सैंडपेपर कांड पर सनसनीखेज खुलासे से ऑस्ट्रेलिया में मचा हंगामा, बोर्ड ने फिर से जांच कराने से किया इंकार
Usman Khawaja on sandpaper: सैंडपेपर कांड पर उस्मान ख्वाजा के सनसनीखेज खुलासे को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है.
Published : November 10, 2026 at 1:45 PM IST
Cricket Australia on sandpaper: हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर सैंडपेपर कांड सुर्खियों में है. हालांकि इस कांड के हुए 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिये के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा 'सब्र' (Sabr) में इस घटना पर बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है. जिसके बाद 2018 का ये कांड एक बार फिर क्रिकेट दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है.
बता दें की सैंडपेपर कांड ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान बॉल के साथ छेड़छाड़ करने से जुड़ा है. घटना की वीडियो कैमरे में कैद होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के उस समय के कप्तान स्टीव स्मिथ ये बॉल के साथ छेड़छाड़ का जुर्मा भी कुबूला था. इसके बाद स्मिथ के साथ-साथ डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर बोर्ड ने बड़ा एक्शन लिया था. स्मिथ और वॉर्नर को एक साल के लिए बैन किया गया, जबकि बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए निलंबित किया गया.
उस्मान ख्वाजा ने क्या आरोप लगाया
अब 8 साल बाद उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि इस कांड के पीछे सिर्फ वॉर्नर, स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट नहीं थे बल्कि पूरी टीम इसमें शामिल थी. ख्वाज ने ये भी कहा कि ये सेंडपेपर का इस्तेमाल सिर्फ केप टाउन टेस्ट में नहीं बल्कि दूसरे टेस्ट पोर्ट एलिजाबेथ में भी किया गया था.
ख्वाजा ने इस कांड के बाद शुरुआती जांच पर भी सवाल उठाए और बताया कि केप टाउन टेस्ट के दौरान बैनक्रॉफ्ट के बगल में बैठने के बावजूद, उनसे कभी पूछताछ नहीं की गई. ख्वाजा के इस सनसनीखेज खुलासे को डेविड वॉर्नर ने भी समर्थन दिया है और कहा है कि ख्वाजा जो कह रहे हैं वो 100% सही है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज चैड सायर्स ने भी एक टीवी इंटरव्यू में इन खुलासों का समर्थन किया है.
This is the incident where the Australians were caught tampering the ball in the 2018 South Africa tour Usman Khawaja revealed that the entire Australian team knew about the sandpaper tampering and were aware of the impact it has on the ball. ICC should conduct an enquiry and reverse every match result from 2015 to 2018 that Australia won.— Brutal Truth (@sarkarstix) November 7, 2026
मिशेल स्टार्क ने ख्वाजा के दावे को खारिज किया
हालांकि उस समय टीम के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने उस्मान ख्वाजा के दावे को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि वह 2021 में अपने साथी गेंदबाजों - पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन - के साथ जारी किए गए उस संयुक्त बयान पर कायम हैं. उस बयान में गेंदबाजों ने इस बात से इनकार किया था कि उन्हें केप टाउन टेस्ट के दौरान मैदान पर सैंडपेपर ले जाने और उससे बॉल के साथ छेड़छाड़ (टैम्परिंग) करने के बारे में कुछ भी पता था.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा?
अब इसपर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. बोर्ड के मुख्य कार्यकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि केप टाउन की घटनाओं के बारे में उस्मान ख्वाजा के खुलासे के बावजूद, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का रुख पहले जैसा ही है. ग्रीनबर्ग ने कहा कि CA बोर्ड को आठ साल पहले हुई जांच को फिर से खोलने में कोई फायदा नहीं दिखता. उन्होंने तर्क दिया कि ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम के सदस्यों के अलग-अलग बयानों के कारण, उस समय क्या हुआ था, इसका एक स्पष्ट और सर्वसम्मत संस्करण तय करना मुश्किल है. उन्होंने आगे कहा कि उनका संगठन पुरानी बातों में उलझने के बजाय आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहता है, न कि पिछली लीडरशिप के दौरान लिए गए फैसलों की फिर से समीक्षा करना चाहता है.
जांच फिर से शुरू होनी चाहिए
इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान माइकल क्लार्क ने भी उस्मान ख्वाजा के चौंकाने वाले खुलासे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसक अभी भी उस घटना से आगे नहीं बढ़ पाए हैं और जब तक जांच फिर से शुरू नहीं होती, तब तक वे सच पर भरोसा नहीं कर सकते.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारे पास 2018 में मौका था, लेकिन सच सामने नहीं आया. फिर 2021 में भी मौका था, जब (कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने 'द गार्डियन' से बातचीत में) कुछ टिप्पणियां की थीं, तब भी सच सामने नहीं आया. अब हमारे पास फिर से यह मौका है. मैं बस यही चाहता हूं कि जो भी सच है, वह सामने आ जाए. लोगों को सच बोलने का मौका मिले, ताकि वे अपनी बात कह सकें और हम सब इस घटना से आगे बढ़ सकें.'
2021 में 'द गार्डियन' को दिए एक इंटरव्यू में, कैमरन बैनक्रॉफ्ट - जिन्हें अपनी पैंट में सैंडपेपर छिपाते हुए देखा गया था - से पूछा गया कि क्या मुख्य गेंदबाजों - पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड और नाथन लियोन - को इस साजिश के बारे में पता था। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह बात खुद ही समझ में आने वाली है. इसके जवाब में, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और लियोन ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि उन्हें किसी बाहरी चीज के गलत इस्तेमाल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.
🚨 SANDPAPERGATE EXPLODES AGAIN! David Warner has broken his 8-year silence and gone ALL IN behind Usman Khawaja In a bombshell Instagram video, Warner declared Khawaja’s claims “100% accurate” — that the entire Australian team knew about the sandpaper plot, not just him, Smith and Bancroft. He also slammed the original investigation as “rushed and botched”, pointing out Khawaja sat right next to Bancroft and was never even interviewed.Indianexpress The truth Warner and Khawaja always wanted out is finally here. Is Australian cricket ready for the real story, or will this just reopen old wounds? 👀🔥 https://t.co/bopBkwAp6l— SaD. (@SD2001AD) November 9, 2026
अभी जवाबों से ज्यादा सवाल हैं
क्लार्क ने आगे कहा, 'मेरे लिए, अभी जवाबों से ज्यादा सवाल हैं. सबसे पहले, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सबको पता था? क्योंकि कुछ खिलाड़ियों ने सामने आकर कहा है कि उन्हें नहीं पता था। मैं जानना चाहता हूं. क्या उन्हें पता था या नहीं? यह एक जरूरी जानकारी है, ताकि हम सच तक पहुंच सकें. और क्या ऐसा पहले भी किसी मैच में हुआ था? मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा सिर्फ केप टाउन में ही नहीं हुआ था.'
उस्मान के नए खुलासे से यह मुद्दा अभी भी चर्चा में बना रहने की उम्मीद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और केप टाउन टेस्ट टीम के अन्य सदस्य आने वाले दिनों में इस विवाद पर अपनी बात रख सकते हैं.
बता दें कि 2018 में हुई उस सीरीज को साउथ अफ्रीका ने 3-1 से अपने नाम की थी, लेकिन वो सीरीज आज भी ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा की गई चीटिंग के लिए याद किया जाता है.