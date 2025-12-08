ETV Bharat / sports

हजारीबाग में कूच बिहार ट्रॉफीः झारखंड-केरल के बीच मुकाबला, मैच को लेकर दर्शकों में दिखा उत्साह

हजारीबाग के संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में कूच बिहार ट्रॉफी के तहत झारखंड और केरल के बीच मैच खेला जा रहा है.

COOCH BEHAR TROPHY IN HAZARIBAG
हजारीबाग में कूच बिहार ट्रॉफी का मैच (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 8, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: बीसीसीआई के घरेलू कूच बिहार ट्रॉफी (एलीट अंडर-19) का मैच संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम हजारीबाग में शुरू हुआ है. सोमवार से झारखंड और केरल के बीच चार दिवसीय मैच खेला जा रहा है. हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ के सचिव राजेश तिवारी ने बताया कि मैच सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुआ. उन्होंने कहा कि यह सम्मान की बात है कि हजारीबाग में राज्य स्तरीय क्रिकेट की शुरुआत हो रही है. बीसीसीआई ने मैच आयोजित करने की मेजबानी प्रदान की है. दोनों टीम ने पिछले दिनों ग्राउंड में प्रैक्टिस भी किया था.

मैच को लेकर दर्शकों में उत्साह: राजेश तिवारी

जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सोमवार को निर्धारित समय से मैच शुरू हो गया. उन्होंने कहा कि मैच को लेकर हजारीबागवासियों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है. उम्मीद से ज्यादा भीड़ स्टेडियम में पहुंची है. हजारीबाग के सुदूरवर्ती गांव के अलावा रामगढ़ और कोडरमा से भी लोग मैच देखने के लिए पहुंचे हैं. जिससे क्रिकेट की दीवानगी दिखती है. हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ के सभी पदाधिकारी मैच को सुचारू रूप से संपन्न कराने में जुटे हुए हैं.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

काफी दिनों से था मैच का इंतजार: दर्शक

हजारीबाग स्टेडियम में दूर-दराज से मैच देखने के लिए पहुंचे दर्शकों का कहना है कि इस तरह के मैच का इंतजार काफी लंबे दिनों से कर रहे थे. स्टेडियम की पिच बेहद शानदार है. जिस तरह से मैच का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि हजारीबाग को और भी मैच की मेजबानी करने का अवसर मिल सकता है.

बीसीसीआई के आधिकारिक मानचित्र में आया हजारीबाग

दर्शकों ने कहा कि सोमवार से हजारीबाग आधिकारिक रूप से बीसीसीआई के मानचित्र पर आ गया है. कूच बिहार ट्रॉफी का मैच देखने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी पहुंचे हैं. उन्होंने बात करते हुए कहा कि यहां की तैयारी से काफी संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यहां बड़े मैच का भी आयोजन देखने को मिल सकता है.

हजारीबाग राज्य का दूसरा फ्लड लाइट वाला स्टेडियम: जेएससीए सचिव

जेएससीए के सचिव ने हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन की तारीफ करते हुए कहा कि हजारीबाग का यह स्टेडियम झारखंड का दूसरा ऐसा स्टेडियम है, जहां फ्लड लाइट की व्यवस्था है. यहां रात्रि के मैच का भी आयोजन किया जा सकता है. उन्होंने हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी को बेहतर स्टेडियम तैयार करने के लिए धन्यवाद दिया है.

ये भी पढ़ें: गोड्डा में JSCA संयुक्त सचिव ने की घोषणा, कहा- जल्द बनेंगे राज्य में चार क्रिकेट अकादमी

ग्राम स्तर से स्टेट टीम तक सीधा रास्ता: जेएससीए का टैलेंट डेवलपमेंट प्लान

झारखंड ने तमिलनाडु को 28 रन से हराया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दर्ज की लगातार छठी जीत

TAGGED:

BCCI DOMESTIC TROPHY
COOCH BEHAR UNDER 19 TROPHY
हजारीबाग में कूच बिहार टॉफी
हजारीबाग क्रिकेट संघ
COOCH BEHAR TROPHY IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.