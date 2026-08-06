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'पहले मैच में नर्वस थी, आखिरी मैच में बस गोल्ड का जूनून सवार था', घर लौटने पर बॉक्सर प्रिया घनघस ने बताई सफलता की कहानी

कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी लौटने पर बॉक्सर प्रिया घनघस का जोरदार स्वागत किया गया. ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

Boxer Priya Ghanghas Exclusive interview
Boxer Priya Ghanghas Exclusive interview (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 6, 2026 at 1:56 PM IST

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भिवानी: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सर प्रिया घनघस ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा. वीरवार को गांव में लौटने पर प्रिया का फूल-मालाओ, ढोल नगाड़ो के साथ जोरदार स्वागत किया गया. भिवानी ने धनाना गांव में प्रिया घनघस का विजय जुलूस निकाला गया. घर पहुंचने पर प्रिया ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने आगे की रणनीति और ये बताया कि उन्हें किन चीजों पर उसे काम करने की जरूरत है.

प्रिया घनघस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: भिवानी पहुंचने पर मुक्केबाज प्रिया घनघस ने ईटीवी भारत के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का अनुभव साझा किया. भिवानी की रहने वाली प्रिया ने अपनी इस यात्रा के बारे में बताया कि "प्रतियोगिता का स्तर बेहद कठिन था, लेकिन प्रशिक्षण शिविर के दौरान की गई कड़ी मेहनत और खुद पर अडिग विश्वास की बदौलत ही मैं भारत, अपने राज्य और अपने गृह जिले का नाम पूरे विश्व में ऊंचा कर पाई."

राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली मुक्केबाज़ प्रिया घनघस ने विशेष बातचीत (ETV Bharat)

'पहले मुकाबले में मानसिक दबाव था'- प्रिया घनघस : प्रिया ने अपनी खेल यात्रा के सबसे चुनौतीपूर्ण मोड़ और मानसिक स्थिति पर बताया कि "मेरा पहला ही मुकाबला मेजबान देश स्कॉटलैंड की खिलाड़ी के खिलाफ था. मेजबान देश के मुक्केबाज़ के सामने रिंग में उतरना मानसिक दबाव से भरा था. हालांकि, अपने कोचों के निरंतर मार्गदर्शन, प्रेरणा और अपने आत्म-विश्वास के बल पर मैंने उस मैच में जीत दर्ज की. इसके बाद अगले सभी मुकाबलों में एकतरफा जीत हासिल करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया."

ग्रामीणों ने बड़ी स्क्रीन पर देखा था फाइल मैच: फाइनल मुकाबले के दौरान मिले प्रोत्साहन का जिक्र करते हुए प्रीति ने बताया कि "मैच से ठीक पहले मेरे परिवार का फोन आया था. जिन्होंने जानकारी दी कि मेरी लाइव बाउट देखने के लिए पूरे गांव में रूप से बड़ी स्क्रीन लगाई गई है. पहले दौर में पिछड़ने के बावजूद, करोड़ों देशवासियों और गांव वालों के इस अटूट विश्वास और इंतजार को याद कर मैं फिर से प्रेरित हुईं और दमदार वापसी करते हुए देश के लिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. ये सफलता केवल एक पड़ाव है और मेरा मुख्य लक्ष्य एशियाई खेलों और भविष्य की प्रतियोगिताओं में और अधिक मेहनत करके भारत को दोबारा स्वर्ण पदक दिलाना है."

माता-पिता और कोच को दिया जीत का श्रेय: प्रिया ने कहा कि "जिस तरीके से पैतृक गांव में पहुंचने पर मेरा जोरदार स्वागत किया गया. उससे हौसला बढ़ा है." प्रिया ने इस जीत का श्रेय देशवासियों, खेलप्रेमियों, कोच, अपने माता-पिता और अपनी मेहतन को दिया.

प्रिया घणघस की जीवनी और उनके संघर्ष की कहानी: प्रिया घणघस की जीवनी और उनके संघर्ष की कहानी बहुत प्रेरक है. वो हरियाणा के भिवानी जिले के धनाना गांव की रहने वाली हैं. उनके पिता महेंद्र घणघस व्यवसायी हैं और मां गृहिणी. परिवार में उनके अलावा एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई नीरज है, जो खुद भी एक मुक्केबाज हैं. प्रिया को बचपन से ही कुश्ती और खेलों का शौक था, लेकिन विजेंदर सिंह के ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद उन्होंने बॉक्सिंग को अपना करियर बनाने का फैसला लिया.

कोविड के दौरान प्रभावित हुई ट्रेनिंग: कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण उनकी नियमित ट्रेनिंग प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने अपने भाई के साथ दौड़ लगाकर अपनी फिटनेस बनाए रखी. साल 2022 में बेहतर ट्रेनिंग के लिए उनका परिवार भिवानी चला गया, जहां भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की बॉक्सिंग अकादमी में उन्हें ट्रेनिंग मिली. यहां से उनकी किस्मत बदली और उन्होंने 2023 यूथ महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और टूर्नामेंट की बेस्ट बॉक्सर का सम्मान भी हासिल किया.

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