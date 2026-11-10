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सैंडपेपर कांड पर सनसनीखेज खुलासे से ऑस्ट्रेलिया में मचा हंगामा, बोर्ड ने फिर से जांच कराने से किया इंकार

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ( IANS )

Cricket Australia on sandpaper: हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर सैंडपेपर कांड सुर्खियों में है. हालांकि इस कांड के हुए 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिये के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा 'सब्र' (Sabr) में इस घटना पर बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है. जिसके बाद 2018 का ये कांड एक बार फिर क्रिकेट दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है.

बता दें की सैंडपेपर कांड ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान बॉल के साथ छेड़छाड़ करने से जुड़ा है. घटना की वीडियो कैमरे में कैद होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के उस समय के कप्तान स्टीव स्मिथ ये बॉल के साथ छेड़छाड़ का जुर्मा भी कुबूला था. इसके बाद स्मिथ के साथ-साथ डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर बोर्ड ने बड़ा एक्शन लिया था. स्मिथ और वॉर्नर को एक साल के लिए बैन किया गया, जबकि बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए निलंबित किया गया.

ऑस्ट्रेलिये के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (IANS) उस्मान ख्वाजा ने क्या आरोप लगाया

अब 8 साल बाद उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि इस कांड के पीछे सिर्फ वॉर्नर, स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट नहीं थे बल्कि पूरी टीम इसमें शामिल थी. ख्वाज ने ये भी कहा कि ये सेंडपेपर का इस्तेमाल सिर्फ केप टाउन टेस्ट में नहीं बल्कि दूसरे टेस्ट पोर्ट एलिजाबेथ में भी किया गया था. ख्वाजा ने इस कांड के बाद शुरुआती जांच पर भी सवाल उठाए और बताया कि केप टाउन टेस्ट के दौरान बैनक्रॉफ्ट के बगल में बैठने के बावजूद, उनसे कभी पूछताछ नहीं की गई. ख्वाजा के इस सनसनीखेज खुलासे को डेविड वॉर्नर ने भी समर्थन दिया है और कहा है कि ख्वाजा जो कह रहे हैं वो 100% सही है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज चैड सायर्स ने भी एक टीवी इंटरव्यू में इन खुलासों का समर्थन किया है. मिशेल स्टार्क ने ख्वाजा के दावे को खारिज किया

हालांकि उस समय टीम के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने उस्मान ख्वाजा के दावे को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि वह 2021 में अपने साथी गेंदबाजों - पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन - के साथ जारी किए गए उस संयुक्त बयान पर कायम हैं. उस बयान में गेंदबाजों ने इस बात से इनकार किया था कि उन्हें केप टाउन टेस्ट के दौरान मैदान पर सैंडपेपर ले जाने और उससे बॉल के साथ छेड़छाड़ (टैम्परिंग) करने के बारे में कुछ भी पता था. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा?

अब इसपर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. बोर्ड के मुख्य कार्यकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि केप टाउन की घटनाओं के बारे में उस्मान ख्वाजा के खुलासे के बावजूद, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का रुख पहले जैसा ही है. ग्रीनबर्ग ने कहा कि CA बोर्ड को आठ साल पहले हुई जांच को फिर से खोलने में कोई फायदा नहीं दिखता. उन्होंने तर्क दिया कि ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम के सदस्यों के अलग-अलग बयानों के कारण, उस समय क्या हुआ था, इसका एक स्पष्ट और सर्वसम्मत संस्करण तय करना मुश्किल है. उन्होंने आगे कहा कि उनका संगठन पुरानी बातों में उलझने के बजाय आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहता है, न कि पिछली लीडरशिप के दौरान लिए गए फैसलों की फिर से समीक्षा करना चाहता है. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (IANS)