हिमाचल की बेटी समारिया राघव का भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में चयन, 16 साल की उम्र में प्रतिभा का लोहा मनवाया
इंग्लैंड के खिलाफ भारत की ओर से मैदान में उतरेंगी समारिया राघव. शानदार स्ट्राइक रेट बना चयन का आधार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:58 AM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के छोटे से गांव मधाला की बेटी समारिया राघव ने अपनी मेहनत, लगन और शानदार खेल प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. महज 16 वर्ष की उम्र में समारिया का भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है. इंग्लैंड और भारत के बीच चल रही क्रिकेट सीरीज में समारिया भारतीय टीम का हिस्सा बनी हैं. उनकी इस उपलब्धि से मधाला गांव सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर है.
समारिया राघव का भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में चयन
समारिया राघव एक प्रतिभाशाली ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और गुजरात जायंट्स की ओर से भी खेलती हैं. हाल ही में आयोजित महिला दिल्ली प्रीमियर लीग में उनके शानदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया. इस प्रतियोगिता में उनकी टीम ने ईस्ट राइडर्स को हराकर जीत दर्ज की. इस मुकाबले में समारिया ने मात्र 21 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए, जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल थे.
शानदार स्ट्राइक रेट से भारतीय टीम में चयन!
समारिया की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनका आक्रामक अंदाज और बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है. प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ 221, जम्मू-कश्मीर के खिलाफ 120, बंगाल के खिलाफ 308, हरियाणा के खिलाफ 100, पुडुचेरी के खिलाफ 325 और उत्तराखंड के खिलाफ 275 के शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इस प्रतियोगिता में उन्होंने सात पारियों में कुल 162 रन बनाए, जबकि चार पारियों में नाबाद रहीं. उनके इसी निरंतर और प्रभावशाली प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम तक पहुंचाया है.
CM सुक्खू ने दी बधाई
समारिया का भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में चयन होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बधाई दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा है, "बद्दी के मंधाला गांव की बिटिया समायरा राघव का भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में चयन होना पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व और हर्ष का विषय है. समायरा को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं. उनकी सफलता प्रदेश की अन्य बेटियों को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी."
भारतीय टीम में बेटी के चयन पर परिवार में खुशी की लहर
समारिया के पिता सुनील राघव दिल्ली में व्यवसायी हैं. उनकी शिक्षा भी दिल्ली में हुई है. परिवार में एक भाई और एक बहन हैं. उनकी दादी सुरेश राघव मधाला पंचायत की प्रधान रह चुकी हैं. गांव से जुड़ी समारिया की इस उपलब्धि ने क्षेत्र के युवाओं और विशेषकर बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा दी है.
समारिया के पिता सुनील राघव का कहना है कि, "बेटी की शुरू से ही इच्छा थी कि वह हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने के साथ देश के लिए क्रिकेट खेले. आज अपनी मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास के दम पर उसने अपना सपना साकार करने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है."
समारिया राघव के घर लगा बधाई देने वालों का तांता
मधाला के समाजसेवी एवं कोचिंग टीम के चेयरमैन जिला सोलन निवासी सुनील शर्मा कहा कि, समारिया के पिता ने बेटी की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए इसे पूरे परिवार और क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया. उन्होंने कहा कि, समारिया की उपलब्धि से पूरे क्षेत्र का मान बढ़ा है और उम्मीद है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करेंगी. समारिया राघव के भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में चयन पर दून के विधायक रामकुमार चौधरी, नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा समेत तमाम लोगों ने बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि समारिया भविष्य में भी इसी तरह सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल कर हिमाचल और देश का गौरव बढ़ाएंगी.
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