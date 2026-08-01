ETV Bharat / sports

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: आज गोल्ड के लिए 7 हरियाणवी मुक्केबाज लगाएंगे पंच, सीएम ने दी शुभकामनाएं

आज गोल्ड के लिए 7 हरियाणवी मुक्केबाज लगाएंगे पंच ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार का दिन भारतीय मुक्केबाजी के लिए बेहद अहम रहने वाला है. आज अलग-अलग भार वर्गों के फाइनल मुकाबलों में भारत के 10 मुक्केबाज गोल्ड मेडल के लिए चुनौती पेश करेंगे. इनमें सबसे खास बात यह है कि 10 में से 7 मुक्केबाज हरियाणा के हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके शानदार प्रदर्शन की कामना की है. सात हरियाणवी मुक्केबाजों पर टिकी निगाहें: फाइनल मुकाबलों में हरियाणा के सचिन सिवाच (60 किग्रा), अंकुश पंघाल (80 किग्रा), नरेंद्र बेरवाल (+90 किग्रा), साक्षी चौधरी (51 किग्रा), प्रीति पंवार (54 किग्रा), जैस्मिन लंबोरिया (57 किग्रा) और प्रिया घणघस (60 किग्रा) गोल्ड मेडल के लिए रिंग में उतरेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा, "आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश की पदक तालिका को और ऊपर लेकर जाएं, यही हमारी कामना है. हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान ऊंचा किया है." भिवानी की जैस्मिन पर गोल्ड की उम्मीद (ETV Bharat) भिवानी की जैस्मिन पर गोल्ड की उम्मीद: "मिनी क्यूबा" के नाम से प्रसिद्ध भिवानी की बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है और अब उनकी नजर गोल्ड पर है. उनकी जीत के बाद परिवार और गांव में जश्न का माहौल है. परिजन मिठाइयां बांट रहे हैं, जबकि महिलाएं नाच-गाकर खुशी मना रही हैं. कोच बोले- "फाइनल भी होगा एकतरफा": जैस्मिन के चाचा एवं कोच संदीप लंबोरिया ने कहा कि, "जैस्मिन ने सेमीफाइनल में प्रतिद्वंद्वी को एकतरफा हराकर फाइनल में जगह बनाई है. हमें पूरा भरोसा है कि वह फाइनल में भी शानदार जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल देश के नाम करेगी. फाइनल में जैस्मिन का मुकाबला नॉर्दर्न आयरलैंड की मुक्केबाज से होगा और वापसी पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा."