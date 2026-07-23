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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की आज हो रही शुरुआत, खेल मंत्री मंडाविया ने कही बड़ी बात

ग्लास्गो: कॉमनवेल्थ गेम्स की आज गुरुवार 23 जुलाई से शुरुआत हो रही है. केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग (CSMM) में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने स्पोर्ट्स में भारत के बढ़ते रुतबे के बारे में बात की और ऐतिहासिक, टिकाऊ और यादगार 2030 शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए देश की तैयारी और अहमदाबाद की वर्ल्ड-क्लास तैयारियों को फिर से पक्का किया. बता दें, डॉ. मंडाविया ग्लासगो में भारतीय डेलीगेशन के लीडर के तौर पर हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स के 2026 एडिशन के ऑर्गनाइजेशन को देखेगा.

जानकारी के मुताबिक डॉ. मंडाविया ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दौरान अलग-अलग सेरेमनी में शामिल होंगे और अहमदाबाद में 2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी को मोमेंटम बनाने के लिए दूसरे देशों के डेलीगेशन के हेड के साथ बातचीत करेंगे. डॉ. मंडाविया ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग (CSMM) में अपने भाषण की डिटेल दी. ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग (CSMM) में शामिल होकर बहुत खुशी हुई.

उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कॉमनवेल्थ में स्पोर्ट्स के भविष्य को बनाने पर अच्छी चर्चा हुई. अपने इंटरवेंशन के दौरान, मैंने पीएम मोदी जी की दूरदर्शिता सोच वाली लीडरशिप में भारत में हुए शानदार स्पोर्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर दिया. मैंने हमारे मजबूत गवर्नेंस रिफॉर्म्स, मजबूत एंटी-डोपिंग फ्रेमवर्क और खेलो इंडिया, फिट इंडिया और ASMITA लीग जैसे फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स के बारे में बात की, जो जमीनी टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हैं. स्पोर्ट्स में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी को मजबूत बना रहे हैं और पूरे देश में एक वाइब्रेंट स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ऐतिहासिक, टिकाऊ और यादगार 2030 शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की तैयारी और अहमदाबाद की वर्ल्ड-क्लास तैयारियों को फिर से पक्का करते हुए बात खत्म की. इससे पहले, दिन में, डॉ. मंडाविया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत से पहले ग्लासगो में एक ऑफिशियल रिसेप्शन में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर, जॉन स्विनी से मुलाकात की, और स्कॉटलैंड में होने वाले आने वाले गेम्स और 2030 में शताब्दी एडिशन के लिए भारत की मेज़बानी की भूमिका, दोनों के लिए उम्मीद जताई. स्कॉटिश शहर के अपने दौरे के दौरान, मंडाविया ने लोकल मेजबान टीम की उनकी गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी की तारीफ की, क्योंकि हर चार साल में होने वाले इस मल्टी-स्पोर्ट इवेंट की तैयारियां पूरी हो रही हैं.