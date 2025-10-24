ETV Bharat / sports

साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का भव्य आगाज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया.

CM Hemant Soren inaugurated South Asian Athletics Championships 2025 in Ranchi
साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत करते सीएम समेत अन्य (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 8:52 PM IST

रांचीः राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शुक्रवार को साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का भव्य उद्घाटन हुआ. तीन दिवसीय यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 24 से 26 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है. इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया. इस दौरान पूरा स्टेडियम खिलाड़ियों, दर्शकों और स्कूली बच्चों से खचाखच भरा नजर आया.

इस चैंपियनशिप में छह देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. इसमें भारत (मेजबान), नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के खिलाड़ी शामिल हैं. इसमें कुल 36 इवेंट्स में मेडल के लिए मुकाबला होगा, जिनमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के प्रतियोगिताएं शामिल हैं. पहले दिन 9 मेडल इवेंट्स का आयोजन किया गया, जिनमें कई रोमांचक फाइनल मुकाबले देखने को मिले.

उद्घाटन समारोह में छऊ नृत्य (ETV Bharat)

उद्घाटन समारोह की शुरुआत आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुई. झारखंड की लोक संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हुए स्थानीय कलाकारों ने नृत्य, ढोल-नगाड़े और पारंपरिक गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दीं. कलाकारों के प्रदर्शन ने पूरे माहौल को झारखंडी रंग में रंग दिया. मंच पर झारखंड की विविधता और ऊर्जा की झलक साफ दिखाई दी.

उद्घाटन समारोह में रंगारंग कार्यक्रम (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों और मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन झारखंड के लिए गौरव की बात है. हमें गर्व है कि हम इस ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहे हैं. यह सिर्फ खेल आयोजन नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच मैत्री और एकता का प्रतीक है. मैं सभी खिलाड़ियों का झारखंड की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं.

उद्घाटन समारोह में पारंपरिक वाद्ययंत्र का जलवा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है. आने वाले समय में झारखंड देश का खेल हब बनेगा. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आयोजनों से झारखंड के युवाओं में खेल के प्रति नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी.

उद्घाटन समारोह में आदिवासी परंपरा की झलक (ETV Bharat)

इस अवसर पर राज्य के खेल मंत्री, खेल सचिव, खेल महकमे के कई पदाधिकारी, राज्य सरकार के मंत्री, कई विधायक राज्य सरकार अधिकारी शामिल हुए.

उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम (ETV Bharat)

