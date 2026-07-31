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CWG 2026: 8वें दिन भारत ने जीते दो मेडल, लवप्रीत ने सिल्वर और सीमा ने ब्रॉन्ज पर किया कब्जा

ग्लास्गो (स्कॉटलैंड): ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आठवें दिन भारत ने दो और मेडल पक्के कर लिए. सीमा कालीरामना ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो में शानदार प्रदर्शन किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. जमैका की सामंथा हॉल ने 61.66 मी. का बेस्ट थ्रो फेंका और गोल्ड मेडल जीता. वहीं, कनाडा की जूलिया टंक्स ने 60.67 मी थ्रो फेंककर सिल्वर मेडल जीता. सीमा की बात करें तो उन्होंने 58.65 मी. थ्रो फेंका और तीसरा स्थान हासिल किया.

भारत के पहले मेडल की बात करें तो वेटलिफ्टिंग में मिला और दूसरा महिला शॉट पुट में मिला. वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने 388 किग्रा. का भार उठाकर सिल्वर मेडल जीता. लवप्रीत ने स्नैच में 176 किग्रा. और क्लीन एंड जर्क में 212 किग्रा. का वजन उठाया.

मेडल जीतने के बाद सीमा कालीरामना ने यादगार जीत का जश्न मनाया और कहा कि ठंडे हालात में मुकाबला करने की चुनौतियों के बावजूद यह एक खास उपलब्धि है. भारतीय डिस्कस थ्रोअर सीमा ने अपनी सफलता के पीछे के इमोशनल त्याग और अपने बेटे से दूर रहने की मुश्किल के बारे में बताया. उन्होंने मेडल जीतने के लिए अपने पति, परिवार, AFI, SAI, NCOE पटियाला और JSW के लगातार सपोर्ट का क्रेडिट दिया.

सीमा कालीरामना ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं. यह मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स था, और ब्रॉन्ज मेडल जीतना इसे और भी खास बनाता है. कॉम्पिटिशन के दौरान मुझे कोई बड़ी मुश्किल नहीं हुई. बस एक ही चैलेंज था, ठंडा मौसम, क्योंकि मुझे बार-बार वार्मअप करना पड़ा. कुल मिलाकर, यह बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन था. मेरे पति दो दिन पहले ही आए हैं. वह [उनका बेटा] मुझसे कह रहे थे कि उसे भी साथ ले जाओ, लेकिन यह बहुत इमोशनल पल है. मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ नहीं ला सकती. यह बहुत मुश्किल और दर्दनाक है. आप इसे सैक्रिफाइस कह सकते हैं.