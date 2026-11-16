सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026: उत्तराखंड ने गोवा को 5 विकेट से हराया, आरव महाजन ने बनाए 60 रन
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मुकाबले में उत्तराखंड ने शानदार जीत हासिल की है. जिसमें आरव महाजन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 8:50 PM IST
देहरादून: कोलकाता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 का मुकाबला चल रहा है. जिसमें उत्तराखंड की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी उत्तराखंड ने गोवा को पांच विकेट से हराया. एलीट ग्रुप डी के इस मुकाबले में युवा बल्लेबाज आरव महाजन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख उत्तराखंड की ओर मोड़ दिया. उन्होंने महज 38 गेंदों में 60 रन की शानदार पारी खेली. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 4 चौके शामिल रहे. आरव की बल्लेबाजी की बदौलत उत्तराखंड ने गोवा के खिलाफ लक्ष्य हासिल कर टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की. शानदार प्रदर्शन के लिए आरव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
कोलकाता में खेले गए इस मुकाबले में आरव महाजन ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने टीम को मुश्किल परिस्थितियों में मजबूती दी. उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और गोवा के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा. 38 गेंदों में 60 रन की पारी खेलते हुए उन्होंने मैदान के चारों ओर अच्छे शॉट लगाए. उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ ही बेहतर शॉट चयन और परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी देखने को मिली. टी 20 क्रिकेट में तेजी से रन बनाने के साथ विकेट पर टिके रहना भी अहम होता है और आरव ने अपनी पारी में इन दोनों पहलुओं का अच्छा संतुलन दिखाया. उनके इस प्रदर्शन ने उत्तराखंड की जीत की राह आसान की.
उत्तराखंड की जीत पर सीएयू गदगद: इस जीत के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) की सचिव किरण वर्मा ने कहा कि यह गर्व का क्षण है. आरव ने अपनी बल्लेबाजी से प्रतिभा, आत्मविश्वास और परिपक्वता का परिचय दिया है. उनका प्रदर्शन खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण को दिखाता है. उन्होंने आरव को प्लेयर ऑफ द मैच बनने पर बधाई देते हुए कहा कि गोवा के खिलाफ पूरी टीम ने शानदार खेल दिखाया है. उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ी इसी जुनून और प्रतिबद्धता के साथ आगे भी उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे.
क्या बोले उत्तराखंड सीनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच मनीष झा? उत्तराखंड सीनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच मनीष झा ने भी आरव की पारी की सराहना की. उन्होंने कहा कि आरव ने शानदार आत्मविश्वास, संयम और आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी की। उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा. कोच ने पूरी टीम के प्रयासों की भी तारीफ करते हुए कहा कि इस जीत में सभी खिलाड़ियों का योगदान रहा है. टीम ने अनुशासन और संघर्ष की भावना के साथ मुकाबला खेला. उन्होंने कहा कि टीम आगामी मुकाबलों में भी इसी लय को बरकरार रखते हुए बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी.
क्या बोले टीम मैनेजर? वहीं, टीम मैनेजर नवनीत मिश्रा ने इस जीत को पूरी टीम की मेहनत और सामूहिक प्रयास का नतीजा बताया. उन्होंने कहा कि आरव की पारी मुकाबले का खास आकर्षण रही. प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार उनके शानदार प्रदर्शन का परिणाम है. खिलाड़ियों के साथ सहयोगी स्टाफ ने भी इस सफलता के लिए काफी मेहनत की है. यह जीत आगामी मुकाबलों से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है. उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम इसी एकजुटता और सकारात्मक सोच के साथ आगे भी बेहतर परिणाम हासिल करेगी.
गौर हो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत का प्रमुख घरेलू टी 20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें देश की विभिन्न राज्य टीमें हिस्सा लेती हैं. इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और बड़े स्तर पर पहचान बनाने का मौका मिलता है. उत्तराखंड के लिए गोवा के खिलाफ मिली यह जीत इसलिए भी अहम है. क्योंकि, इससे टीम को आगे के मुकाबलों के लिए जरूरी आत्मविश्वास मिलेगा.
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