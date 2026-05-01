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कनाडा क्रिकेट: मोंटी देसाई पुरुष टीम के हेड कोच बने

क्रिकेट कनाडा ने बड़ा फैसला लेते हुए मोंटी देसाई को राष्ट्रीय पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है.

Monty Desai appointed head coach of Canada men's cricket team
मोंटी देसाई को कनाडा पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया (IANS)
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By IANS

Published : May 1, 2026 at 1:02 PM IST

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टोरंटो : क्रिकेट कनाडा ने मोंटी देसाई को पुरुषों की नेशनल टीम का हेड कोच बनाया है. देसाई की नियुक्ति को कनाडा क्रिकेट के विकास के लिए अहम माना जा रहा है. कनाडा पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किए जाने के बाद मोंटी देसाई ने कहा, "मुझे यह जिम्मेदारी लेते हुए गर्व महसूस हो रहा है. मैं क्रिकेट कनाडा को उनके भरोसे के लिए धन्यवाद देता हूं. कनाडा में मेरे पिछले अनुभव ने मुझे संभावना और खेल के लिए मौजूद पैशन को स्पष्ट तौर पर समझने में मदद की है."

उन्होंने कहा, "वैश्विक रूप से क्रिकेट के विकास में एसोसिएट क्रिकेट का विकास अहम है. नेपाल और अफगानिस्तान जैसी टीमों ने दिखाया है कि विश्वास, अनुशासन और निडरता से क्या हासिल किया जा सकता है. कनाडा के पास भी ऐसा ही मौका है, और मेरा फोकस एक ऐसी संस्कृति बनाने पर होगा जो इस क्षमता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर लगातार प्रदर्शन में बदल दे."

क्रिकेट कनाडा के अध्यक्ष अरविंदर खोसा ने कहा, "हमारी सबसे पहली प्राथमिकता, प्रोफेशनलिज्म और लक्ष्य की एक नई और मजबूत भावना के जरिए क्रिकेट कनाडा की पहचान को फिर से बनाना है. मोंटी देसाई की नियुक्ति इसी उद्देश्य के साथ की गई है. एसोसिएट देशों, खासकर नेपाल और अफगानिस्तान के साथ उनका अनुभव, प्रभावी नेतृत्व, अनुशासन और एक साफ लंबी अवधि के जरिए टीमों को बदलने की उनकी काबिलियत दिखाता है. हमें भरोसा है कि उनके नेतृत्व में कनाडा क्रिकेट टीम तरक्की करेगी."

क्रिकेट कनाडा के सचिव परमजीत सैनी ने कहा, "हम क्रिकेट कनाडा में मोंटी का दिल से स्वागत करते हैं. नेपाल और अफगानिस्तान जैसी टीमों के साथ उनका ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में बहुत कुछ कहता है. उन्होंने एसोसिएट देशों को कॉम्पिटिटिव ताकत बनने में मदद की है, और हम कैनेडियन क्रिकेट को ऊपर उठाने के लिए मिलकर काम करते हुए पूरा समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

मोंटी देसाई के पास 20 साल से ज्यादा का अंतरराष्ट्रीय कोचिंग का अनुभव है. इसमें नेपाल को वनडे टीम का दर्जा दिलाने और कई आईसीसी इवेंट्स के लिए क्वालिफाई कराने में मदद करना शामिल है. देसाई ने नेपाल के अलावा, अफगानिस्तान और यूएई की सफलता में योगदान दिया है.

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