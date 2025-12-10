ETV Bharat / sports

क्रिकेटर्स का खूनी खेल! कोच को पीट-पीटकर किया लहूलुहान, लगे 20 टांके, हालत गंभीर

Coach Assaulted By Cricketers: घरेलू क्रिकेट हुई एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया है, जहां एक कोच को खिलाड़ियों ने पीटा है.

Coach S Venkataraman Assaulted By 3 Cricketers
क्रिकेट बैट, हेलमेट और ग्लव्स (Getty Images)
Published : December 10, 2025 at 4:16 PM IST

हैदराबाद: इन दिनों भारत में घरेलू क्रिकेट खेला जा रहा है. देश में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी की धूम है. इस दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया है, जो आपको हैरान करके रख देगा. दरअसल, टीम में मौका न मिलने पर तीन क्रिकेटरों ने कोच को जमकर पीटा है, इसके बाद कोच की हालत गंभीर है. इन क्रिकेटर्स ने कोच को इतना पीटा है कि उनसे माथे पर 20 टांके लगे हैं. इस पूरी घटना ने इंडियन क्रिकेट में उथल-पुथल मचा दी है.

कोच को खिलाड़ियों ने जमकर पीटा
'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एस वेंकटरमन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए पुडुचेरी अंडर-19 टीम में बतौर कोच शामिल हैं. उनको सोमवार को तीन क्रिकेटरों ने बुरी तरह पीटा है. कोच को इन क्रिकेटरों को टीम में जगह नहीं मिलने के लिए पीटा है. इस घटना में सिर में चोट लगने के अलावा वेंकटरमन के कंधे में भी फ्रैक्चर हो गया.

इस घटना के बाद सेदारापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. इस घटना पर सब-इंस्पेक्टर एस राजेश ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'वेंकटरमन के माथे पर 20 टांके लगे हैं. हालांकि, अभी उनकी हालत स्थिर है. आरोपी फरार हैं. उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है'. इस विवादित घटना के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'आरोप बहुत गंभीर हैं. BCCI इस मामले की जांच कर रहा है'.

इस पूरे मामले के बारे में बताते हुए पुडुचेरी अंडर-19 कोच एस वेंकटरमण ने पुलिस को बताया कि, 8 दिसंबर को CAP इनडोर नेट्स पर तीन सीनियर क्रिकेटरों ने उन पर हमला किया था. पुडुचेरी क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी ने पुलिस को आरोपियों के नाम भी बताए. वेंकटरमण ने कार्तिकेयन, अरविंद राज और संतोष कुमारन पर आरोप लगाए हैं'.

पुलिस ने मामले पर दी अधिक जानकारी
पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में वेंकटरमण ने साफ किया है कि, तीनों क्रिकेटरों का इरादा उन्हें बैट से पीट-पीटकर मार डालना था. उन्होंने यह भी साफ किया है कि तीनों सीनियर क्रिकेटरों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मौका नहीं मिला था.

हालांकि, भारतीदासन पांडिचेरी क्रिकेटर्स फोरम के द्वारा दिए गए बयान में कहा गया है कि कोच को पीटने के क्रिकेटरों के आरोप फर्जी है और इसका आरोप वेंकटरमण पर लगाया है. लोकल क्रिकेट फोरम के प्रेसिडेंट सेंथिल कुमारन ने कहा, "वेंकटरमण के खिलाफ कई शिकायतें हैं. वह लोकल क्रिकेटरों के साथ अपने बुरे बर्ताव और गाली-गलौज के लिए जाने जाते हैं'.

कोच की पिटाई पर अभी तक पुडुचेरी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कोई सीधा कमेंट नहीं आया है. एसोसिएशन के CEO राजू मेहता ने कहा, 'पुडुचेरी क्रिकेट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने वाले सभी क्रिकेटरों को बीसीसीआई के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मानना जरूरी है. करप्शन और गलत कामों के किसी भी सबूत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा'.

