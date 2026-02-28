ETV Bharat / sports

जम्मू कश्मीर टीम के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने खोला खजाना, दो करोड़ रुपये इनाम और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की

Jammu Kashmir players rewarded: जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्राफी के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करके पहली बार टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया. हुबली में खेले गए फाइनल में आठ बार के चैंपियन कर्नाटक के खिलाफ मैच ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में बड़ी बढ़त लेने की वजह से जम्मू कश्मीर चैंपियन बन गया.

मुख्यमंत्री इनाम का किया ऐलान

इस ऐतिहासिक जीत के बाद यूटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खिलाड़ियों के लिए अपना खजाना खोल दिया. उन्होंने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए 2 करोड़ रुपये के नकद इनाम और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया, और इस उपलब्धि को केंद्र शासित प्रदेश में क्रिकेट के लिए एक अहम पल बताया.

इनाम की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा, 'रणजी ट्रॉफी में टीम J&K की ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री ने कर्नाटक पर उनके घरेलू मैदान पर शानदार जीत के बाद खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए 2 करोड़ रुपये के कैश इनाम की घोषणा की. इसे जम्मू-कश्मीर क्रिकेट के लिए एक अहम पल बताते हुए, उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत ने पूरे इलाके को गर्व और प्रेरणा से भर दिया है. इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए नोटिफाई किए गए नियमों के तहत सरकारी नियुक्तियों का भी हक होगा.'