विश्व कप विजेता स्नेह राणा को सीएम धामी ने फोन पर दी बधाई, ₹50 लाख देने की घोषणा

स्नेह राणा विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं

CM DHAMI CONGRATULATED SNEH RANA
स्नेह राणा से फोन पर बात करते सीएम धामी
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 6, 2025 at 7:42 AM IST

देहरादून: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तराखंड की बेटी एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेहा राणा से सीएम धामी ने फोन पर बातचीत की. बातचीत के दौरान, मुख्यमंत्री ने स्नेहा राणा को भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियन होने पर हार्दिक बधाई दी. साथ ही वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने और भारत को विजय दिलाने के लिए शुभकामनाएं दीं. इसके साथ ही सीएम ने स्नेहा राणा की उपलब्धियों और देश-प्रदेश का गौरव बढ़ाने पर उन्हें 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की.

सीएम धामी ने विश्व कप चैंपियन टीम की सदस्य स्नेह राणा से की बात: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्नेहा राणा ने मेहनत, संकल्प और प्रतिभा से उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है. उनकी सफलता हमारे युवाओं, खासकर बेटियों के लिए प्रेरणा है. राज्य सरकार खिलाड़ियों को सर्वोत्तम सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है. सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां देश को गौरवान्वित कर रही हैं और स्नेहा राणा का प्रदर्शन इसी का उदाहरण है.

उत्तराखंड सरकार ने स्नेह राणा को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की: मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान स्नेहा राणा ने सम्मान और 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा पर सीएम धामी का आभार व्यक्त किया. साथ ही कहा कि वो देश एवं उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए लगातार प्रयास करती रहेंगी.

पीएम मोदी से मिलीं विश्व चैंपियन: इससे पहले बुधवार को भारतीय महिला क्रिकेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. ये मुलाकात करीब 2 घंटे चली थी. इस दौरान पीएम मोदी ने विश्व चैंपियन महिला खिलाड़ियों को विश्व विजेता बनने के लिए बधाई दी.

भारतीय महिलाओं ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है वर्ड कप फाइनल: बता दें कि महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप में भारत की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर चैंपियन का ताज पहना है. भारत की सफलता तब और बड़ी हो जाती है जब उन्होंने सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 300 से अधिक रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हराया था.

वर्ल्ड कप में स्नेह राणा का अच्छा रहा प्रदर्शन: भारतीय महिला टीम के विश्व विजेता बनने में स्नेह राणा का भी योगदान रहा है. महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल तक खेली स्नेह ने गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी बेहतर प्रदर्शन किया. इसके साथ ही देहरादून की रहने वाली स्नेह राणा ने विश्व कप के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ दो छक्के एवं दो चौकों की मदद से 28 रन बनाए साथ ही दो विकेट भी लिए थे.

9 साल की उम्र में स्नेह ने क्रिकेट खेलना शुरू किया: देहरादून से सटे सिनोला गांव की रहने वाली स्नेह राणा ने नौ साल की उम्र में ही देहरादून के एक क्लब में एडमिशन लेकर क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी. साल 2014 में स्नेह राणा ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे और फिर टी-20 मैचों से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद साल 2016 में स्नेह के घुटने में चोट लगने की वजह से वो खेल नहीं पाई थीं. स्नेह राणा ने पांच साल बाद साल 2021 में फिर से वापसी की और इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था.

इन राज्यों ने अपनी खिलाड़ियों को दिए 1-1 करोड़ रुपए: गौरतलब है कि बीसीसीआई ने विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सम्मान के तौर पर 51 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है. वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है. फाइनल की स्टार खिलाड़ी रहीं दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी बनाने का ऐलान किया है.


