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सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026: उत्तराखंड ने गोवा को 5 विकेट से हराया, आरव महाजन ने बनाए 60 रन

उत्तराखंड के युवा बल्लेबाज आरव महाजन ( फोटो सोर्स- CAU )

देहरादून: कोलकाता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 का मुकाबला चल रहा है. जिसमें उत्तराखंड की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी उत्तराखंड ने गोवा को पांच विकेट से हराया. एलीट ग्रुप डी के इस मुकाबले में युवा बल्लेबाज आरव महाजन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख उत्तराखंड की ओर मोड़ दिया. उन्होंने महज 38 गेंदों में 60 रन की शानदार पारी खेली. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 4 चौके शामिल रहे. आरव की बल्लेबाजी की बदौलत उत्तराखंड ने गोवा के खिलाफ लक्ष्य हासिल कर टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की. शानदार प्रदर्शन के लिए आरव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

कोलकाता में खेले गए इस मुकाबले में आरव महाजन ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने टीम को मुश्किल परिस्थितियों में मजबूती दी. उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और गोवा के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा. 38 गेंदों में 60 रन की पारी खेलते हुए उन्होंने मैदान के चारों ओर अच्छे शॉट लगाए. उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ ही बेहतर शॉट चयन और परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी देखने को मिली. टी 20 क्रिकेट में तेजी से रन बनाने के साथ विकेट पर टिके रहना भी अहम होता है और आरव ने अपनी पारी में इन दोनों पहलुओं का अच्छा संतुलन दिखाया. उनके इस प्रदर्शन ने उत्तराखंड की जीत की राह आसान की.