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कॉमनवेल्थ पदक विजेता सीमा कालीरामन का भिवानी में भव्य स्वागत, बोलीं- "बच्चे डिस्कस थ्रो में आएं, यही सबसे बड़ी जीत होगी"

कॉमनवेल्थ कांस्य पदक विजेता सीमा कालीरामन का भिवानी में भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान सीमा भावुक हो गई.

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सीमा कालीरामन का भिवानी में भव्य स्वागत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 3, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
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भिवानी:कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली भिवानी जिले के गांव दिनोद की बहू सीमा कालीरामन का सोमवार को शहर में भव्य स्वागत किया गया. ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और जयघोष के बीच लोगों ने अपनी चैंपियन का अभिनंदन किया. स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.

"अब भिवानी में एथलेटिक्स का भी बढ़ेगा क्रेज": अपने स्वागत से भावुक नजर आईं सीमा कालीरामन ने कहा कि, "जिस तरह लोगों ने मेरा स्वागत किया है, उसे देखकर मैं बेहद भावुक हूं. केवल मेरे परिचित ही नहीं, बल्कि पूरा शहर और पूरा देश मेरी इस उपलब्धि से खुश है. अब तक भिवानी की पहचान बॉक्सिंग के लिए रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पदक के बाद एथलेटिक्स, खासकर डिस्कस थ्रो के प्रति भी युवाओं का रुझान बढ़ेगा."

कॉमनवेल्थ पदक विजेता सीमा कालीरामन (ETV Bharat)

"बच्चे मुझसे प्रेरित होकर खेल में आएं": सीमा ने आगे कहा कि, "मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि बच्चे मुझसे प्रेरित होकर डिस्कस थ्रो में आएं और देश के लिए पदक जीतें. अगर भविष्य में कोई खिलाड़ी यह कहे कि वह सीमा दीदी से प्रेरित होकर खेल में आया है, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं होगी. खेलों में नई पीढ़ी की भागीदारी बढ़ना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी." सीमा कालीरामन ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार को देते हुए कहा कि, "मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 11 महीने थी, तब मुझे अभ्यास के लिए उसे परिवार के भरोसे छोड़ना पड़ा. परिवार के सहयोग के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी. आज मैं जहां हूं, उसमें मेरे परिवार का सबसे बड़ा योगदान है."

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कॉमनवेल्थ पदक विजेता सीमा कालीरामन का भिवानी में भव्य स्वागत (ETV Bharat)

अगला लक्ष्य एशियन गेम्स और एलए ओलंपिक: वहीं, सीमा के पति व कोच रविंद्र ने कहा कि, "महिला एथलेटिक्स में भारत का केवल एक पदक आया है और वह सीमा का है. यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है. अब टीम का पूरा फोकस आगामी एशियन गेम्स और उसके बाद लॉस एंजिलिस ओलंपिक की तैयारियों पर रहेगा. यह पदक ओलंपिक की दिशा में मजबूत शुरुआत है और हमारा लक्ष्य अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बड़ी सफलता हासिल करना है."

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