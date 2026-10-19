Ranji Trophy: चिन्मय सुतार का बड़ा कारनामा, रणजी ट्रॉफी में 400 रन बनाने वाले बने दूसरे बल्लेबाज
मिजोरम के चिन्मय सुतार ने अपनी 400 रनों की रिकॉर्ड पारी में 46 चौके और 7 छक्के लगाए.
Published : October 19, 2026 at 4:31 PM IST
Chinmay Sutar 400 In Ranji Trophy: मिजोरम के बल्लेबाज चिन्मय सुतार ने घरेलू क्रिकेट में 400 रन बनाकर इतिहास रच दिया है. वो रणजी ट्रॉफी में 400 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. सुतार ने ये एतिहासिक उपलब्धि सोमवार को रणजी ट्रॉफी प्लेट डिवीजन के मैच में नागालैंड के खिलाफ हासिल की. नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 517 गेंदों का सामना किया, जिसमें 46 चौके और 7 छक्के लगाए.
खास बात ये है कि जब मैच में आखिरी बल्लेबाज के रूप में लालरेमपुइया क्रीज पर आए, तब सुतार 231 रन पर खेल रहे थे. इसके बाद भी उन्होंने रन बनाना जारी रखा और जैसे ही उन्होंने 400 रन पूरे किए वैसे ही मिजोरम ने 9 विकेट पर 581 के कुल स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी.
इस शानदार और रिकॉर्ड पारी के साथ चिन्मय सुतार भारतीय घरेलू क्रिकेट में 400 रन बनाने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए. इससे पहले 1948 में बीबी निंबालकर ने महाराष्ट्र की ओर से काठियावाड़ के खिलाफ खेलते हुए पुणे में नाबाद 443 रनों की पारी खेली थी. सुतार ने अब पृथ्वी शॉ को पीछे छोड़ दिया है. जिसने 2023 में असम के खिलाफ 383 गेंदों पर 379 रनों की पारी खेली थी.
Mumbai's Chinmay Sutar 'achieved' a rate feat when he was run out for 99 on his first-class debut for Mizoram against Manipur at Nadiad in the first round of the #RanjiTrophy...he is currently batting on 66 against Nagaland in the second round! https://t.co/1BpIio3Ray— Gaurav Gupta (@toi_gauravG) October 18, 2026
रणजी ट्रॉफी में सबसे बड़ा स्कोर
- बाऊसाहेब निंबालकर – 443 (1948)
- चिन्मय सुतार – 400 (2026)
- पृथ्वी शॉ – 379 (2023)
इसके अलावा चिन्मय सुतार अब उन चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने एक पारी में 400 रनों का आंकड़ा पार किया है. इस लिस्ट में ब्रायन लारा और डॉन ब्रैडमैन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं.
⚡️HISTORY MADE IN THE RANJI TROPHY⚡️ Chinmay Sutar, playing just his 2nd FC game, has become the 2nd player in history to smash 400 in a Ranji Trophy encounter. He finished 400*(517) for Mizoram vs Nagaland. 169 out of those 400 came during the last-wicket stand 😳— Cricbuzz (@cricbuzz) October 19, 2026
फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 400 रन बनाने वाले बल्लेबाज
- ब्रायन लारा – 501 (1994)
- हनीफ मोहम्मद – 499 (1959)
- डॉन ब्रैडमैन – 452 (1930)
- बाऊसाहेब निंबालकर – 443 (1948)
- विलियम पोंसफोर्ड – 437 (1927)
- विलियम पोंसफोर्ड – 429 (1923)
- आफताब बलोच – 428 (1974)
- आर्ची मैकलारेन – 424 (1895)
- सैम नॉर्थईस्ट – 410 (2022)
- ग्रेमी हिक – 405 (1988)
- ब्रायन लारा – 400 (2004)
- चिन्मय सुतार – 400 (2026)