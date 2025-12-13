मेसी के इवेंट में हुई तोड़फोड़, जानिए कोलकाता में हुई गड़बड़ की असली वजह?
Lionel Messi Goat India Tour: कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम के दौरान मैदान पर तोड़फोड़ हुई, अब उसकी वजह सामने आई है.
Published : December 13, 2025 at 2:52 PM IST
हैदराबाद: फुटबॉल जगत के दिग्गज लियोनेल मेसी के भारत दौरे के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर की एक झलक पाने कोलकाता में फैंस के बीच भारी उत्साह देखा गया लेकिन मेसी के साल्ट लेक स्टेडियम में 10 मिटन तक भी नहीं रुकने को लेकर फैंस के बीच में गुस्सा और अराजकता का माहौल देखा गया. फैंस मेसी को देख भी नहीं पाए इसके लिए उन्होंने मैदान पर बोतलें फेंकी और तोड़फोड़ शुरू कर दी.
क्यों गुस्साए फैंस?
मेसी GOAT टूर के दौरान भीड़ के बेकाबू होने के कारण विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में अपना ऑनर लैप छोटा करना पड़ा. गुस्सा भड़क उठा, बोतलें फेंकी गईं, और सुरक्षा अधिकारियों ने मिनटों में मेसी मैदान से बाहर निकाल दिया. इसमें कई दर्शकों वो थे, जिन्होंने टिकट के लिए प्रीमियम कीमतें चुकाई थी. उनकी शिकायत थीं कि घंटों इंतजार करने के बावजूद वे मेसी को कभी नहीं देख पाए.
Congratulations to the officials, politicians, and volunteers for turning Messi's walk into your personal photo op. Meanwhile, the actual fans, the ones who funded this event with their ticket money could barely see him.— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) December 13, 2025
pic.twitter.com/ESmi7PD4cJ
किन वजहों ने डाली बाधा
फैंस का इल्जाम है कि स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर भी मेसी को नहीं दिखाया गया. नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को मुख्य देखने वाली जगहों पर बैठया गया, जिसने देखने में और बाधा डाली, जिससे भीड़ में निराशा और बढ़ गई थी. जैसे-जैसे गुस्सा बढ़ा, स्टेडियम के अंदर स्थिति और खराब हो गई. बैनर फाड़ दिए गए, सीटें तोड़ दी गईं, और कुर्सियां ज़मीन पर फेंक दी गई.
इस दौरान गुस्साए समर्थकों ने मीडिया को बताया कि, मेसी को बाहर ले जाने से पहले वह मुश्किल से कुछ मिनट ही मैदान पर रहे थे. प्रशंसकों ने आयोजकों की आलोचना की और अव्यवस्थापूर्ण योजना व पूरी तरह से कुप्रबंधन का ठिकरा फोड़ा है. एक फैन ने लिखा, 'हमने सिर्फ नेताओं को सेल्फी लेते देखने के लिए हजारों रुपये दिए, जबकि मेसी मिनटों में गायब हो गए. यह भीड़ की समस्या नहीं है. यह आयोजकों की विफलता है'. एक अन्य फैन ने लिखा, 'हर बड़ा खेल आयोजन इसी तरह होता है. हम आखिरकार कब सीखेंगे'.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A fan of star footballer Lionel Messi says, " it is very disappointing that after paying such a hefty amount. they had 50 people around him, and we could not even get a glimpse of him for once... he just waved a couple of times, and that's it." https://t.co/Ce4kNu8dBH pic.twitter.com/GZmpkehdIX— ANI (@ANI) December 13, 2025
आपको बता दें कि मेसी को देखने के लिए फैंस ने टिकट खरीदा और अपने पैस खर्च किए. इसके बावजूद फैंस उन्हें नहीं देख पाए और तो और उन्हें गुस्सा आया की नेता और बड़ी-बड़ी हस्तियां मेसी से मिल पा रही हैं, उनके साथ टाइम बिता पा रही हैं, जबकि वो पैसा खर्च करने के बाद भी उनका दीदार नहीं कर पाए.
सीएम ममता ने लिया मामले का संज्ञान
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा, 'आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से मैं बहुत परेशान और हैरान हूं. मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रहा थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे. मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगता हूं'.
I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025
I…
उन्होंने आगे कहा, 'मैं जस्टिस (रिटायर्ड) असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और पहाड़ी मामले विभाग, सदस्य होंगेय यह समिति इस घटना की विस्तार से जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी'.
VIDEO | Kolkata: Security personnel resort to lathicharge outside Hyatt Hotel as fans protest against mismanagement during Lionel Messi’s G.O.A.T. Tour.#LionelMessi #lathicharge— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025
(Full VIDEO available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/OkXMppQei4