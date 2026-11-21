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सैंडपेपर कांड पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बड़ा फैसला, पैट कमिंस को राहत, उस्मान-वॉर्नर को झटका

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Cricket Australia on Pat Cummins: ऑस्ट्रेलिया में सैंडपेपर विवाद के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा बयान जारी किया है. जिसने कप्तान पैट किमंस को बड़ी राहत दी है. दरअसल कैमरन बैनक्रॉफ्ट के खुलासे के बाद कमिंस पर दबाव था कि अब उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए या उन्हें कप्तानी से हटा देना चाहिए.

उस्मान ख्वाज, डेविड वॉर्नर के बाद बैनक्रॉफ्ट ने भी कहा कि 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट के दौरान सैंडपेपर से बॉल टैम्पर करने का मामला सबको पता था. बैनक्रॉफ्ट ने यहां तक कह दिया कि वो गेंदबाजों से इस बारे में पूछ भी रहे थे. इसलिए कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुझे तन्हा और धोखा खाया हुआ महसूस कराया.

कमिंस पर कप्तानी छोड़ने का दबाव

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के सनसनीखेज खुलासे के बाद 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. जिसमें उन्होंने ख्वाजा के हर आरोप को सिरे से ही खारिज कर दिया था. लेकिन बैनक्रॉफ्ट के बयान के बाद कमिंस पर झूठ बोलने का आरोप लगने लगा, जिसके बाद कई पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने कमिंस को कप्तानी छोड़ने या हटाने तक की बात कह दी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बयान

इसी बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने पैट कमिंस को कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया और साथ में ये भी कहा कि कमिंस ने ईमानदारी से कोई सौदा नहीं किया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन डेविड बून और CEO टॉड ग्रीनबर्ग ने शुक्रवार को सिडनी में कमिंस से मुलाकात की और उनकी भलाई, टीम को जरूरी मदद और न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली होम सीरीज सहित कई मुद्दों पर चर्चा की. बोर्ड ने कहा कि हम इस मुश्किल समय में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को पूरी लगन और सब्र के साथ आगे बढ़ाने और सुनने और सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हमने पैट को अपना सपोर्ट दिया है और 2018 के साउथ अफ्रीका टूर की घटनाओं से प्रभावित सभी लोगों के लिए अपनी चिंता जाहिर की है. बयान के अनुसार इस बैठक में बोर्ड ने पैट कमिंस को कप्तान के रूप में अपना पूरा समर्थन देने का फैसला किया, ताकि उनकी स्थिति को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग सके. कमिंस ने क्या कहा?

कमिंस ने भी CA लीडरशिप के साथ मीटिंग का स्वागत किया और प्रस्तावित इंडिपेंडेंट फोरम का समर्थन करते हुए कहा कि वह इस प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं. कमिंस ने बैठक के बाद दोहराया कि वह पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान की भूमिका निभाते रहेंगे. उन्होंने कहा, 'डेविड और टॉड से बात करना मेरे लिए बहुत मायने रखता था. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के रूप में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. मैंने इसे कभी हल्के में नहीं लिया है और न ही कभी लूंगा. अब मेरा पूरा ध्यान और प्राथमिकता ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करने पर होगी.'