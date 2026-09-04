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चीन मास्टर्स 2026: किदांबी श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में ली चेुक यियू से हारकर बाहर हुए

किदांबी श्रीकांत को चाइना मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में ली चेउक से सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा.

Kidambi Srikanth
किदांबी श्रीकांत (Badminton Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 12:45 PM IST

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हैदराबाद: चीन मास्टर्स 2026 में शुक्रवार को किदांबी श्रीकांत का शानदार सफर क्वार्टर फाइनल में ली चेउक यियू से हार के साथ खत्म हो गया. बता दें, तीन साल में यह उनका पहला सुपर 750 क्वार्टर फाइनल मैच था. भारतीय शटलर शेनझेन में पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी से 21-16, 21-16 से हार गए.

श्रीकांत ने शुरुआती गेम में पहले दो पॉइंट जीते और ऐसा लगा कि वह पिछले मैच के अपने अच्छे प्रदर्शन को जारी रखेंगे. हालांकि, हांगकांग के शटलर ने जल्द ही लय पकड़ ली और गेम पर अपना दबदबा बना लिया. इसके बाद उन्होंने बाकी गेम में अपनी बढ़त बनाए रखी. गेम के आखिर में श्रीकांत ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी वापसी नहीं कर सके और आखिरकार पांच पॉइंट के अंतर से सेट हार गए.

दूसरे गेम में श्रीकांत के पास बढ़त बनाने और उसे बनाए रखने का ज्यादा मौका था. उन्होंने 4-0 की बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन लगातार चार गलतियों (unforced errors) की वजह से विरोधी खिलाड़ी ने स्कोर बराबर कर लिया. इसके बाद ली और श्रीकांत के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और श्रीकांत ने 15-14 की बढ़त भी बना ली थी. हालांकि, इसके बाद श्रीकांत के लिए स्थिति बिगड़ गई; वह सिर्फ एक और पॉइंट ही हासिल कर पाए, जबकि विरोधी खिलाड़ी तेजी से 21 पॉइंट तक पहुंच गया.

श्रीकांत का तीन साल में शानदार प्रदर्शन
भारतीय शटलर पिछले तीन सालों में पहली बार किसी सुपर 750 इवेंट के क्वार्टर फ़ाइनल में पहुंचे थे. श्रीकांत ने अपने अभियान की शुरुआत चीनी ताइपे के दुनिया के नंबर 21 खिलाड़ी ची यू-जेन को 35 मिनट चले मुकाबले में 21-16, 21-15 से हराकर की. इसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट का एक शानदार नतीजा देते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में दुनिया के नंबर 9 खिलाड़ी विक्टर लाई को 21-18, 21-19 से हराया. लाई के खिलाफ मिली जीत ने उनसे उम्मीदें बढ़ा दी थीं, लेकिन श्रीकांत क्वार्टर फाइनल मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और प्रतियोगिता से बाहर हो गए.

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