मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हॉकी इंडिया लीग का रोमांच, वेदांता कलिंगा लांसर्स और एचआईएल जीसी के बीच रोमांचक मुकाबला

रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने हॉकी इंडिया लीग के मुकाबले का आनंद लिया.

CM Hemant Soren enjoyed watching Hockey India League match In Ranchi
HIL ट्रॉफी के साथ सीएम समेत अन्य (सौ. हॉकी इंडिया लीग)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 11, 2026 at 7:55 PM IST

2 Min Read
रांचीः हॉकी इंडिया लीग के तहत रविवार को खेले गए मुकाबले में हॉकी प्रेमियों को जबरदस्त रोमांच देखने को मिला. HIL GC और वेदांता कलिंगा लांसर्स के बीच हुए इस मुकाबले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गरिमामयी उपस्थिति रही. जिससे इस लीग की बढ़ती प्रतिष्ठा और लोकप्रियता का स्पष्ट संकेत मिला.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ गांडेय से विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी मौजूद रहीं. वहीं अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय हॉकी प्रशासन से जुड़े कई प्रमुख चेहरे भी स्टेडियम में उपस्थित रहे. इनमें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार तिर्की, एशियन हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष एवं हॉकी इंडिया के सचिव जनरल भोला नाथ सिंह और हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष सेकर जे. मनोहरन शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल के साथ हॉकी इंडिया के महानिदेशक कमांडर आर. के. श्रीवास्तव भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री और हॉकी प्रशासन से जुड़े शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी ने भारत में हॉकी के विकास और प्रोत्साहन के प्रति सरकार तथा खेल संगठनों की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया. साथ ही हॉकी इंडिया लीग की देश के प्रमुख खेल आयोजनों में बढ़ती अहमियत भी सामने आई.

हॉकी इंडिया लीग का मुकाबला (सौ. हॉकी इंडिया लीग)

रविवार को खेले गये मैच की बात करें तो मैदान पर दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. निर्धारित समय तक HIL GC और वेदांता कलिंगा लांसर्स के बीच मुकाबला 1–1 की बराबरी पर समाप्त हुआ. जिसके बाद विजेता का फैसला शूटआउट से हुआ.

शूटआउट में वेदांता कलिंगा लांसर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए HIL GC को 3–1 से पराजित कर मुकाबला अपने नाम किया. इस रोमांचक जीत के साथ वेदांता कलिंगा लांसर्स ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत की, जबकि दर्शकों को उच्च स्तरीय हॉकी का भरपूर आनंद मिला.

सीएम और विधायक कल्पना सोरेन
CM HEMANT SOREN
KALINGA LANCERS DEFEATED HIL GC
HOCKEY INDIA LEAGUE MATCH
HOCKEY INDIA LEAGUE

संपादक की पसंद

