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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत से पहले ही बॉक्सिंग टीम परेशानी में, जानिए क्या है वजह

हैदराबाद: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत से पहले ही भारतीय बॉक्सिंग टीम को बड़ा झटका लगा है. जानकारी के मुताबिक बॉक्सिंग टीम इस समय बड़ी परेशानी में है. बेलफास्ट में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद टीम ग्लास्गो पहुंची, लेकिन उनका सामान वहीं रह गया. इसके चलते खिलाड़ियों की तैयारियों पर बुरा असर पड़ने की संभावना है. बता दें, शुक्रवार से इवेंट में बॉक्सिंग मुकाबले शुरू हो रहे हैं.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का मंच पूरी तरह से तैयार है. ये गेम्स गुरुवार 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं. ज्यादातर भारतीय दल ग्लासगो पहुंच चुके हैं. 22 सदस्यीय बॉक्सिंग टीम कल मंगलवार को बेलफास्ट से यहां ग्लास्गो पहुंची है. टीम तो यहां पहुंच गई, लेकिन उनका सामान अभी तक नहीं पहुंचा. सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विमान काफी छोटा था. इस वजह से टीम के सामान नहीं लाए जा सके.

जिन खिलाड़ियों के सामान छूट गए हैं, उनमें साक्षी चौधरी (51 किग्रा.), जैस्मिन लम्बोरिया (57 किग्रा.), परवीन हुड्डा (65 किग्रा.), जादुमणि सिंह (55 किग्रा.), कपिल पोखरिया (90 किग्रा.) और पुरुष टीम के मुख्य कोच सी. कुटप्पा शामिल हैं. इनके आलावा भी टीम के कुछ सदस्यों का सामान ग्लास्गो नहीं पहुंचा है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई (PTI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टीम के सदस्यों ने बताया कि जिस एयरक्राफ्ट से वे बेलफास्ट से ग्लासगो गए थे, वह छोटा था. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन के लिए बॉक्सर्स के कुछ जरूरी गियर और सेरेमोनियल कपड़े भी गायब हैं. इस महीने की शुरुआत में जब बॉक्सर दोहा से बेलफास्ट के लिए उड़ान भर रहे थे, तब भी उनके साथ ऐसी ही घटना हुई थी.