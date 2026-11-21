सैंडपेपर कांड पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बड़ा फैसला, पैट कमिंस को राहत, उस्मान-वॉर्नर को झटका
सैंडपेपर कांड विवाद के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस को कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया है.
Published : November 21, 2026 at 4:36 PM IST
Cricket Australia on Pat Cummins: ऑस्ट्रेलिया में सैंडपेपर विवाद के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा बयान जारी किया है. जिसने कप्तान पैट किमंस को बड़ी राहत दी है. दरअसल कैमरन बैनक्रॉफ्ट के खुलासे के बाद कमिंस पर दबाव था कि अब उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए या उन्हें कप्तानी से हटा देना चाहिए.
उस्मान ख्वाज, डेविड वॉर्नर के बाद बैनक्रॉफ्ट ने भी कहा कि 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट के दौरान सैंडपेपर से बॉल टैम्पर करने का मामला सबको पता था. बैनक्रॉफ्ट ने यहां तक कह दिया कि वो गेंदबाजों से इस बारे में पूछ भी रहे थे. इसलिए कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुझे तन्हा और धोखा खाया हुआ महसूस कराया.
कमिंस पर कप्तानी छोड़ने का दबाव
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के सनसनीखेज खुलासे के बाद 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. जिसमें उन्होंने ख्वाजा के हर आरोप को सिरे से ही खारिज कर दिया था. लेकिन बैनक्रॉफ्ट के बयान के बाद कमिंस पर झूठ बोलने का आरोप लगने लगा, जिसके बाद कई पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने कमिंस को कप्तानी छोड़ने या हटाने तक की बात कह दी.
🚨 PAT CUMMINS TO CONTINUE AS AUSTRALIA CAPTAIN 🚨 - Cricket Australia backs Pat Cummins to continue as the Captain of Australia. (Code Sports). https://t.co/rn55Qn5MDF— Tanuj (@ImTanujSingh) November 21, 2026
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बयान
इसी बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने पैट कमिंस को कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया और साथ में ये भी कहा कि कमिंस ने ईमानदारी से कोई सौदा नहीं किया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन डेविड बून और CEO टॉड ग्रीनबर्ग ने शुक्रवार को सिडनी में कमिंस से मुलाकात की और उनकी भलाई, टीम को जरूरी मदद और न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली होम सीरीज सहित कई मुद्दों पर चर्चा की.
बोर्ड ने कहा कि हम इस मुश्किल समय में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को पूरी लगन और सब्र के साथ आगे बढ़ाने और सुनने और सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हमने पैट को अपना सपोर्ट दिया है और 2018 के साउथ अफ्रीका टूर की घटनाओं से प्रभावित सभी लोगों के लिए अपनी चिंता जाहिर की है. बयान के अनुसार इस बैठक में बोर्ड ने पैट कमिंस को कप्तान के रूप में अपना पूरा समर्थन देने का फैसला किया, ताकि उनकी स्थिति को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग सके.
PAT CUMMINS RESPONSE...!!! 🗣️ - It's complete nonsense, Whatever Usman Khawaja has mentioned, Cummins on Press. https://t.co/d2368CC5h9— Johns. (@CricCrazyJohns) November 13, 2026
कमिंस ने क्या कहा?
कमिंस ने भी CA लीडरशिप के साथ मीटिंग का स्वागत किया और प्रस्तावित इंडिपेंडेंट फोरम का समर्थन करते हुए कहा कि वह इस प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं. कमिंस ने बैठक के बाद दोहराया कि वह पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान की भूमिका निभाते रहेंगे. उन्होंने कहा, 'डेविड और टॉड से बात करना मेरे लिए बहुत मायने रखता था. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के रूप में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. मैंने इसे कभी हल्के में नहीं लिया है और न ही कभी लूंगा. अब मेरा पूरा ध्यान और प्राथमिकता ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करने पर होगी.'
ख्वाजा-वार्नर को कमेंट्री पैनल से हटाया गया
इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर को फॉक्स क्रिकेट की कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया है. ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी व्हाइट बॉल सीरीज में कमेंट्री कर रहे थे. फॉक्स स्पोर्ट्स ने कहा कि यह कदम दोनों खिलाड़ियों को विवाद के दबाव से बचाने के लिए उठाया गया था, हालांकि वापसी की कोई तारीख तय नहीं की गई है.
Fox Cricket has sidelined David Warner and Usman Khawaja from commentary duties indefinitely. Fox bosses described it as unfair to expect the pair to focus on commentary amid the "sandpaper bushfires". (Code Sports). https://t.co/TM8KqhAJgU— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 21, 2026
कोड स्पोर्ट्स ने फॉक्स स्पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर स्टीव क्रॉली के हवाले से कहा, 'हाल की घटनाओं को देखते हुए, उस्मान और डेवी दोनों को अगले कुछ हफ्तों में हमारे ब्रॉडकास्ट से आराम दिया जाएगा. हालांकि हम हमेशा अपनी कमेंट्री टीम के सभी सदस्यों का सपोर्ट करते हैं और अलग-अलग तरह के विचारों का स्वागत करते हैं, जो हमारे क्रिकेट की गर्मियों की खासियत है, हम यह भी समझते हैं कि उन पर हर नए कमेंट का जवाब देने का कितना दबाव है.'
उन्होंने आगे कहा, 'हमें लगता है कि जब हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, तो गेम पर फोकस करना मुश्किल होता जा रहा है और हमें लगता है कि दोनों कमेंटेटरों को उस स्थिति में रखना उनके साथ गलत है. हमारा फोकस अपने दर्शकों को ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की गर्मियों का सबसे अच्छा ब्रॉडकास्ट देने पर है. हम हालात पर नजर रखते रहेंगे.'
क्या है पूरा मामला?
सैंडपेपर का विवाद मार्च 2018 में केप टाउन में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट से शुरू हुआ था. टीम के युवा बल्लेबाज बैनक्रॉफ्ट को मैच के दौरान गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल करते हुए कैमरे में कैद हुए थे और बाद में उन्होंने इस घटना में अपनी भूमिका भी स्वीकार की थी. इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले पर बड़ा ऐक्शन लिया और कप्तान स्टीव स्मिथ, उप-कप्तान डेविड वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट पर बैन लगाए. स्टीव स्मिथ और उप-कप्तान वार्नर पर 12 महीने का सस्पेंशन लगाया गया, जबकि बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का बैन लगा. स्मिथ को कप्तान के पद से भी हटा दिया गया था, जबकि वार्नर को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में लीडरशिप की स्थिति संभालने से रोक दिया गया था.
लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा, जो 2018 की टीम में शामिल थे, ने अपनी किताब 'सब्र' में सैंडपेपर पर सनसनीखेज खुलासा करके सबको चौंका दिया. उन्होंने दावा किया की सिर्फ तीन खिलाड़ी इसके जिम्मेदार नहीं थे बल्कि पूरी टीम इस बारे में जानती थी. इस दावे को डेविड वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट ने भी सर्थन दिया. जिसने 8 साल पुराने विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है.