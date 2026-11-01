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'हरियाणा की तरह बिहार में भी आएंगे मेडल', जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में बोले CM सम्राट

पटना में जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना में रविवार से 52वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो गया. पाटलिपुत्र खेल परिसर में 1 से 4 नवंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया. इस मौके पर सीएम ने कहा कि बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के साथ खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ी अधिक संख्या में ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व करें.

हरियाणा की तरह बिहार में भी आएंगे मेडल

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज गौरव का क्षण है कि बिहार में जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप देश में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है. वर्ष 2036 में भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार भी खेल के क्षेत्र में बेहतर तैयारी कर रही है.

52वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत (ETV Bharat) मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश में मेडल की चर्चा होती है तो हरियाणा का नाम सामने आता है. हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में बिहार के खिलाड़ी भी मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन करें. इसके लिए खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. "बिहार में करीब 20 स्थानों पर खेल के लिए विकसित परिसर तैयार किए जा रहे हैं. इन खेल परिसरों को संबंधित खेल संघों को सौंपने की भी योजना है, ताकि खेल गतिविधियों का बेहतर संचालन हो सके. अभी एक ही केंद्र पर अलग-अलग गेम होते हैं लेकिन यह जो 20 स्थान डेवलप हो रहे हैं वह अलग-अलग खेल के लिए हो रहे हैं."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार 29 टीमों को बिहार का ब्रांड एंबेसडर बताया

मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंची सभी 29 टीमों के खिलाड़ियों को बिहार का ब्रांड एंबेसडर बताया. उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि देश के अलग-अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों को बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित कराया जाए. खिलाड़ियों को नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार म्यूजियम और बापू टावर का भ्रमण कराने को कहा. सीएम ने कहा कि दुनिया में ज्ञान के बड़े केंद्र के रूप में पहचान रखने वाले प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था लेकिन आज नालंदा फिर से खड़ा हो रहा है. नई पीढ़ी को बिहार के इस गौरवशाली इतिहास को जानना चाहिए. बिहार म्यूजियम का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एशिया के प्रमुख संग्रहालयों में शामिल है. अभी लेटेस्ट रैंकिंग में बिहार म्यूजियम एशिया का सबसे बेहतरीन और दुनिया में नवें नंबर का सबसे बेहतरीन संग्रहालय माना गया है. वहीं, बापू टावर में महात्मा गांधी के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को युवा करीब से जान सकेंगे. खिलाड़ियों से मिलते सम्राट चौधरी (ETV Bharat) मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वही पाटलिपुत्र की धरती है, जो करीब 2000 साल पहले वैभव और समृद्धि का केंद्र रही है. बिहार की ऐतिहासिक पहचान और गौरवशाली विरासत से देशभर से आए खिलाड़ियों को परिचित कराना भी जरूरी है. आज 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत अभियान के साथ बिहार भी आगे बढ़ रहा है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है. हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहे हैं और खिलाड़ियों को बेहतर खेल का माहौल देने की दिशा में सरकार काम कर रही है. गांव की मिट्टी से मैट तक पहुंची कबड्डी

कबड्डी की लोकप्रियता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खेल गांव की मिट्टी से निकलकर आज मैट तक पहुंच गया है. अब खिलाड़ियों को कबड्डी को केवल खेल नहीं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ खेलें और देश-दुनिया में बिहार सहित अपने-अपने राज्यों का नाम रोशन करें. श्रेयसी सिंह ने गिनाईं बिहार के खेल की उपलब्धियां

इससे पहले खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने अपने संबोधन में बिहार में खेल के क्षेत्र में आए बदलावों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक समय था जब बिहार के खिलाड़ियों को जर्सी तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी. आज स्थिति बदल रही है और राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं.