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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की आज हो रही शुरुआत, खेल मंत्री मंडाविया ने कही बड़ी बात

खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने अहमदाबाद की तैयारियों को भी परखा. विस्तार से पढ़ें.

Union Minister of Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 8:47 AM IST

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ग्लास्गो: कॉमनवेल्थ गेम्स की आज गुरुवार 23 जुलाई से शुरुआत हो रही है. केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग (CSMM) में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने स्पोर्ट्स में भारत के बढ़ते रुतबे के बारे में बात की और ऐतिहासिक, टिकाऊ और यादगार 2030 शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए देश की तैयारी और अहमदाबाद की वर्ल्ड-क्लास तैयारियों को फिर से पक्का किया. बता दें, डॉ. मंडाविया ग्लासगो में भारतीय डेलीगेशन के लीडर के तौर पर हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स के 2026 एडिशन के ऑर्गनाइजेशन को देखेगा.

जानकारी के मुताबिक डॉ. मंडाविया ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दौरान अलग-अलग सेरेमनी में शामिल होंगे और अहमदाबाद में 2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी को मोमेंटम बनाने के लिए दूसरे देशों के डेलीगेशन के हेड के साथ बातचीत करेंगे. डॉ. मंडाविया ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग (CSMM) में अपने भाषण की डिटेल दी. ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग (CSMM) में शामिल होकर बहुत खुशी हुई.

उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कॉमनवेल्थ में स्पोर्ट्स के भविष्य को बनाने पर अच्छी चर्चा हुई. अपने इंटरवेंशन के दौरान, मैंने पीएम मोदी जी की दूरदर्शिता सोच वाली लीडरशिप में भारत में हुए शानदार स्पोर्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर दिया. मैंने हमारे मजबूत गवर्नेंस रिफॉर्म्स, मजबूत एंटी-डोपिंग फ्रेमवर्क और खेलो इंडिया, फिट इंडिया और ASMITA लीग जैसे फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स के बारे में बात की, जो जमीनी टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हैं. स्पोर्ट्स में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी को मजबूत बना रहे हैं और पूरे देश में एक वाइब्रेंट स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ऐतिहासिक, टिकाऊ और यादगार 2030 शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की तैयारी और अहमदाबाद की वर्ल्ड-क्लास तैयारियों को फिर से पक्का करते हुए बात खत्म की. इससे पहले, दिन में, डॉ. मंडाविया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत से पहले ग्लासगो में एक ऑफिशियल रिसेप्शन में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर, जॉन स्विनी से मुलाकात की, और स्कॉटलैंड में होने वाले आने वाले गेम्स और 2030 में शताब्दी एडिशन के लिए भारत की मेज़बानी की भूमिका, दोनों के लिए उम्मीद जताई. स्कॉटिश शहर के अपने दौरे के दौरान, मंडाविया ने लोकल मेजबान टीम की उनकी गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी की तारीफ की, क्योंकि हर चार साल में होने वाले इस मल्टी-स्पोर्ट इवेंट की तैयारियां पूरी हो रही हैं.

मंडाविया ने लिखा कि स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर, मिस्टर जॉन स्विनी के रिसेप्शन में शामिल हुआ. ग्लासगो के खूबसूरत शहर में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होस्ट करने वाली टीम के गर्मजोशी से स्वागत के लिए शुक्रगुजार हूं. ग्लासगो 2026 में दिखाए जा रहे 10 स्पोर्ट्स में टॉप ग्लोबल टैलेंट शामिल होंगे, जिसमें कई ओलंपिक और पैरालंपिक चैंपियन के साथ-साथ मौजूदा कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट भी शामिल हैं, जो 11 दिन के इस इवेंट में हिस्सा लेंगे. स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के प्रेसिडेंट, डोनाल्ड रुकारे से भी मुलाकात की और गेम्स की 100वीं सालगिरह पर चर्चा की, जो 2030 में भारत में होंगे.

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के प्रेसिडेंट, डोनाल्ड रुकारे से मिलकर भी खुशी हुई. उन्होंने कहा कि 2030 में भारत द्वारा होस्ट किए जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के सौवें एडिशन को लेकर कॉमनवेल्थ कम्युनिटी में बहुत उत्साह है. पिछले साल के आखिर में हुई कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली के दौरान भारत ने ऐतिहासिक 2030 सौवें एडिशन के लिए ऑफिशियली होस्टिंग राइट्स दिए, जिसमें गुजरात का अहमदाबाद शहर मेन होस्ट के तौर पर काम करेगा. यह दूसरी बार होगा जब भारत इस खेल महाकुंभ की मेजबानी करेगा, इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में यह इवेंट हुआ था.

पढ़ें: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत से पहले ही बॉक्सिंग टीम परेशानी में, जानिए क्या है वजह

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