0-1 से टूटा दिल, लेकिन गर्व से ऊंचा हुआ छत्तीसगढ़, पुरुष फुटबॉल में जीता रजत पदक
रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम में खेले गए पुरुष फुटबॉल फाइनल में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 3, 2026 at 3:28 PM IST
रायपुर: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पुरुष फुटबॉल फाइनल में छत्तीसगढ़ ने शानदार संघर्ष का प्रदर्शन किया, लेकिन बेहद रोमांचक मुकाबले में पश्चिम बंगाल से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा. कांटे की टक्कर वाले इस मैच में छत्तीसगढ़ की टीम ने अंत तक वापसी की कोशिश की, मगर गोल नहीं कर सकी. हार के बावजूद टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाते हुए राज्य के लिए रजत पदक अपने नाम किया.
फाइनल में दिखा हाई-वोल्टेज मुकाबला
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पुरुष फुटबॉल फाइनल में छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बीच शुरू से ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. दोनों टीमों ने आक्रामक और अनुशासित खेल का प्रदर्शन किया. मैदान पर हर पास, हर टैकल और हर मूवमेंट ने दर्शकों की धड़कनें बढ़ाए रखीं. मैच पूरी तरह से फाइनल के स्तर का नजर आया, जहां दोनों टीमें एक-दूसरे को कड़ी चुनौती देती दिखीं.
हॉफ टाइम तक 1-0 से आगे रहा पश्चिम बंगाल
मुकाबले के पहले हाफ में पश्चिम बंगाल ने एक महत्वपूर्ण गोल कर बढ़त बना ली. हॉफ टाइम तक स्कोर 1-0 रहा। इसके बाद छत्तीसगढ़ की टीम ने दूसरे हाफ में लगातार आक्रमण किए और बराबरी का गोल दागने के कई प्रयास किए. खिलाड़ियों ने तेज रफ्तार से गेंद को आगे बढ़ाया, लेकिन विपक्षी टीम की मजबूत डिफेंस लाइन और गोलकीपर ने हर कोशिश को नाकाम कर दिया.
छत्तीसगढ़ ने दिखाया दमदार खेल और मजबूत रक्षा
हालांकि स्कोरलाइन छत्तीसगढ़ के पक्ष में नहीं रही, लेकिन टीम ने अपने खेल से सभी का दिल जीत लिया. खिलाड़ियों के बीच शानदार तालमेल, तेज आक्रमण, सटीक पासिंग और मजबूत डिफेंस देखने को मिला. टीम ने आखिरी मिनट तक हार नहीं मानी और लगातार गोल की तलाश में दबाव बनाए रखा. यही जज्बा छत्तीसगढ़ को पूरे टूर्नामेंट में फाइनल तक लेकर आया.
मैदान में उमड़ा खेलप्रेमियों का उत्साह
फाइनल मुकाबले को देखने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, विभिन्न विभागों के अधिकारी, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में खेलप्रेमी स्टेडियम पहुंचे. दर्शकों का उत्साह खिलाड़ियों के लिए ऊर्जा का स्रोत बना रहा। पूरे मैच के दौरान स्टेडियम तालियों और जयकारों से गूंजता रहा.
हार के बाद भी रजत पदक से बढ़ा राज्य का मान
भले ही छत्तीसगढ़ की टीम गोल्ड से एक कदम दूर रह गई, लेकिन रजत पदक जीतकर खिलाड़ियों ने राज्य का मान बढ़ाया है. फाइनल तक पहुंचना और पश्चिम बंगाल जैसी मजबूत टीम को कड़ी टक्कर देना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों में प्रतिभा, जुनून और भविष्य में स्वर्ण जीतने का दम मौजूद है.