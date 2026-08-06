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रोहतक में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर अंकुश पंघाल और सचिन सिवाच का ग्रैंड वेलकम, बोले- अब ओलंपिक मेडल जीतने का लक्ष्य

कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर अंकुश पंघाल और सचिन सिवाच का बॉक्सर अमित पंघाल ने रोहतक के गांव मायना में जोरदार स्वागत किया है.

Commonwealth gold medalists Ankush Panghal and Sachin Siwach accorded a grand welcome in their ancestral village Mayna Rohtak
अंकुश पंघाल और सचिन सिवाच का ग्रैंड वेलकम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 6, 2026 at 9:41 PM IST

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रोहतक/हिसार : अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ ओलंपिक खेल चुके बॉक्सर अमित पंघाल ने आज कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अंकुश पंघाल और सचिन सिवाच का अपने पैतृक गांव मायना में जोरदार स्वागत किया. ढोल नगाड़ों के साथ फूलों और नोटों की माला से ग्रामीणों ने दोनों बॉक्सर को गांव में पहुंचने पर भरपूर आशीर्वाद दिया. गांव मायना में मिले सम्मान पर बोलते हुए दोनों बॉक्सर ने कहा कि वे बॉक्सर अमित पंघाल और गांव मायना के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है. कॉमनवेल्थ के बाद अब दोनों बॉक्सर का लक्ष्य एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है. वहीं पूर्व में ओलंपिक खेल चुके बॉक्सर अमित ने दोनों बॉक्सर का स्वागत करने के बाद कहा कि दोनों ही होनहार खिलाड़ी हैं और जो कमी ओलंपिक में उनसे रह गई थी, उन्हें उम्मीद है कि ये दोनों पूरा करेंगे. दोनों खिलाड़ियों ने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की खेल नीति की भी तारीफ की है.

गोल्ड मेडल के लिए कई सालों से मेहनत कर रहे थे : बॉक्सर अंकुश पंघाल और बॉक्सर सचिन सिवाच ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल के लिए कई सालों से मेहनत कर रहे थे और उनकी मेहनत का फल इस कॉमनवेल्थ में रंग लाया है. उन्होंने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की खेल नीति की भी तारीफ़ की है. उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड और ओलंपिक में गोल्ड लाना है.

रोहतक में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर अंकुश पंघाल और सचिन सिवाच का ग्रैंड वेलकम (ETV Bharat)

ओलंपिक मेडल लाने की उम्मीद : अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल ने दोनों बॉक्सर के बारे में कहा कि दोनों ही होनहार खिलाड़ी हैं और उन्होंने दोनों के साथ बॉक्सिंग का अभ्यास भी किया है. कॉमनवेल्थ में जाने से पहले उन्हें पूरी उम्मीद थी कि दोनों बॉक्सर गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे. आज अपने गांव मायना में दोनों का स्वागत करते हुए उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है. अमित ने कहा कि वे ओलंपिक में पदक लाने से चूक गए थे, इसलिए मायूस जरूर हैं लेकिन वे भी फिर से कोशिश करेंगे कि अबकी बार ओलंपिक खेलेंगे और देश के लिए पदक लाएं. उन्होंने दोनों बॉक्सर से उम्मीद जताई कि दोनों खिलाड़ी एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक में पदक लाकर देश का गौरव बढ़ाएंगे.

हिसार में भी अंकुश पंघाल का स्वागत : वहीं रोहतक के अलावा हिसार के भेरिया गांव आने पर बॉक्सर अंकुश पंघाल का जोरदार स्वागत किया गया. पहले हिसार के चार नंबर गेट पर उसका फूल मालाओं से स्वागत किया गया. फिर ग्रामीणों ने उसकी जीत पर खुशी मनाई और मिठाईयां बांटकर खुशी का इजहार किया. अंकुश ने इस दौरान कहा कि आज उसकी मेहनत का ही नतीजा है कि वो आज इस जगह पर पहुंचा है. आगे वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहता है.

हिसार में भी अंकुश पंघाल का स्वागत (ETV Bharat)

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