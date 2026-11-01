'हरियाणा की तरह बिहार में भी आएंगे मेडल', जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में बोले CM सम्राट
Junior Boys Kabaddi Championship: पटना में 52वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है. इस दौरान सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 1, 2026 at 6:59 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में रविवार से 52वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो गया. पाटलिपुत्र खेल परिसर में 1 से 4 नवंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया. इस मौके पर सीएम ने कहा कि बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के साथ खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ी अधिक संख्या में ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व करें.
हरियाणा की तरह बिहार में भी आएंगे मेडल
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज गौरव का क्षण है कि बिहार में जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप देश में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है. वर्ष 2036 में भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार भी खेल के क्षेत्र में बेहतर तैयारी कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश में मेडल की चर्चा होती है तो हरियाणा का नाम सामने आता है. हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में बिहार के खिलाड़ी भी मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन करें. इसके लिए खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
"बिहार में करीब 20 स्थानों पर खेल के लिए विकसित परिसर तैयार किए जा रहे हैं. इन खेल परिसरों को संबंधित खेल संघों को सौंपने की भी योजना है, ताकि खेल गतिविधियों का बेहतर संचालन हो सके. अभी एक ही केंद्र पर अलग-अलग गेम होते हैं लेकिन यह जो 20 स्थान डेवलप हो रहे हैं वह अलग-अलग खेल के लिए हो रहे हैं."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग, पटना में 52वीं राष्ट्रीय जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन कर खिलाड़ियों से मुलाकात की एवं उन्हें संबोधित कर उत्साहवर्धन किया। #NationalJuniorKabaddi #Kabaddi #SportsInBihar https://t.co/qVX9hzzgm1— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 1, 2026
29 टीमों को बिहार का ब्रांड एंबेसडर बताया
मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंची सभी 29 टीमों के खिलाड़ियों को बिहार का ब्रांड एंबेसडर बताया. उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि देश के अलग-अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों को बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित कराया जाए. खिलाड़ियों को नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार म्यूजियम और बापू टावर का भ्रमण कराने को कहा.
सीएम ने कहा कि दुनिया में ज्ञान के बड़े केंद्र के रूप में पहचान रखने वाले प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था लेकिन आज नालंदा फिर से खड़ा हो रहा है. नई पीढ़ी को बिहार के इस गौरवशाली इतिहास को जानना चाहिए. बिहार म्यूजियम का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एशिया के प्रमुख संग्रहालयों में शामिल है. अभी लेटेस्ट रैंकिंग में बिहार म्यूजियम एशिया का सबसे बेहतरीन और दुनिया में नवें नंबर का सबसे बेहतरीन संग्रहालय माना गया है. वहीं, बापू टावर में महात्मा गांधी के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को युवा करीब से जान सकेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वही पाटलिपुत्र की धरती है, जो करीब 2000 साल पहले वैभव और समृद्धि का केंद्र रही है. बिहार की ऐतिहासिक पहचान और गौरवशाली विरासत से देशभर से आए खिलाड़ियों को परिचित कराना भी जरूरी है. आज 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत अभियान के साथ बिहार भी आगे बढ़ रहा है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है. हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहे हैं और खिलाड़ियों को बेहतर खेल का माहौल देने की दिशा में सरकार काम कर रही है.
गांव की मिट्टी से मैट तक पहुंची कबड्डी
कबड्डी की लोकप्रियता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खेल गांव की मिट्टी से निकलकर आज मैट तक पहुंच गया है. अब खिलाड़ियों को कबड्डी को केवल खेल नहीं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ खेलें और देश-दुनिया में बिहार सहित अपने-अपने राज्यों का नाम रोशन करें.
श्रेयसी सिंह ने गिनाईं बिहार के खेल की उपलब्धियां
इससे पहले खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने अपने संबोधन में बिहार में खेल के क्षेत्र में आए बदलावों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक समय था जब बिहार के खिलाड़ियों को जर्सी तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी. आज स्थिति बदल रही है और राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं.
"सरकार का प्रयास है कि आने वाले ओलंपिक में भी बिहार के खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करें. इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है. आने वाले दिनों में बिहार के खिलाड़ी अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे."- श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री
द्रोणाचार्य अवॉर्डी और अर्जुन देशवाल सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कबड्डी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच बलवान सिंह को सम्मानित किया. बलवान सिंह वर्ष 2026 के कबड्डी एशियन गेम्स में मुख्य कोच रहे हैं. इसके अलावा एशियन गेम्स में कबड्डी का गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अर्जुन देशवाल को भी सम्मानित किया गया. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार राज्य कबड्डी संघ की ओर से सीएम को गदा भेंट कर सम्मानित किया गया.
29 राज्यों की टीमें दिखाएंगी दमखम
अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में बिहार राज्य कबड्डी संघ और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की संयुक्त मेजबानी में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. खेल विभाग, बिहार सरकार इसमें सहयोग कर रहा है. 1 से 4 नवंबर तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देशभर की 29 टीमें हिस्सा ले रही हैं. मुकाबले दो कोर्ट पर आयोजित किए जाएंगे.
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्रन शंकरण ने बताया कि प्रतियोगिता में 29 राज्यों की टीमें पहुंच चुकी हैं. इस चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जूनियर भारतीय टीम में जगह बनाने का अवसर मिलेगा. ऐसे में यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का महत्वपूर्ण मंच है. खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय जूनियर टीम के संभावित खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी.
प्रो कबड्डी लीग के स्काउट भी रखेंगे नजर
रवींद्रन शंकरण ने बताया कि इस प्रतियोगिता को लेकर प्रो कबड्डी लीग की विभिन्न फ्रेंचाइजी के स्काउट, प्रशिक्षक और टीम प्रबंधन से जुड़े सदस्य भी पटना पहुंचेंगे. वे मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखेंगे. इसके जरिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भविष्य में प्रो कबड्डी लीग की टीमों तक पहुंचने का अवसर मिल सकता है. राष्ट्रीय टीम में चयन और प्रो कबड्डी लीग की फ्रेंचाइजी की निगरानी के कारण इस प्रतियोगिता का महत्व और बढ़ गया है.
फाउल की जांच के लिए लगे कई कैमरे
प्रतियोगिता के तकनीकी संचालन के लिए अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जगदीश्वर यादव को तकनीकी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. मुकाबलों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कई कैमरे लगाए गए हैं. फाउल को लेकर किसी टीम की ओर से दावा किए जाने पर कैमरे की मदद से स्क्रीन पर संबंधित घटनाक्रम की जांच की जा सकेगी. प्रतियोगिता के संचालन के लिए 50 तकनीकी अधिकारियों की तैनाती की गई है.
615 प्रतिभागियों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था
इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों सहित करीब 615 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. इनमें 464 खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक और 50 तकनीकी पदाधिकारी शामिल हैं. देश के अलग-अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था पाटलिपुत्र खेल परिसर के छात्रावास और होटलों में की गई है. तकनीकी अधिकारियों, फेडरेशन तथा राज्य कबड्डी संघों के पदाधिकारियों के लिए भी होटलों में आवास की व्यवस्था की गई है. खिलाड़ियों के भोजन का प्रबंध खेल परिसर में ही किया गया है.
"बिहार की टीम का चयन करीब डेढ़ महीने पहले ही कर लिया गया था. चयनित खिलाड़ियों को राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी में प्रशिक्षण दिया गया है. हमें उम्मीद है कि घरेलू मैदान पर खेल रही बिहार की टीम प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेगी. चार दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों के युवा खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे."- रवींद्रन शंकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण
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