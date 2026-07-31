CWG 2026: 8वें दिन भारत ने जीते दो मेडल, लवप्रीत ने सिल्वर और सीमा ने ब्रॉन्ज पर किया कब्जा
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान 10वें स्थान पर है. इससे पहले वह 8वें नंबर पर था.
Published : July 31, 2026 at 8:52 AM IST
ग्लास्गो (स्कॉटलैंड): ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आठवें दिन भारत ने दो और मेडल पक्के कर लिए. सीमा कालीरामना ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो में शानदार प्रदर्शन किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. जमैका की सामंथा हॉल ने 61.66 मी. का बेस्ट थ्रो फेंका और गोल्ड मेडल जीता. वहीं, कनाडा की जूलिया टंक्स ने 60.67 मी थ्रो फेंककर सिल्वर मेडल जीता. सीमा की बात करें तो उन्होंने 58.65 मी. थ्रो फेंका और तीसरा स्थान हासिल किया.
भारत के पहले मेडल की बात करें तो वेटलिफ्टिंग में मिला और दूसरा महिला शॉट पुट में मिला. वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने 388 किग्रा. का भार उठाकर सिल्वर मेडल जीता. लवप्रीत ने स्नैच में 176 किग्रा. और क्लीन एंड जर्क में 212 किग्रा. का वजन उठाया.
मेडल जीतने के बाद सीमा कालीरामना ने यादगार जीत का जश्न मनाया और कहा कि ठंडे हालात में मुकाबला करने की चुनौतियों के बावजूद यह एक खास उपलब्धि है. भारतीय डिस्कस थ्रोअर सीमा ने अपनी सफलता के पीछे के इमोशनल त्याग और अपने बेटे से दूर रहने की मुश्किल के बारे में बताया. उन्होंने मेडल जीतने के लिए अपने पति, परिवार, AFI, SAI, NCOE पटियाला और JSW के लगातार सपोर्ट का क्रेडिट दिया.
#WATCH | Glasgow, Scotland: Seema Kaliramna clinches the bronze medal in the Women's Discus Throw event at the Commonwealth Games 2026.— ANI (@ANI) July 31, 2026
Speaking about her acievement, she says, "I am feeling very happy. Its my first Commonwealth and I won the bronze medal... due to the cold… pic.twitter.com/adzrcmwtAv
सीमा कालीरामना ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं. यह मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स था, और ब्रॉन्ज मेडल जीतना इसे और भी खास बनाता है. कॉम्पिटिशन के दौरान मुझे कोई बड़ी मुश्किल नहीं हुई. बस एक ही चैलेंज था, ठंडा मौसम, क्योंकि मुझे बार-बार वार्मअप करना पड़ा. कुल मिलाकर, यह बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन था. मेरे पति दो दिन पहले ही आए हैं. वह [उनका बेटा] मुझसे कह रहे थे कि उसे भी साथ ले जाओ, लेकिन यह बहुत इमोशनल पल है. मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ नहीं ला सकती. यह बहुत मुश्किल और दर्दनाक है. आप इसे सैक्रिफाइस कह सकते हैं.
#WATCH | Glasgow, Scotland: On missing the gold just by 1kg, Indian weightlifter Lovepreet Singh says, " i missed out on the gold. naturally, it hurts when you miss the gold. i’ll do better in the upcoming competitions, like the asian games... i would like to dedicate my medal to… https://t.co/pPtCnfQv70 pic.twitter.com/tq3PJnS0rP— ANI (@ANI) July 30, 2026
उन्होंने कहा कि AFI ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और SAI ने भी मेरे इस सफर में बड़ा रोल निभाया है. मैं अभी NCOE पटियाला में ट्रेनिंग कर रही हूं, और JSW ने भी मेरी बहुत मदद की है. जब भी मुझे किसी और चीज की जरूरत पड़ी, मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ देने के लिए मौजूद था. मैं यह मेडल अपने पति को डेडिकेट करना चाहूंगी. इस अचीवमेंट के पीछे की सारी मेहनत और त्याग उनके लगातार सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हो पाया है.
वहीं, सीमा कलिरमना के पति रविंदर ने कहा कि देश के लिए मेडल जीतना हर एथलीट का सबसे बड़ा सपना होता है. उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्टेज पर भारत को रिप्रेजेंट करने का उनका पैशन, एम्बिशन और स्पिरिट एक जैसा है. उन्होंने कहा कि एक एथलीट हमेशा अपने देश के लिए मेडल जीतने का सपना देखता है. हम दोनों का सपना एक जैसा है. हम दोनों में एक जैसी स्पिरिट है.
मेडल लिस्ट में भारत का स्थान
ग्लास्गो स्कॉटलैंड में हो रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेडल लिस्ट में भारत का स्थान अब 10वें नंबर पर आ गया है. इससे पहले वह 8वें स्थान पर था. वहीं मेडल की कुल संख्या 17 हो गई है. भारत ने अभी तक 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं.
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