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हिमाचल की बेटी समारिया राघव का भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में चयन, 16 साल की उम्र में प्रतिभा का लोहा मनवाया

समारिया राघव का भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में चयन ( @SukhvinderSinghSukhu )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के छोटे से गांव मधाला की बेटी समारिया राघव ने अपनी मेहनत, लगन और शानदार खेल प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. महज 16 वर्ष की उम्र में समारिया का भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है. इंग्लैंड और भारत के बीच चल रही क्रिकेट सीरीज में समारिया भारतीय टीम का हिस्सा बनी हैं. उनकी इस उपलब्धि से मधाला गांव सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर है.

समारिया राघव का भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में चयन