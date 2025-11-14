ETV Bharat / sports

नेशनल थाई बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ का कमाल, 15 खिलाड़ियों ने जीते मेडल, प्रदेश का बढ़ाया मान

घर के लोग पढ़ाई के साथ-साथ खेल में भी मेरा सपोर्ट करते हैं. थाई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस पिछले 7 महीने से कर रही हूं. थाई बॉक्सिंग का यह मेरा दूसरा नेशनल कॉम्पिटिशन था. थाई बॉक्सिंग के दोनों नेशनल प्रतियोगिता में मैने रजत पदक हासिल किया है- दीपाली बघेल, नेश्नल प्लेयर, थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप

नेशनल प्लेयर दीपाली बघेल ने क्या कहा ?: थाई बॉक्सिंग की नेशनल प्लेयर दीपाली बघेल ने बताया कि मुझे इस प्रतियोगिता में काफी कुछ सीखने को मिला. इस खेल में बाहर से जो खिलाड़ी आए थे उनसे हमें कई अनुभव भी प्राप्त हुए. यह मेरा दूसरा नेशनल थाई बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन था. इसके पहले भी मैंने नेशनल गेम हैदराबाद में हिस्सा लिया था. हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता में मैने रजत पदक हासिल किया.

रायपुर: पंजाब के अमृतसर में हुए 16वीं थाई बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. 15 खिलाड़ियों ने फाइनल मैच में 15 पदक हासिल करके छत्तीसगढ़ मान बढ़ाया. 15 पदक में छत्तीसगढ़ के खाते में 7 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 1 कांस्य पदक आया है. छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और भारत-पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर का भी मजा लिया. खिलाड़ियों ने अपने अनुभव ईटीवी भारत से शेयर किए और जीत की सक्सेस स्टोरी बताई.

थाई बॉक्सिंग की प्लेयर पिंकी गुप्ता ने साझा किए अनुभव: थाई बॉक्सिंग की नेशनल प्लेयर पिंकी गुप्ता ने बताया कि अमृतसर में थाई बॉक्सिंग के नेशनल चैंपियनशिप में दूसरे राज्यों से आए खिलाड़ियों से भी मिलने का मौका मिला. यह अनुभव अच्छा रहा और काफी कुछ तकनीक दूसरे खिलाड़ियों से भी सीखने को मिले.

मेडल के साथ छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी (ETV BHARAT)

अमृतसर में जो आयोजन हुआ है उसमें मैने स्वर्ण पदक हासिल किया है. घर के लोग पढ़ाई के साथ-साथ खेल को भी सपोर्ट करते हैं. मैं थाई बॉक्सिंग के नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के साथ ही क्रिकेट के नेशनल में भी 4 बार पार्टिसिपेट कर चुकी हूं. घर वालों ने पढ़ाई के साथ ही खेल के लिए पूरी छूट दे रखी है- पिंकी गुप्ता, थाई बॉक्सिंग की नेशनल प्लेयर

थाई बॉक्सिंग की नेशनल खिलाड़ी प्रियंका साहू का बयान: थाई बॉक्सिंग की नेशनल खिलाड़ी प्रियंका साहू ने बताया कि थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेरा यह पांचवा नेशनल था. नेशनल खेलों में दूसरे राज्यों से आए सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों से काफी कुछ सीखने को मिला. थाई बॉक्सिंग में डिफेंस अटैक जैसी चीजों पर फोकस करना होता है. पिछले 8 सालों से मैं थाई बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग और वूशु भी खेल चुकी है. म्यूथाई भी मेरा इंटरेस्टिंग गेम है. अमृतसर में हुए नेशनल चैंपियनशिप में मैंने स्वर्ण पदक हासिल किया है.

छत्तीसगढ़ की थाई बॉक्सिंग टीम (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी ने क्या कहा?: छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनीस मेमन ने बताया कि पंजाब के अमृतसर में हुए 16 वीं थाई बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से 21 लोगों की टीम गई थी. जिसमें 17 खिलाड़ी शामिल थे. 17 खिलाड़ियों में 6 खिलाड़ी दंतेवाड़ा जिले के एकलव्य खेल परिसर जावंगा के थे. 4 खिलाड़ी रायपुर के, 7 खिलाड़ी भगत सिंह एकेडमी बालोद के थे. छत्तीसगढ़ के 17 खिलाड़ियों में दो खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए.

अनीस मेमन के साथ विजेता खिलाड़ी (ETV BHARAT)

15 खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 15 मेडल लेकर आए. जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक शामिल है. गुजराती स्कूल में पढ़ने वाली पिंकी गुप्ता थाई बॉक्सिंग के साथ ही पिछले 4 सालों से क्रिकेट में भी रुचि रखती है. 2 बार क्रिकेट के नेशनल गेम में भी हिस्सा ले चुकी है. छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी प्रदेश का नाम रौशन कर रहे हैं- अनीस मेमन, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन

क्या है थाई बॉक्सिंग गेम ?: थाई बॉक्सिंग गेम फुल कॉन्टैक्ट मार्शल आर्ट है, लेकिन कैटेगरी की बात करें तो लाइट कॉन्टैक्ट सेमी कांटेक्ट और फुल कॉन्टैक्ट गेम होता है. छोटे बच्चे सेमी कॉन्टैक्ट गेम खेलते हैं. जूनियर और सब जूनियर के लिए लाइट कॉन्टैक्ट गेम रखा गया है. सीनियर खिलाड़ियों के लिए थाई बॉक्सिंग फुल कॉन्टैक्ट गेम होता है.