उत्तराखंडवासियों को 29 अगस्त को मिलेगी खेल विश्वविद्यालय की सौगात, कुलपति समेत 94 पदों को मिली मंजूरी
उत्तराखंड के लोगों को कल खेल यूनिवर्सिटी की सौगात मिलने वाली है. जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 28, 2026 at 1:00 PM IST
देहरादून (उत्तराखंड): राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय की सौगात मिलने जा रही है. हल्द्वानी के गौलापार में बने खेल विश्वविद्यालय का कल यानी 29 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिलान्यास करेंगे. इसके लिए हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा. जहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चरण के निर्माण कार्यों का विधिवत शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया जाएगा. उससे पहले ही खेल विश्वविद्यालय के लिए कुलपति समेत 94 पदों को भी मंजूरी मिल गई है.
इस विश्वविद्यालय के जरिए राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय कोचिंग, आधुनिक खेल संरचना और खेल विज्ञान (स्पोर्ट्स साइंस) की सुविधाएं राज्य के भीतर ही उपलब्ध होंगी. इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी एवं प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी.
यही नहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के देवभूमि खेल रत्न और देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को स्मृति चिह्न, प्रशस्ति पत्र के साथ ही पुरस्कार राशि का चेक देकर सम्मानित किया जाएगा. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद उत्तराखंड शासन ने विश्वविद्यालय के लिए कुलपति समेत 94 शैक्षणिक, शिक्षणेत्तर, कोचिंग और प्रशासनिक पदों के सृजन को मंजूरी देते हुए शासनादेश भी जारी कर दिए है. खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार स्पोर्ट्स कोचिंग विंग में 39 पद सृजित किए गए हैं.
सावन में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प के साथ निकाली गई ओलंपिक कांवड़ यात्रा के दौरान जो संकल्प लिया था, वह अब धरातल पर उतर रहा है. भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से विश्वविद्यालय के संचालन की बाधा दूर हुई है. विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान, खेल प्रबंधन और आधुनिक कोचिंग की सुविधाएं मिलने से प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल विश्वविद्यालय का विधिवत शिलान्यास करेंगे.
-रेखा आर्य, खेल मंत्री, उत्तराखंड
इनमें प्रधान कोच/मुख्य कोच, कोच/प्रशिक्षक और सहायक कोच/प्रशिक्षक के 13-13 पद शामिल हैं. अकादमिक एवं संकाय के 14 पदों में खेल प्रबंधन और खेल विज्ञान संकाय के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं. इसके अलावा खिलाड़ियों की फिटनेस और रिकवरी के लिए खेल चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, खेल मनोवैज्ञानिक, नर्स और वार्ड सहायक समेत 12 पद स्वीकृत किए गए हैं. यही नहीं, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और वित्तीय संचालन के लिए कुलपति, कुलसचिव, उप कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी समेत तमाम पदों को मंजूरी दी गई है.
गैर-शिक्षण और सपोर्ट स्टाफ के पद भी सृजित किए गए हैं. इसके अलावा, विश्वविद्यालय में मैदानों के रखरखाव और अन्य सेवाओं के लिए आउटसोर्स के जरिए 20 मैदान कर्मी, 10 एमईपी स्टाफ, 15 बहुकार्यकारी कर्मचारी और दो पोषण विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाएंगी.