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कपिल का रिकॉर्ड, एशियन गेम्स बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतकर 44 साल बाद उत्तराखंड का नाम किया रोशन, जानें कोच ने क्या कहा

एशियन गेम्स बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतकर कपिल ने 44 साल बाद उत्तराखंड का नाम किया रोशन ( PHOTO- INDIAN ARMY AND ETV Bharat )

खटीमा: एशियन गेम्स 2026 में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सेना के जवान कपिल पोखरिया की सफलता ने उनके प्रारंभिक कोच का सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया है. कपिल को बॉक्सिंग की शुरुआती बारीकियां सिखाने वाले पूर्व सैनिक बॉक्सिंग कोच पूरन सिंह बोरा आज अपने शिष्य की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बेहद खुश हैं. कोच बोरा बताते हैं कि कपिल शुरू से ही प्रतिभाशाली, जुझारू और अनुशासित खिलाड़ी रहे हैं. यही जुनून उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने तक ले गया.

एशियन गेम में 90 किलो भार वर्ग बॉक्सिंग प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले उधम सिंह नगर खटीमा निवासी कपिल पोखरिया के प्रारंभिक कोच पूर्व सैनिक पूरन सिंह बोरा अपने शिष्य की उपलब्धि पर बेहद खुश हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान पूरन सिंह बोरा ने कहा कि, कपिल शुरू से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहा है. जब वह खटीमा ब्लॉक परिसर मैदान में स्थानीय बच्चों को बॉक्सिंग की कोचिंग देते थे तो कपिल के चाचा कपिल को बॉक्सिंग की कोचिंग के लिए उनके पास लाए थे. अच्छे कद काठी के कपिल को उन्होंने लगभग दो साल प्रारंभिक ट्रेनिंग दी. उत्तराखंड की कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने कपिल को खुद ले जाकर प्रतिभाग कराया. जिनमें कपिल ने मेडल भी जीते.