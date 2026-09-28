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चेस ओलंपियाड में भारत का शानदार प्रदर्शन, PM मोदी ने टीम के जज्बे को किया सलाम, ट्वीट की दी बधाई

चेस ओलंपियाड 2026 में भारतीय मेंस टीम ने सिल्वर और विमेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता.

चेस ओलंपियाड 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन
चेस ओलंपियाड 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन (FIDE)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
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Chess Olympiad 2026: उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित चेस ओलंपियाड में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. मेंस टीम ने जहां सिल्वर मेडल पर कब्जा किया वहीं विमेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पर अपनी मुहर लगाई. इसके अलावा भीरतीय टीम ने नोना गैप्रिंडाश्विली ट्रॉफी को भी अपने पास बरकरार रखा.

इस प्रदर्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए. उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके चेस टीम को बधाई दी. पीएम ने एक्स पर लिखा, 'हमारे चेस खिलाड़ियों को बधाई! उनका जुनून और जज्बा मिसाल कायम करने वाला है. ये सफलताएं और भी कई युवाओं को चेस खेलने और उसमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी.'

ओपन कैटेगरी
भारतीय टीम ओपन कैटेगरी में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टूर्नामेंट में उतरी थी. उन्होंने हंगरी के साथ 2-2 से ड्रॉ के बाद सिल्वर मेडल जीता. जबकि महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ 2-2 से ड्रॉ के बाद ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

नोना गैप्रिंडाश्विली ट्रॉफी
ओपन कैटेगरी में सिल्वर और महिला इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद, कुल मिलाकर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश बनकर भारत ने नोना गैप्रिंडाश्विली ट्रॉफी को अपने पास बनाए रखा. पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने ओपन और महिला कैटेगरी में बेहतरीन कंबाइंड रिजल्ट के लिए भारत को यह ट्रॉफी सौंपी.

खास बात ये है कि भारत ने लगातार तीन बार यह ट्रॉफी जीती है - 2022 में चेन्नई में घरेलू जमीन पर, 2024 में बुडापेस्ट में अपने ऐतिहासिक डबल गोल्ड अभियान के दौरान और अब समरकंद में.

भारीतय मेंस टीम
उज्बेकिस्तान ने समरकंद में घरेलू जमीन पर 2026 चेस ओलंपियाड की ओपन कैटेगरी जीती. उन्होंने आखिरी राउंड में यूक्रेन को 2.5-1.5 से हराकर चेन्नई 2022 के बाद अपना दूसरा ओलंपियाड खिताब हासिल किया. वहीं भारत ने हंगरी के साथ 2-2 से ड्रॉ के बाद सिल्वर मेडल जीता. जर्मनी ने नीदरलैंड को 2.5–1.5 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता.

भारतीय विमेंस टीम
चीन ने आखिरी राउंड में वियतनाम पर 3–1 की शानदार जीत के साथ महिलाओं का गोल्ड मेडल जीता, जबकि कजाकिस्तान ने पोलैंड के साथ 2–2 से ड्रॉ के बाद सिल्वर मेडल हासिल किया. भारत ने जॉर्जिया के साथ 2–2 से ड्रॉ के बाद टाई-ब्रेक पर ब्रॉन्ज मेडल जीता.

46वें चेस ओलंपियाड में भारत का नतीजा

  • ओपन टीम - सिल्वर
  • महिला टीम - ब्रॉन्ज

व्यक्तिगत प्रदर्शन

  • बी सविता - गोल्ड
  • दिव्या देशमुख - सिल्वर
  • वंतिका अग्रवाल - ब्रॉन्ज
  • कोनेरू हम्पी - ब्रॉन्ज
  • डी गुकेश - सिल्वर
  • आर प्रग्गनानंद - ब्रॉन्ज

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