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उत्तराखंडवासियों को 29 अगस्त को मिलेगी खेल विश्वविद्यालय की सौगात, कुलपति समेत 94 पदों को मिली मंजूरी

देहरादून (उत्तराखंड): राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय की सौगात मिलने जा रही है. हल्द्वानी के गौलापार में बने खेल विश्वविद्यालय का कल यानी 29 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिलान्यास करेंगे. इसके लिए हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा. जहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चरण के निर्माण कार्यों का विधिवत शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया जाएगा. उससे पहले ही खेल विश्वविद्यालय के लिए कुलपति समेत 94 पदों को भी मंजूरी मिल गई है.

इस विश्वविद्यालय के जरिए राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय कोचिंग, आधुनिक खेल संरचना और खेल विज्ञान (स्पोर्ट्स साइंस) की सुविधाएं राज्य के भीतर ही उपलब्ध होंगी. इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी एवं प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी.

यही नहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के देवभूमि खेल रत्न और देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को स्मृति चिह्न, प्रशस्ति पत्र के साथ ही पुरस्कार राशि का चेक देकर सम्मानित किया जाएगा. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद उत्तराखंड शासन ने विश्वविद्यालय के लिए कुलपति समेत 94 शैक्षणिक, शिक्षणेत्तर, कोचिंग और प्रशासनिक पदों के सृजन को मंजूरी देते हुए शासनादेश भी जारी कर दिए है. खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार स्पोर्ट्स कोचिंग विंग में 39 पद सृजित किए गए हैं.