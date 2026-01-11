ETV Bharat / sports

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हॉकी इंडिया लीग का रोमांच, वेदांता कलिंगा लांसर्स और एचआईएल जीसी के बीच रोमांचक मुकाबला

रांचीः हॉकी इंडिया लीग के तहत रविवार को खेले गए मुकाबले में हॉकी प्रेमियों को जबरदस्त रोमांच देखने को मिला. HIL GC और वेदांता कलिंगा लांसर्स के बीच हुए इस मुकाबले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गरिमामयी उपस्थिति रही. जिससे इस लीग की बढ़ती प्रतिष्ठा और लोकप्रियता का स्पष्ट संकेत मिला.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ गांडेय से विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी मौजूद रहीं. वहीं अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय हॉकी प्रशासन से जुड़े कई प्रमुख चेहरे भी स्टेडियम में उपस्थित रहे. इनमें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार तिर्की, एशियन हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष एवं हॉकी इंडिया के सचिव जनरल भोला नाथ सिंह और हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष सेकर जे. मनोहरन शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल के साथ हॉकी इंडिया के महानिदेशक कमांडर आर. के. श्रीवास्तव भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री और हॉकी प्रशासन से जुड़े शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी ने भारत में हॉकी के विकास और प्रोत्साहन के प्रति सरकार तथा खेल संगठनों की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया. साथ ही हॉकी इंडिया लीग की देश के प्रमुख खेल आयोजनों में बढ़ती अहमियत भी सामने आई.