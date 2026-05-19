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उत्तराखंड के हाई एल्टीट्यूड एरियाज में दौड़ेंगे धावक, 75KM की होगी सबसे बड़ी रेस, देशभर से रजिस्ट्रेशन

उत्तराखंड के हाई एल्टीट्यूड एरियाज में दौड़ेंगे धावक ( PHOTO- UTTARAKHAND Tourism Department )

यह केवल एक रनिंग इवेंट नहीं, बल्कि उत्तराखंड को वैश्विक साहसिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की बड़ी पहल है. 31 मई से 2 जून तक चमोली जिले की नीती घाटी में मुख्य प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिनमें देश-विदेश के धावक हिस्सा लेंगे. आयोजन के लिए अब तक 908 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है. इनमें 27 राज्यों और दो देशों के प्रतिभागी शामिल हैं. इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत 75 किलोमीटर की हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन होगी, जो 15 हजार 500 फीट यानी करीब 4 हजार 384 मीटर की ऊंचाई पर आयोजित की जाएगी. पर्यटन विभाग का दावा है कि यह भारत की सबसे कठिन और रोमांचक अल्ट्रा मैराथन में शामिल होगी. रन का रूट रिमखिम से शुरू होकर सुमना और ग्रैंड कैन्यन स्ट्रेच से गुजरते हुए मलारी तक पहुंचेगा. वहीं 42 किलोमीटर मैराथन का रूट मलारी से नीती गांव तक तय किया गया है. -धीराज गर्ब्याल, सचिव, पर्यटन विभाग-

सीएम धामी सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री आवास से इस दौड़ को फ्लैग ऑफ करेंगे. 10 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में 300 से अधिक धावकों के भाग लेने की संभावना है. दौड़ मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर गढ़ीकेंट चौक होते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद कार्यालय में समाप्त होगी.

उत्तराखंड की सीमांत नीती घाटी अब विश्व स्तरीय एडवेंचर स्पोर्ट्स हब बनने की ओर बढ़ रही है. इसी दिशा में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से 'नीती एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026' का आयोजन किया जा रहा है. इस बहुचर्चित आयोजन की शुरुआत 23 मई को देहरादून में होने वाले काउंटडाउन रन से होगी.

देहरादून: 23 मई को देहरादून में 'नीती एक्सट्रीम अल्ट्रा रन' सप्ताह का भव्य आगाज होगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास से 10 किलोमीटर काउंटडाउन रन को हरी झंडी दिखाएंगे. राज्य सरकार इस आयोजन को उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म के सबसे बड़े अभियानों में शामिल मान रही है.

एक हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन: आयोजन में कुल 6 रेस कैटेगरी रखी गई हैं. इनमें 75 किमी अल्ट्रा रन, 42 किमी मैराथन, 21 किमी हाफ मैराथन, 10 किमी शॉर्ट रन, 5 किमी फन रन और माउंटेन बाइकिंग रेस शामिल है. सबसे ज्यादा 227 प्रतिभागियों ने 5 किमी फन रन के लिए पंजीकरण कराया है. वहीं 194 प्रतिभागी 21 किमी हाफ मैराथन और 189 प्रतिभागी 10 किमी रन में हिस्सा लेंगे. 75 किमी अल्ट्रा रन के लिए 155 और 42 किमी मैराथन के लिए 143 धावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद कर रहा है दौड़ का आयोजन (PHOTO- UTTARAKHAND Tourism Department)

दिलचस्प बात यह है कि आयोजन में युवाओं के साथ वरिष्ठ नागरिक भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. 60 साल से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी भी विभिन्न कैटेगरी में शामिल हुए हैं. इसके अलावा 5 किमी फन रन में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की भी भागीदारी रखी गई है. इससे आयोजन को फैमिली स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रूप देने की कोशिश की जा रही है.

राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक 651 प्रतिभागी उत्तराखंड से हैं. उत्तर प्रदेश से 76, दिल्ली से 55, हरियाणा से 31 और महाराष्ट्र से 21 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है. इसके अलावा गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से भी धावक शामिल होंगे.

42 किलोमीटर मैराथन का रूट मलारी से नीती गांव तक तय किया जाएगा. (PHOTO- UTTARAKHAND Tourism Department)

23 मई को काउंटडाउन रन, मुख्यमंत्री धामी करेंगे फ्लेग ऑफ: 23 मई को होने वाले काउंटडाउन रन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष मशाल का प्रज्ज्वलन भी करेंगे. यह मशाल हिमालयी साहस और उत्तराखंड की ऊर्जा का प्रतीक मानी जाएगी. इसी मौके पर नीती एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण भी किया जाएगा.

21 किमी हाफ मैराथन का भी आयोजन (PHOTO- UTTARAKHAND Tourism Department)

पर्यटन विभाग का कहना है कि यह शुभारंभ उत्तराखंड की संस्कृति, वीरता और सीमांत जीवनशैली की पहचान बनेगा. सरकार इस आयोजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'वाइब्रेंट विलेज' योजना से भी जोड़कर देख रही है. भारत-तिब्बत सीमा पर स्थित नीती गांव को पर्यटन और साहसिक गतिविधियों के जरिए नई पहचान देने की तैयारी है. अधिकारियों का मानना है कि इससे सीमांत क्षेत्रों में रोजगार, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.

31 मई को 75 किमी और 42K किमी रेस आयोजित की जाएगी (PHOTO- UTTARAKHAND Tourism Department)

27 मई से नीती घाटी में लगेगा धावकों को मेला: 27 मई से धावकों का नीती घाटी पहुंचना शुरू हो जाएगा. 28 और 29 मई को मेडिकल चेकअप और बिब एक्सपो आयोजित होगा. 30 मई को ब्रीफिंग सेशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. 31 मई को 75 किमी और 42K किमी रेस आयोजित की जाएगी, जबकि 1 जून को 5 किमी, 10 किमी और 21 किमी की प्रतियोगिताएं होंगी. 2 जून को माउंटेन बाइकिंग रेस के साथ आयोजन का समापन होगा.

पर्यटन सचिव का कहना है कि,

देहरादून में जलने वाली मशाल केवल एक दौड़ की शुरुआत नहीं, बल्कि उत्तराखंड के उस सपने का प्रतीक है जो नीती घाटी को विश्वस्तरीय एडवेंचर डेस्टिनेशन बनाना चाहता है. राज्य सरकार सीमांत गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है.

-धीराज गर्ब्याल, सचिव, पर्यटन विभाग-

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