ETV Bharat / sports

क्रिकेटर्स का खूनी खेल! कोच को पीट-पीटकर किया लहूलुहान, लगे 20 टांके, हालत गंभीर

क्रिकेट बैट, हेलमेट और ग्लव्स ( Getty Images )

हैदराबाद: इन दिनों भारत में घरेलू क्रिकेट खेला जा रहा है. देश में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी की धूम है. इस दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया है, जो आपको हैरान करके रख देगा. दरअसल, टीम में मौका न मिलने पर तीन क्रिकेटरों ने कोच को जमकर पीटा है, इसके बाद कोच की हालत गंभीर है. इन क्रिकेटर्स ने कोच को इतना पीटा है कि उनसे माथे पर 20 टांके लगे हैं. इस पूरी घटना ने इंडियन क्रिकेट में उथल-पुथल मचा दी है. कोच को खिलाड़ियों ने जमकर पीटा

'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एस वेंकटरमन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए पुडुचेरी अंडर-19 टीम में बतौर कोच शामिल हैं. उनको सोमवार को तीन क्रिकेटरों ने बुरी तरह पीटा है. कोच को इन क्रिकेटरों को टीम में जगह नहीं मिलने के लिए पीटा है. इस घटना में सिर में चोट लगने के अलावा वेंकटरमन के कंधे में भी फ्रैक्चर हो गया. इस घटना के बाद सेदारापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. इस घटना पर सब-इंस्पेक्टर एस राजेश ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'वेंकटरमन के माथे पर 20 टांके लगे हैं. हालांकि, अभी उनकी हालत स्थिर है. आरोपी फरार हैं. उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है'. इस विवादित घटना के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'आरोप बहुत गंभीर हैं. BCCI इस मामले की जांच कर रहा है'.