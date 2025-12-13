ETV Bharat / sports

मेसी के इवेंट में हुई तोड़फोड़, जानिए कोलकाता में हुई गड़बड़ की असली वजह?

किन वजहों ने डाली बाधा फैंस का इल्जाम है कि स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर भी मेसी को नहीं दिखाया गया. नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को मुख्य देखने वाली जगहों पर बैठया गया, जिसने देखने में और बाधा डाली, जिससे भीड़ में निराशा और बढ़ गई थी. जैसे-जैसे गुस्सा बढ़ा, स्टेडियम के अंदर स्थिति और खराब हो गई. बैनर फाड़ दिए गए, सीटें तोड़ दी गईं, और कुर्सियां ज़मीन पर फेंक दी गई.

क्यों गुस्साए फैंस? मेसी GOAT टूर के दौरान भीड़ के बेकाबू होने के कारण विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में अपना ऑनर लैप छोटा करना पड़ा. गुस्सा भड़क उठा, बोतलें फेंकी गईं, और सुरक्षा अधिकारियों ने मिनटों में मेसी मैदान से बाहर निकाल दिया. इसमें कई दर्शकों वो थे, जिन्होंने टिकट के लिए प्रीमियम कीमतें चुकाई थी. उनकी शिकायत थीं कि घंटों इंतजार करने के बावजूद वे मेसी को कभी नहीं देख पाए.

हैदराबाद: फुटबॉल जगत के दिग्गज लियोनेल मेसी के भारत दौरे के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर की एक झलक पाने कोलकाता में फैंस के बीच भारी उत्साह देखा गया लेकिन मेसी के साल्ट लेक स्टेडियम में 10 मिटन तक भी नहीं रुकने को लेकर फैंस के बीच में गुस्सा और अराजकता का माहौल देखा गया. फैंस मेसी को देख भी नहीं पाए इसके लिए उन्होंने मैदान पर बोतलें फेंकी और तोड़फोड़ शुरू कर दी.

इस दौरान गुस्साए समर्थकों ने मीडिया को बताया कि, मेसी को बाहर ले जाने से पहले वह मुश्किल से कुछ मिनट ही मैदान पर रहे थे. प्रशंसकों ने आयोजकों की आलोचना की और अव्यवस्थापूर्ण योजना व पूरी तरह से कुप्रबंधन का ठिकरा फोड़ा है. एक फैन ने लिखा, 'हमने सिर्फ नेताओं को सेल्फी लेते देखने के लिए हजारों रुपये दिए, जबकि मेसी मिनटों में गायब हो गए. यह भीड़ की समस्या नहीं है. यह आयोजकों की विफलता है'. एक अन्य फैन ने लिखा, 'हर बड़ा खेल आयोजन इसी तरह होता है. हम आखिरकार कब सीखेंगे'.

आपको बता दें कि मेसी को देखने के लिए फैंस ने टिकट खरीदा और अपने पैस खर्च किए. इसके बावजूद फैंस उन्हें नहीं देख पाए और तो और उन्हें गुस्सा आया की नेता और बड़ी-बड़ी हस्तियां मेसी से मिल पा रही हैं, उनके साथ टाइम बिता पा रही हैं, जबकि वो पैसा खर्च करने के बाद भी उनका दीदार नहीं कर पाए.

सीएम ममता ने लिया मामले का संज्ञान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा, 'आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से मैं बहुत परेशान और हैरान हूं. मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रहा थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे. मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगता हूं'.

उन्होंने आगे कहा, 'मैं जस्टिस (रिटायर्ड) असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और पहाड़ी मामले विभाग, सदस्य होंगेय यह समिति इस घटना की विस्तार से जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी'.