ETV Bharat / sports

सैंडपेपर कांड पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला, उस्मान-वॉर्नर ने जताई चिंता, बैनक्रॉफ्ट ने भी किया बड़ा खुलासा

सैंडपेपर कांड पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला ( IANS )

Cricket Australia on sandpaper: ऑस्ट्रेलिया में सैंडपेपर कांड को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने ऐलान किया कि वो 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे में शामिल खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए एक स्वतंत्र फोरम बनाएंगे. यह फोरम उनके बयानों को फिर से सुनेगा, लेकिन बॉल टैमप्रिंग की जांच को फिर से नहीं खोलेगा. ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इस मंच के जरिए, जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, वे एक गोपनीय माहौल में घटनाओं के बारे में अपना पक्ष और यादें साझा कर सकेंगे. उनका मानना ​​है कि यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें शामिल सभी लोग एक रचनात्मक और आपसी सम्मान के साथ अपनी बात रख सकें.

उस्मान ने जताई चिंता

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्वतंत्र फोरम बनाने की घोषणा के कुछ ही देर बाद उस्मान ख्वाजा और डेविड वॉर्नर इस पर चिंता जताई और खुली और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की. उस्मान ख्वाजा ने कहा कि काश बोर्ड ने इस मंच की घोषणा डेढ़ हफ्ते पहले कर दी होती. ख्वाजा ने कहा, 'मेरे नजरिए से, मुझे हमेशा बातचीत के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश थी. काश क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा डेढ़ हफ्ते पहले, या शायद और भी पहले कर दिया होता. हकीकत यह है कि... एक ऐसी सुरक्षित जगह होनी चाहिए जहाँ हम खुलकर बात कर सकें, लेकिन मेरे पास क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के लिए कुछ सवाल हैं. जनता जानना चाहती है कि वहां असल में क्या हुआ था. जब तक सभी लोग - सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ी - खुलकर अपनी बात नहीं रखते, तब तक पूरा सच सामने आना मुश्किल है'