफ्रीका और 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मुकाबले होंगे. रांची के क्रिकेट प्रशंसकों का मानना है कि यदि भारतीय टीम शुरुआती मैचों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वह आसानी से सेमीफाइनल में जगह बना सकती है.

Womens T20 Cricket World Cup 2026
युवा महिला क्रिकेटर (Etv Bharat)

रांची की कई युवा महिला क्रिकेटरों ने भी भारतीय टीम पर भरोसा जताया है. उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय महिला क्रिकेट ने काफी प्रगति की है. टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन है. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण तीनों विभागों में भारत पहले से अधिक मजबूत नजर आ रहा है.

Womens T20 Cricket World Cup 2026
युवा महिला क्रिकेटर (Etv Bharat)

महिला टी-20 विश्व कप का पहला आयोजन वर्ष 2009 में हुआ था. अब तक ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही है और उसने छह बार खिताब जीता है. पिछली बार न्यूजीलैंड चैंपियन बना था. भारतीय टीम अब तक एक भी बार विश्व कप नहीं जीत सकी है, हालांकि वह चार बार सेमीफाइनल और एक बार फाइनल तक पहुंच चुकी है. यही कारण है कि इस बार देशभर के क्रिकेट प्रेमियों को टीम इंडिया से बड़ी उम्मीदें हैं.

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युवा महिला क्रिकेटर (Etv Bharat)

रांची में खेल प्रेमियों का कहना है कि जिस तरह पुरुष क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी ने देश को कई यादगार जीत दिलाई, उसी तरह अब महिला टीम भी विश्व कप जीतकर नया इतिहास रच सकती है. शहर के खेल मैदानों, क्रिकेट अकादमियों और खेल प्रेमियों के बीच विश्व कप को लेकर खासा उत्साह है. सभी की निगाहें भारतीय टीम के प्रदर्शन पर टिकी हैं और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि इस बार टी-20 विश्व कप की ट्रॉफी भारत के नाम होगी.

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