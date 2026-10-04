कपिल का रिकॉर्ड, एशियन गेम्स बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतकर 44 साल बाद उत्तराखंड का नाम किया रोशन, जानें कोच ने क्या कहा
एशियन गेम्स 2026 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर कपिल पोखरिया के प्रांरभिक कोच पूरन सिंह से बातचीत.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 4, 2026 at 2:18 PM IST
खटीमा: एशियन गेम्स 2026 में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सेना के जवान कपिल पोखरिया की सफलता ने उनके प्रारंभिक कोच का सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया है. कपिल को बॉक्सिंग की शुरुआती बारीकियां सिखाने वाले पूर्व सैनिक बॉक्सिंग कोच पूरन सिंह बोरा आज अपने शिष्य की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बेहद खुश हैं. कोच बोरा बताते हैं कि कपिल शुरू से ही प्रतिभाशाली, जुझारू और अनुशासित खिलाड़ी रहे हैं. यही जुनून उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने तक ले गया.
एशियन गेम में 90 किलो भार वर्ग बॉक्सिंग प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले उधम सिंह नगर खटीमा निवासी कपिल पोखरिया के प्रारंभिक कोच पूर्व सैनिक पूरन सिंह बोरा अपने शिष्य की उपलब्धि पर बेहद खुश हैं.
ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान पूरन सिंह बोरा ने कहा कि, कपिल शुरू से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहा है. जब वह खटीमा ब्लॉक परिसर मैदान में स्थानीय बच्चों को बॉक्सिंग की कोचिंग देते थे तो कपिल के चाचा कपिल को बॉक्सिंग की कोचिंग के लिए उनके पास लाए थे. अच्छे कद काठी के कपिल को उन्होंने लगभग दो साल प्रारंभिक ट्रेनिंग दी. उत्तराखंड की कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने कपिल को खुद ले जाकर प्रतिभाग कराया. जिनमें कपिल ने मेडल भी जीते.
कपिल शुरू से ही जुझारू एवं अनुशासित खिलाड़ी रहा. जिसके बूते आज उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत भारत का नाम रोशन किया है. जिस तरह माता पिता अपने बच्चे की सफलता पर खुश होते हैं, एक कोच भी अपने शिष्य की उपलब्धि पर गौरवान्वित होता है. कपिल ने उन्हें अपने माता पिता ही नहीं, बल्कि खटीमा, उत्तराखंड एवं देश का नाम रोशन किया है. कपिल ने सेना में रहकर भी कई सर्विसेज आयोजन में मेडल अपने नाम किए हैं.
-पूरन सिंह बोरा, कपिल पोखरिया के प्रारंभिक कोच-
पूरन सिंह बोरा ने कहा कि, पिथौरागढ़ के राजेंद्र कुमार पुनेड़ा ने 1982 एशियन गेम्स में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था. अब उत्तराखंड के कपिल ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पदक जीत नाम रोशन किया है. कपिल जिस तरह जुझारू, अनुशासित एवं अपने खेल को लेकर जुनूनी है, उन्हें विश्वास है कि वह अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे. वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर ओलंपिंक आयोजन के लिए भी निश्चित ही उनका चयन होगा. कपिल का भविष्य बेहद उज्ज्वल है. उन्हें कोच के रूप में कपिल की उपलब्धि पर बेहद गर्व है.
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