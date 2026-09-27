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चेस ओलंपियाड 2026: क्या मौजूदा चैंपियन भारत गोल्ड मेडल बचा पाएगा या नहीं?

Chess Olympiad 2026: चेस ओलंपियाड 2026 उज्बेकिस्तान के समरकंद में खेला जा रहा है. 15 से 27 तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन है. टूर्नामेंट में अब तक 10 राउंड पूरे हो चुके हैं, आखिरी और 11वां राउंड आज खेला जाएगा. ओपन सेक्शन में भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर है जबिक महिला टीम तीसरे स्थान पर है. जिसके बाद अब ये सावा पैदा हो गया है कि क्या डिफेंडिंग चैंपियन भारत टूर्नामेंट में अपना गोल्ड मेडल बचा पाएगा या नहीं?

भारतीय महिला टीम का चीन के खिलाफ ड्रॉ भारतीय महिला टीम का चीन जैसी मजबूत टीम के खिलाफ शानदार और टक्कर का मुकाबला देखने को मिला. कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख ने क्रमशः झू जिनेर और सोंग युक्सिन के खिलाफ अपने मैच ड्रॉ खेले. जबकि अवंतिका अग्रवाल लू मियाओयी से हार गईं, लेकिन बी. सविता श्री ने झाई मो के खिलाफ अपना मैच जीतकर चीन के खिलाफ मैच ड्रॉ करा दिया.

भारत ने उज्बेकिस्तान 2 को हराया भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के जाखोंगिर वाखिडोव को हराया, जबकि भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन ने मुखम्मदजोखिद सुयारोव को मात दी. डी. गुकेश ने ओर्टिक निगमातोव को हराया, जबकि अर्जुन एरिगासी और अब्दिमलिक अब्दिसलिमॉव के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा.

शनिवार रात को टूर्नामेंट में भारत ने ओपन सेक्शन में उज्बेकिस्तान 2 को 3.5-0.5 से बुरी तरह हराया, जबकि महिला टीम ने चीन के खिलाफ 2-2 से मैच ड्रॉ खेला. इसके बावजूद भारत के लिए ओपन और महिला दोनों सेक्शन में चेस ओलंपियाड का खिताब बचाना एक मुश्किल चुनौती बन गई है.

ओपन सेक्शन में भारत गोल्ड मेडल कैसे बचा सकता है?

भारतीय पुरुष टीम मौजूदा चैंपियन है, लेकिन इस बार टॉप पर रहना मुश्किल बना हुआ है. उज्बेकिस्तान 18 अंकों के साथ टॉप पर है, जबकि भारत 17 अंकों के साथ सिल्वर मेडल की स्थिति में है. लेकिन गोल्ड जीतने के लिए कई चीजों का उनके पक्ष में होना जरूरी है.

अगर भारत हंगरी को हरा देता है और उज्बेकिस्तान आखिरी राउंड के मैच में यूक्रेन से हार जाता है, तो भारत गोल्ड मेडल जीत जाएगा.

अगर भारत हंगरी से जीतता है और उज्बेकिस्तान यूक्रेन का मैच ड्रॉ होता है, तो नतीजे 'सोनबॉर्न-बर्गर टाई-ब्रेक' से तय होंगे, जो असल में उन टीमों की मजबूती का पैमाना है जिन्हें आपने हराया है. इस तरह के टाई-ब्रेक के आधार पर भारत के जीतने की संभावना कम है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में उनकी जीत का अंतर बहुत कम रहा है.

अगर उज्बेकिस्तान, यूक्रेन के खिलाफ जीत जाता है, तो वे गोल्ड मेडल जीत लेंगे और भारत के लिए उनके टाई का नतीजा कोई मायने नहीं रखेगा.

महिला वर्ग में भारत अपना गोल्ड मेडल कैसे बचा सकता है?

भारतीय महिला चेस टीम अभी 16 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन 18 अंकों के साथ शीर्ष पर है. कजाकिस्तान 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. जिसकी वजह से महिला वर्ग में भारत के लिए स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है. भारत को गोल्ड मेडल जीतने के लिए अपना मैच जीतने के लिए उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के साथ साथ, किस्मत पर भरोसा करना होगा.

भारत को सबसे पहले अपने टाई में जॉर्जिया को हराना होगा. चीन को वियतनाम से पूरी तरह हारना होगा और कजाकिस्तान को पोलैंड के खिलाफ ड्रॉ खेलना होगा या हारना होगा. यह कोई असंभव स्थिति नहीं है, लेकिन तीनों मैचों का भारत के पक्ष में जाने की संभावना बहुत कम लगती है.