सैंडपेपर कांड पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला, उस्मान-वॉर्नर ने जताई चिंता, बैनक्रॉफ्ट ने भी किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सैंडपेपर कांड पर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बात करने के लिए स्वतंत्र मंच बनाने का ऐलान किया है.
Published : November 18, 2026 at 4:42 PM IST
Cricket Australia on sandpaper: ऑस्ट्रेलिया में सैंडपेपर कांड को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने ऐलान किया कि वो 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे में शामिल खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए एक स्वतंत्र फोरम बनाएंगे. यह फोरम उनके बयानों को फिर से सुनेगा, लेकिन बॉल टैमप्रिंग की जांच को फिर से नहीं खोलेगा. ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इस मंच के जरिए, जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, वे एक गोपनीय माहौल में घटनाओं के बारे में अपना पक्ष और यादें साझा कर सकेंगे. उनका मानना है कि यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें शामिल सभी लोग एक रचनात्मक और आपसी सम्मान के साथ अपनी बात रख सकें.
उस्मान ने जताई चिंता
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्वतंत्र फोरम बनाने की घोषणा के कुछ ही देर बाद उस्मान ख्वाजा और डेविड वॉर्नर इस पर चिंता जताई और खुली और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की. उस्मान ख्वाजा ने कहा कि काश बोर्ड ने इस मंच की घोषणा डेढ़ हफ्ते पहले कर दी होती. ख्वाजा ने कहा, 'मेरे नजरिए से, मुझे हमेशा बातचीत के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश थी. काश क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा डेढ़ हफ्ते पहले, या शायद और भी पहले कर दिया होता. हकीकत यह है कि... एक ऐसी सुरक्षित जगह होनी चाहिए जहाँ हम खुलकर बात कर सकें, लेकिन मेरे पास क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के लिए कुछ सवाल हैं. जनता जानना चाहती है कि वहां असल में क्या हुआ था. जब तक सभी लोग - सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ी - खुलकर अपनी बात नहीं रखते, तब तक पूरा सच सामने आना मुश्किल है'
ख्वाजा ने यह भी सवाल उठाया कि अगर CA ही यह तय करेगा कि किन बातों को सार्वजनिक किया जाए, तो फिर से वही स्थिति बन जाएगी - 'यह हो रहा है, वह हो रहा है' वाली गोल-गोल बातें. इस मंच के बाद भी इस सैंडपेपर पर कोई नतीजा नहीं निकल सकेगा.
डेविड वॉर्नर ने क्या कहा?
डेविड वॉर्नर ने स्वतंत्र मंच को लेकर कहा कि इस जांच के पूरा होने की कोई समय-सीमा तय नहीं है. उन्होंने एक खुली सार्वजनिक जांच की मांग की. उन्होंने कहा, 'क्या हम उस सच्चाई तक पहुंचेंगे जिसे जनता जानना चाहती है? आखिर यह मामला कहां जाकर खत्म होगा? क्योंकि यह बोर्ड पर निर्भर करता है कि वे क्या प्रकाशित करना चाहते हैं. हां, यह एक सुरक्षित जगह हो सकती है, लेकिन क्या हर कोई खुलकर अपनी बात कह पाएगा?'
वॉर्नर ने आगे कहा, 'मैं चाहता था कि एक खुली और स्वतंत्र जांच हो, ताकि उस समय वहां मौजूद लोग सामने आ सकें और अपनी बात रख सकें. क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बंद कमरों में क्या हुआ था और वहां के पूर्व कर्मचारियों के साथ क्या बातचीत हुई थी. इसलिए मुझे लगता है कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है.'
"It was the whole team" Cameron Bancroft about the Sandpapergate incident "It was not just three of us - Steve Smith, David Warner & I who knew about me using sandpaper on the ball in South Africa. It was the whole team" "I recall the conversations with all the fast bowlers- Pat Cummins, Mitchell Starc, Josh Hazlewood & Mitchell Marsh about whether it was reverse swinging enough. All the bowlers gave me feedback if my work on the ball was working. It was helpful." "Is it going yet? Its not going yet, it needs more. So I would use the sandpiper more on the ball" - Cameron Bancroft. https://t.co/Mw93bE3dIO— Aryan (@chinchat09) November 18, 2026
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि ये मामला तब चर्चे में दोबारा आ गया जब सैंडपेपरगेट पर उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा 'सब्र' (Sabr) में चौंकाने वाले दावे किए. ख्वाजा का दावा है कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट मैच के दौरान, पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पता था कि क्रिकेट बॉल पर सैंडपेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए पिछले टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ऐसा ही किया था.
इन सनसनीखेज दावों के बाद, 2018 की केपटाउन घटना को लेकर कई तरह के दावे और पलटवार शुरू हो गए हैं. उसके बाद उस्मान ख्वाजा के समर्थन में पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने भी आ गए. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान पैट कमिंस, जो उस समय गेंदबाजी समूह के एक अहम सदस्य थे, उन्होंने ख्वाजा के दावों को खारिज कर दिया.
बता दें कि वॉर्नर उन तीन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्हें इस घटना के लिए सजा मिली थी. उनके साथ तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और कैमरे पर सैंडपेपर का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए कैमरन बैनक्रॉफ्ट को भी सजा दी गई थी. वॉर्नर और स्मिथ को एक-एक साल और बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने का बैन लगा दिया गया था.
बैनक्रॉफ्ट ने भी ख्वाजा के समर्थन में दिया बयान
अब इस पूर मामले पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर कैमरन बैनक्रॉफ्ट, जिन्हें 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था, ने आरोप लगाया है कि पूरी टीम को इस बॉल-टेम्परिंग की जानकारी थी. उनका दावा है कि इस घटना के लिए, जिसमें शुरू में केवल तीन खिलाड़ियों को सजा मिली थी, अंततः उन्हें ही 'बलि का बकरा' बना दिया गया. बैनक्रॉफ्ट ने इस विवाद पर अपनी आठ साल की चुप्पी तोड़ते हुए खुलासा किया कि उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जांच के दौरान कुछ अहम बातें छिपा ली थीं. साथ ही, उन्होंने अपने पूर्व साथियों द्वारा बताई गई घटना की कहानी पर भी सवाल उठाए हैं.