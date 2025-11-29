ETV Bharat / sports

इंटरनेशनल मैच के लिए तरसता जमशेदपुर का कीनन स्टेडियम, क्रिकेट प्रेमियों में निराशा

जमशेदपुर: झारखंड की राजधानी रांची के JSCA स्टेडियम में इंटरनेशनल ODI क्रिकेट मैच हो रहा है. दर्शक इसे लेकर उत्साहित हैं. हालांकि, जमशेदपुर के क्रिकेट फैंस सरकार से थोड़े निराश हैं. उनकी निराशा जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में क्रिकेट मैच न होने से है. उनका कहना है कि सरकार और स्टेडियम प्रशासन को वहां मैच कराने के लिए पहल करनी चाहिए.

अविभाजित बिहार में जमशेदपुर का ऐतिहासिक कीनन स्टेडियम कभी भारत के इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी करता था. अपने समय के लिए मशहूर इस स्टेडियम में भारतीय टीम ने 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच खेला था. जिसमें वेस्टइंडीज की जीत हुई थी.

क्रिकेट प्रेमियों में निराशा (ईटीवी भारत)

भारतीय टीम ने कीनन स्टेडियम में कुल 10 मैच खेले हैं, जिसमें 2000 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच भी शामिल है, जिसमें भारतीय टीम जीती थी और सौरव गांगुली को मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला था. कुछ सालों तक यहां मैच हुए, लेकिन 2005 के बाद से वहां कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है.

कीनन स्टेडियम में 25,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है. इमरान खान, विवियन रिचर्ड्स, शेन वॉर्न, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद अजहरुद्दीन, महेंद्र सिंह धोनी और जावेद मियांदाद जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने कीनन स्टेडियम की तारीफ की है. स्टेडियम की घास की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो इसे मैचों के लिए आइडियल बनाती है. मैच के लिए पिच बहुत बढ़िया थी.

गौर करने वाली बात यह है कि कीनन स्टेडियम में खेलते हुए महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी, वरुण एरॉन और ईशान जग्गी जैसे कई खिलाड़ियों को पहचान मिली है. हालांकि, कीनन स्टेडियम ने 2005 के बाद से कोई इंटरनेशनल मैच होस्ट नहीं किया है.