हॉकी इंडिया पुरुष टीम के स्ट्राइकर मनदीप सिंह के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत: रांची में खेलना मेरे लिए घर जैसा एहसास

रांची: झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर हॉकी के रोमांच से गुलजार होने जा रहा है. जल्द शुरू होने वाली हॉकी इंडिया लीग (HIL) में इस बार रांची रॉयल्स की टीम भी मैदान में उतरने को तैयार है. टूर्नामेंट में शामिल यह नई टीम पहले ही चर्चा में है, क्योंकि भारतीय टीम के स्टार पावर स्ट्राइकर मनदीप सिंह इस बार रांची रॉयल्स की ओर से खेलते नजर आएंगे. ईटीवी भारत के साथ मनदीप ने खास बातचीत की है.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में मनदीप सिंह ने कहा कि रांची के लिए खेलना मेरे लिए बेहद खास है. यहां के लोग खेल को दिल से प्यार करते हैं और मैदान का माहौल हमेशा जोश से भरा रहता है. उन्होंने बताया कि रांची का मौसम और दर्शकों का समर्थन हमेशा खिलाड़ियों के उत्साह को दोगुना कर देता है.

भारतीय टीम के स्ट्राइकर मनदीप सिंह से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (Etv Bharat)

मनदीप ने आगे कहा कि भारतीय हॉकी टीम इस समय काफी संतुलित है और किसी भी देश के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा, हमारी टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन है. यही हमारी ताकत है.

जब उनसे झारखंड के खिलाड़ियों की बात की गई, तो मनदीप ने कहा कि महिला टीम में जहां झारखंड की कई खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं पुरुष टीम में झारखंड से खिलाड़ियों की कमी जरूर महसूस होती है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में झारखंड के युवा खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, जो उनके लिए भी प्रेरणादायक और अनुभव से भरा रहेगा.

मनदीप ने यह भी बताया कि रांची का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उनके दिल के करीब है. यह मैदान मेरे लिए हमेशा से खास रहा है. यहां खेलना घर जैसा लगता है. दर्शकों का जोश और तालियां हर खिलाड़ी को बेहतर खेलने के लिए प्रेरित करती हैं.