ETV Bharat / sports

CAU ने गिनाईं क्रिकेटरों की उपलब्धियां, 7 साल की प्रगति का दिया लेखा-जोखा, सितंबर में हो सकता है UPL

देहरादून: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने सातवें स्थापना दिवस पर पिछले सात सालों की उपलब्धियां गिनाईं. वहीं अगले उत्तराखंड प्रीमियर लीग को सितंबर के आखिर में कराने की तैयारी की जानकारी दी गई है. दरअसल सीएयू का गठन तो काफी पहले हो चुका था, लेकिन BCCI से उसे पूर्ण मान्यता 13 अगस्त 2019 को मिली थी. इसलिए इसे ही सीएयू अपना स्थापना दिवस मानता है.

CAU ने मनाया स्थापना दिवस: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी CAU ने देहरादून स्थित अपने मुख्यालय में सातवां स्थापना दिवस मनाया. कार्यक्रम में CAU अध्यक्ष दीपक मेहरा, सचिव किरन रौतेला वर्मा, संरक्षक पीसी वर्मा, उपाध्यक्ष अजय पांडे समेत संघ के पदाधिकारी, खेल विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी मौजूद रहे. इस दौरान केक काटकर स्थापना दिवस की बधाई दी गई. कार्यक्रम में पिछले सात सालों में उत्तराखंड क्रिकेट में हुए बदलाव और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सामने रखा गया.

सीएयू ने पिछले 7 साल की उपलब्धियां गिनाईं: CAU की ओर से बताया गया कि इन सात वर्षों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. अंडर-19 भारतीय टीम में शाश्वत डंगवाल, आदित्य रावत और आदित्य राणा का चयन हुआ. वहीं राघवी बिष्ट और नंदिनी कश्यप भारतीय महिला टीम तक पहुंचीं. आईपीएल में आकाश मधवाल, स्वप्निल सिंह, राजन कुमार और युवराज चौधरी ने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है. महिला प्रीमियर लीग में प्रेमा रावत, राघवी बिष्ट और नंदनी कश्यप का चयन हुआ.

अपने खिलाड़ियों की उपलब्धियां गिनाईं: घरेलू क्रिकेट में भी उत्तराखंड की टीमों के प्रदर्शन को CAU ने बड़ी उपलब्धि बताया. सीनियर पुरुष टीम रणजी ट्रॉफी में दो बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंची. अंडर-23 पुरुष टीम 2023-24 में ऑल इंडिया रनरअप रही. वहीं सीनियर महिला टीम दो बार ऑल इंडिया रनरअप बनी. अंडर-19 महिला टीम ने 2021-22 और 2022-23 में लगातार दो बार ऑल इंडिया चैंपियन बनकर प्रदेश का नाम रोशन किया.

क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर: CAU के मुताबिक राज्य में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ बड़ी प्रतियोगिताओं की मेजबानी पर भी जोर दिया गया. संघ अब तक 700 से अधिक बीसीसीआई मैचों की मेजबानी कर चुका है. इनमें 50 से ज्यादा रणजी ट्रॉफी मुकाबले, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, वीनू मांकड़ ट्रॉफी, राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी और सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी जैसे मुकाबले शामिल हैं. सत्र 2024-25 में ऑल इंडिया जूनियर क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड के लक्ष्य राय चंदानी को बीसीसीआई नमन अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया. CAU ने इसे राज्य में ग्रासरूट क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि बताया.