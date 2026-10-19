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Ranji Trophy: चिन्मय सुतार का बड़ा कारनामा, रणजी ट्रॉफी में 400 रन बनाने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

चिन्मय सुतार रणजी ट्रॉफी में 400 रन बनाने वाले बने दूसरे बल्लेबाज ( Getty Iamges )

Chinmay Sutar 400 In Ranji Trophy: मिजोरम के बल्लेबाज चिन्मय सुतार ने घरेलू क्रिकेट में 400 रन बनाकर इतिहास रच दिया है. वो रणजी ट्रॉफी में 400 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. सुतार ने ये एतिहासिक उपलब्धि सोमवार को रणजी ट्रॉफी प्लेट डिवीजन के मैच में नागालैंड के खिलाफ हासिल की. नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 517 गेंदों का सामना किया, जिसमें 46 चौके और 7 छक्के लगाए.

खास बात ये है कि जब मैच में आखिरी बल्लेबाज के रूप में लालरेमपुइया क्रीज पर आए, तब सुतार 231 रन पर खेल रहे थे. इसके बाद भी उन्होंने रन बनाना जारी रखा और जैसे ही उन्होंने 400 रन पूरे किए वैसे ही मिजोरम ने 9 विकेट पर 581 के कुल स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी.