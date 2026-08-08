ऑस्ट्रेलिया की B टीम ने तीन दिन के मैच में बांग्लादेश को पारी से हराया, थॉम्पसन ने झटके 8 विकेट
ऑस्ट्रेलिया की B टीम ने तीन दिन के वार्म-अप मैच में ही बांग्लादेश को मात दे दी.
Published : August 8, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 4:42 PM IST
डार्विन: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच 13 अगस्त से दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है. यह सीरीज 23 साल में बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट दौरा होगा. लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की बी टीम ने ही बांग्लादेश को तीन दिन के अभ्यास मैच में पारी और 38 रनों से हराकर आइना दिखा दिया है.
शनिवार को वार्म-अप मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 54 रन पर आउट हो गई, जिससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI (CA XI) को एक पारी और 38 रन से जीत मिली.
थॉम्पसन ने झटके 8 विकेट
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज कैंपबेल थॉम्पसन सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 25 रन देकर 8 विकेट लिए. 22 साल के थॉम्पसन ने इस मैच से पहले सिर्फ एक फर्स्ट-क्लास मैच खेला था. वहीं बांग्लादेश की तरफ से तंजिद हसन एकमात्र बल्लेबाज थे जो दोहरे अंक तक पहुंच पाए, उन्होंने 22 रन बनाए.
Wow! Stunning figures from CA XI's Campbell Thompson on a horror morning for Bangladesh! #CAXIvBAN REPORT: https://t.co/zMqiS3OoyG pic.twitter.com/xBic6aavP8— cricket.com.au (@cricketcomau) August 8, 2026
मैच के बाद थॉम्पसन ने कहा, 'कभी-कभी किस्मत साथ देती है. आज किस्मत मेरे साथ थी, जो अच्छा रहा. सीरीज शुरू होने से कुछ दिन पहले टेस्ट टीम के खिलाफ खेलना हमेशा एक अच्छा अनुभव और मौका होता है. साथ ही कर्टिस पैटरसन और कोरी रोचिचिओली जैसे अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ खेलना भी शानदार रहा. इन लोगों के साथ समय बिताना बहुत बढ़िया रहा.'
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI का शानदार प्रदर्शन
इससे पहले CA XI ने अपनी पहली पारी में 355 रन बनाए थे, जिसमें ओपनर सैम विली ने 130 रन की पारी खेली थी. कर्टिस पैटरसन ने 53 और डोरन ने 76 रन बनाए थे. हसन महमूद 42 रन देकर 4 विकेट लेकर बांग्लादेश के सबसे सफल गेंदबाज रहे.
Result | Cricket Australia XI won by an innings and 38 runs— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 8, 2026
Cricket Australia XI 🆚 Bangladesh | 3-Day Match
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बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 263 रन बनाए, जिसमें मेहदी हसन मिराज की नाबाद 109 रनों की पारी का अहम योगदान रहा. शुरुआती बल्लेबाजों के संघर्ष के बाद मेहदी की पारी ने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. उस पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रोचिचिओली ने 6 विकेट लिए.
355 रनों के जवाब में बांग्लादेश की टीम 263 पर सिमट गई, जिससे मेजबान टीम को 92 रनों की बढ़त मिल गई. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दोबारा बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करके उन्हें 54 रनों पर ही ढेर कर दिया. जिससे मेहमान टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा.
बांग्लादेश की बल्लेबाजी में काफी सुधार की जरूरत
बांग्लादेश के लिए यह हार 13 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज पहले उनकी तैयारियों के एक अहम पड़ाव पर मिली है. अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया की तेज पिच पर मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे खतरनाक तेज गेंदबाजों का सामना करना होगा. डार्विन में खराब प्रदर्शन के बाद, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट गेंदबाजी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश को अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार करने की जरूरत होगी.