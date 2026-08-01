कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: आज गोल्ड के लिए 7 हरियाणवी मुक्केबाज लगाएंगे पंच, सीएम ने दी शुभकामनाएं
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के सात मुक्केबाज आज गोल्ड के लिए उतरेंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को शुभकामनाएं दीं.
Published : August 1, 2026 at 11:40 AM IST|
Updated : August 1, 2026 at 2:12 PM IST
चंडीगढ़: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार का दिन भारतीय मुक्केबाजी के लिए बेहद अहम रहने वाला है. आज अलग-अलग भार वर्गों के फाइनल मुकाबलों में भारत के 10 मुक्केबाज गोल्ड मेडल के लिए चुनौती पेश करेंगे. इनमें सबसे खास बात यह है कि 10 में से 7 मुक्केबाज हरियाणा के हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके शानदार प्रदर्शन की कामना की है.
सात हरियाणवी मुक्केबाजों पर टिकी निगाहें: फाइनल मुकाबलों में हरियाणा के सचिन सिवाच (60 किग्रा), अंकुश पंघाल (80 किग्रा), नरेंद्र बेरवाल (+90 किग्रा), साक्षी चौधरी (51 किग्रा), प्रीति पंवार (54 किग्रा), जैस्मिन लंबोरिया (57 किग्रा) और प्रिया घणघस (60 किग्रा) गोल्ड मेडल के लिए रिंग में उतरेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा, "आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश की पदक तालिका को और ऊपर लेकर जाएं, यही हमारी कामना है. हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान ऊंचा किया है."
भिवानी की जैस्मिन पर गोल्ड की उम्मीद: "मिनी क्यूबा" के नाम से प्रसिद्ध भिवानी की बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है और अब उनकी नजर गोल्ड पर है. उनकी जीत के बाद परिवार और गांव में जश्न का माहौल है. परिजन मिठाइयां बांट रहे हैं, जबकि महिलाएं नाच-गाकर खुशी मना रही हैं.
कोच बोले- "फाइनल भी होगा एकतरफा": जैस्मिन के चाचा एवं कोच संदीप लंबोरिया ने कहा कि, "जैस्मिन ने सेमीफाइनल में प्रतिद्वंद्वी को एकतरफा हराकर फाइनल में जगह बनाई है. हमें पूरा भरोसा है कि वह फाइनल में भी शानदार जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल देश के नाम करेगी. फाइनल में जैस्मिन का मुकाबला नॉर्दर्न आयरलैंड की मुक्केबाज से होगा और वापसी पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा."
भिवानी बॉक्सिंग क्लब ने जताया भरोसा: भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संरक्षक कमल प्रधान ने कहा कि, "कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के 14 मुक्केबाजों में से 9 हरियाणा के हैं और उनमें पांच अकेले भिवानी जिले से हैं. हमें उम्मीद है कि ये खिलाड़ी गोल्ड जीतकर लौटेंगे." इस दौरान उन्होंने सरकार से खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और उन्हें सरकारी नौकरी देने की भी मांग की.
प्रिया घणघस भी गोल्ड से एक कदम दूर: भिवानी जिले के धनाना गांव की प्रिया घणघस ने 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जगह बनाकर सिल्वर मेडल सुनिश्चित कर लिया है. अब वह गोल्ड जीतने के लिए रिंग में उतरेंगी. उनकी सफलता से पूरे गांव में उत्साह का माहौल है.
माता-पिता बोले- "बेटी जरूर जीतेगी गोल्ड": प्रिया की मां मीरा देवी ने कहा कि, "मेरी बेटी सेमीफाइनल की तरह फाइनल भी जीतेगी. वह देशी घी, दूध, दही और चूरमा खाकर मेहनत करती है. ऐसी बेटी हर घर में जन्म ले, जो देश का नाम रोशन करे." वहीं, पिता महेंद्र घणघस ने कहा कि, "प्रिया 2015 से लगातार मेहनत कर रही है. हमें पूरा विश्वास है कि वह गोल्ड मेडल जीतकर लौटेगी."
गांव में स्वागत की तैयारियां शुरू: प्रिया के ताऊ रणबीर प्रधान ने कहा कि, "हमारे गांव की प्रिया और साक्षी दोनों फाइनल में पहुंच चुकी हैं. जिले के अन्य खिलाड़ियों ने भी मेडल पक्के किए हैं. हमें उम्मीद है कि सभी गोल्ड जीतेंगे और आगे एशियन गेम्स व ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन करेंगे. विजेता बेटियों का गांव में भव्य स्वागत किया जाएगा."
हरियाणा से फिर स्वर्णिम प्रदर्शन की उम्मीद: कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. आज होने वाले फाइनल मुकाबलों पर पूरे देश की नजर रहेगी. यदि हरियाणा के सातों मुक्केबाज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो भारत की पदक तालिका और मजबूत हो सकती है तथा प्रदेश एक बार फिर भारतीय खेलों की राजधानी होने का दावा और मजबूत करेगा.
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