ETV Bharat / sports

चेस ओलंपियाड में भारत का शानदार प्रदर्शन, PM मोदी ने टीम के जज्बे को किया सलाम, ट्वीट की दी बधाई

चेस ओलंपियाड 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन ( FIDE )

Chess Olympiad 2026: उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित चेस ओलंपियाड में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. मेंस टीम ने जहां सिल्वर मेडल पर कब्जा किया वहीं विमेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पर अपनी मुहर लगाई. इसके अलावा भीरतीय टीम ने नोना गैप्रिंडाश्विली ट्रॉफी को भी अपने पास बरकरार रखा.

इस प्रदर्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए. उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके चेस टीम को बधाई दी. पीएम ने एक्स पर लिखा, 'हमारे चेस खिलाड़ियों को बधाई! उनका जुनून और जज्बा मिसाल कायम करने वाला है. ये सफलताएं और भी कई युवाओं को चेस खेलने और उसमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी.' ओपन कैटेगरी

भारतीय टीम ओपन कैटेगरी में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टूर्नामेंट में उतरी थी. उन्होंने हंगरी के साथ 2-2 से ड्रॉ के बाद सिल्वर मेडल जीता. जबकि महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ 2-2 से ड्रॉ के बाद ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. नोना गैप्रिंडाश्विली ट्रॉफी

ओपन कैटेगरी में सिल्वर और महिला इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद, कुल मिलाकर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश बनकर भारत ने नोना गैप्रिंडाश्विली ट्रॉफी को अपने पास बनाए रखा. पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने ओपन और महिला कैटेगरी में बेहतरीन कंबाइंड रिजल्ट के लिए भारत को यह ट्रॉफी सौंपी.