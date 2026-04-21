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सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 में चमके मीनाक्षी और दिगंबर, 113 किमी की मैराथन जीती, सीएम ने किया सम्मानित

सीएम धामी से पुरस्कार लेते सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 के विजेता मीनाक्षी और दिगंबर ( Etv Bharat )