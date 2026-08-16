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सिनसिनाटी ओपन में बड़ा उलटफेर, जोकोविच को 50वें रैंक के खिलाड़ी ने हराकर टूर्नामेंट से किया बाहर

नोवाक जोकोविच सिनसिनाटी ओपन के दूसरे दौर से ही बाहर हो गए.

नोवाक जोकोविच सिनसिनाटी ओपन के दूसरे दौर से ही बाहर हो गए
नोवाक जोकोविच सिनसिनाटी ओपन के दूसरे दौर से ही बाहर हो गए (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 1:01 PM IST

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Cincinnati Open 2026: सिनसिनाटी ओपन में 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा. जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट के दूसरे दौर से ही बाहर हो गए. वर्ल्ड नंबर 5 जोकोविच को 50वें रैंक के अर्जेंटीना के खिलाड़ी थियागो टिरंटे ने हराया.

पहला सेट 2-6 से जीतने के बाद जोकोविच को सख्त मोसम में संघर्ष करना पड़ा और वे आखिरी दो सेट 6-4, 6-4 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए. यह विंबलडन 2026 के सेमीफाइनल मैच खेलने के बाद जोकोविच का पहला मैच था.

मैच के दौरान जोकोविच ने की उल्टी
मैच के दौरान सख्त गर्मी और उमस की वजह से जोकोविच को शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सर्बियाई खिलाड़ी को उल्टी करते हुए देखा गया और बाद में उन्हें डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से इलाज की जरूरत पड़ी.

मैच के बाद जोकोविच ने बताया कि उन्हें मैच के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा, 'मेरे प्रतिद्वंद्वी को बधाई. निश्चित रूप से, यह मेरे लिए कोई सुखद मैच नहीं था. जिस तरह से मुझे महसूस हो रहा था. यह पहली बार नहीं था और मुझे लगता है कि आखिरी बार भी नहीं होगा, लेकिन जो हुआ सो हुआ.'

उन्होंने आगे कहा, 'यह मेरी सेहत से जुड़ी एक ऐसी स्थिति है जो पिछले कुछ सालों से मुझे परेशान कर रही है. इससे कई दिक्कतें होती हैं, खासकर तब जब मौसम में उमस और गर्मी हो. मुझे अंदाजा था कि उमस होगी, लेकिन घबराहट और दूसरी कई चीजें भी होती हैं जो स्थिति को और खराब कर देती हैं, और वही हुआ.'

यह मैच कुल दो घंटे 45 मिनट तक चला. इस हार से सिनसिनाटी ओपन में जोकोविच 2005 से लगातार अंतिम 32 तक पहुंचने का रिकॉर्ड भी टूट गया.

यह मेरे करियर की सबसे बड़ी जीत है
जोकोविच पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद थियागो टिरंटे ने कहा, 'यह मेरे करियर की सबसे बड़ी जीत है. नोवाक जैसे दिग्गज खिलाड़ी के खिलाफ खेलते हुए मैंने घबराहट पर काबू पाया. क्योंकि मैच से पहले बहुत ज्यादा दबाव था.' अर्जेंटीना के खिलाड़ी का सामना अब तीसरे दौर में स्पेन के मार्टिन लैंडालुस से होगा.

बता दें कि इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड के नंबर वन जैनिक सिनर और नंबर टू कार्लोस अलकाराज बाहर हैं. दोनों ही खिलाड़ियों ने चोट की वजह से टूर्नामेंट से अपने नाम वापस ले लिया था.

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