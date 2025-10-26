हॉकी इंडिया पुरुष टीम के स्ट्राइकर मनदीप सिंह के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत: रांची में खेलना मेरे लिए घर जैसा एहसास
भारतीय टीम के स्टार स्ट्राइकर मनदीप सिंह हॉकी इंडिया लीग में रांची रॉयल्स की ओर से खेलेंगे. ईटीवी भारत संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की.
Published : October 26, 2025 at 1:02 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर हॉकी के रोमांच से गुलजार होने जा रहा है. जल्द शुरू होने वाली हॉकी इंडिया लीग (HIL) में इस बार रांची रॉयल्स की टीम भी मैदान में उतरने को तैयार है. टूर्नामेंट में शामिल यह नई टीम पहले ही चर्चा में है, क्योंकि भारतीय टीम के स्टार पावर स्ट्राइकर मनदीप सिंह इस बार रांची रॉयल्स की ओर से खेलते नजर आएंगे. ईटीवी भारत के साथ मनदीप ने खास बातचीत की है.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में मनदीप सिंह ने कहा कि रांची के लिए खेलना मेरे लिए बेहद खास है. यहां के लोग खेल को दिल से प्यार करते हैं और मैदान का माहौल हमेशा जोश से भरा रहता है. उन्होंने बताया कि रांची का मौसम और दर्शकों का समर्थन हमेशा खिलाड़ियों के उत्साह को दोगुना कर देता है.
मनदीप ने आगे कहा कि भारतीय हॉकी टीम इस समय काफी संतुलित है और किसी भी देश के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा, हमारी टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन है. यही हमारी ताकत है.
जब उनसे झारखंड के खिलाड़ियों की बात की गई, तो मनदीप ने कहा कि महिला टीम में जहां झारखंड की कई खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं पुरुष टीम में झारखंड से खिलाड़ियों की कमी जरूर महसूस होती है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में झारखंड के युवा खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, जो उनके लिए भी प्रेरणादायक और अनुभव से भरा रहेगा.
मनदीप ने यह भी बताया कि रांची का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उनके दिल के करीब है. यह मैदान मेरे लिए हमेशा से खास रहा है. यहां खेलना घर जैसा लगता है. दर्शकों का जोश और तालियां हर खिलाड़ी को बेहतर खेलने के लिए प्रेरित करती हैं.
उन्होंने कहा कि रांची रॉयल्स की जर्सी पहनकर मैदान में उतरना उनके करियर का एक और यादगार पल होगा. रांची रॉयल्स टीम में देश-विदेश के कई अनुभवी खिलाड़ियों के शामिल होने से मुकाबले बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. शहर में टूर्नामेंट को लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह है.
हॉकी इंडिया लीग का यह सीजन खास इसलिए भी है क्योंकि यह देश में हॉकी के पुनरुत्थान की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है. रांची में होने वाले मुकाबले न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि स्थानीय दर्शकों के लिए भी एक बड़ा अवसर साबित होंगे.
मनदीप सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य रांची रॉयल्स को खिताब दिलाना है और वे पूरी कोशिश करेंगे कि टीम का प्रदर्शन लीग में सबसे अलग दिखे.
