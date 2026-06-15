ETV Bharat / sports

चंडीगढ़ अंडर 12 बॉयज़ का जोरदार जलवा, पहली नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

देहरादून में आयोजित पहली आइस हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में चंडीगढ़ के अंडर 12 बॉयज़ टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है.

Chandigarh Under 12 boys team won the gold medal at the first National Ice Hockey Championship in Dehradoon
चंडीगढ़ अंडर 12 बॉयज़ का जोरदार जलवा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 15, 2026 at 9:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से देहरादून के हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंक में आयोजित की जा रही पहली आइस हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में चंडीगढ़ की टीम का जलवा देखने को मिला. अंडर 12 बॉयज़ हॉकी कैटेगरी में चंडीगढ़ ने गोल्ड पर अपना कब्जा जमाया, वहीं अंडर 12 में चंडीगढ़ की लड़कियों ने ब्रांज मेडल जीता है.

बेमिसाल रहे अंडर 12 बॉयज़ : पहली बार अयोजित हो रही नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में चंडीगढ़ के अंडर 12 बॉयज़ ने अपनी धमक दिखाई. चंडीगढ़ बॉयज़ ने अपने सभी मैच में एक तरफा जीत दर्ज करके अपने कोच के साथ शहर का मान बढ़ाया है. आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आइस हॉकी का मैदान तक नहीं है, बावजूद इसके टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है.

पांच मैच में किए 84 गोल : अंडर 12 बॉयज़ ने पहले मैच से ही अपने तेवर दिखा दिए थे. अपने पहले मैच में लड़कों ने राजस्थान के खिलाफ 16-0 से एक तरफा जीत दर्ज कर चैंपियनशिप का आगाज किया. वहीं दूसरे मैच में तमिलनाडु को 12-1 से मात दी, जबकि तीसरे मैच में महाराष्ट्र पर 23-2 से बड़ी जीत दर्ज की. इधर सेमीफाइनल में चंडीगढ़ के लड़कों ने पंजाब को 21-1 से हराकर अपने तेवर साफ कर दिए थे. वहीं फाइनल मैच में टीम ने कर्नाटक को 12-2 से हराकर पहली चैंपियनशिप में चंडीगढ़ को चैंपियन बना दिया.

अंडर 12 लड़कियों ने जीता ब्रॉन्ज : इसके साथ ही अंडर 12 में लड़कियों ने भी अच्छा खेल दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने टीम के खाते में डाला. पहले मैच में लड़कियों ने महाराष्ट्र को 22 -0 से हराया, जबकि दूसरे मैच में आंध्र प्रदेश की लड़कियों को 10-4 से जीत मिली. वहीं कर्नाटक के साथ मैच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, यहां चंडीगढ़ की टीम 3-2 से मैच में पिछड़ गई.

कोच और मैनेजर की हर तरफ हुई तारीफ : चंडीगढ़ टीम के कोच उज्जवल प्रताप सिंह और टीम के मैनेजर आदित्य रामपाल की अगुवाई में अंडर 12 बॉयज़ कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम चंडीगढ़ की हर तरफ तारीफ हो रही है. खासतौर पर टीम को प्रशिक्षण देने वाले उज्जवल प्रताप सिंह और टीम के मैनेजर आदित्य रामपाल की न सिर्फ जीतने वाली टीम के अभिभावकों ने प्रशंसा की बल्कि विरोधी टीम के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने भी तारीफ की.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : मजदूर का बेटा बना 'गोल्डन बॉय', बेटे की कामयाबी देख फफक-फफक कर रोए पैरेंट्स, हैरान कर देगी सुमित के संघर्ष की कहानी

ये भी पढ़ें : चंडीगढ़ के ऑटो ड्राइवर का बेटा बांग्लादेश में खेलेगा, भारतीय हैंडबॉल टीम के लिए हुआ सिलेक्शन

ये भी पढ़ें : सिरसा के निहाल का कमाल: यूट्यूब से सीखा आर्म रेसलिंग, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज

TAGGED:

NATIONAL ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP
चंडीगढ़ ने जीता गोल्ड
चंडीगढ़ अंडर 12 बॉयज़
आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया
NATIONAL ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.