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चंडीगढ़ अंडर 12 बॉयज़ का जोरदार जलवा, पहली नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

चंडीगढ़ : आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से देहरादून के हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंक में आयोजित की जा रही पहली आइस हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में चंडीगढ़ की टीम का जलवा देखने को मिला. अंडर 12 बॉयज़ हॉकी कैटेगरी में चंडीगढ़ ने गोल्ड पर अपना कब्जा जमाया, वहीं अंडर 12 में चंडीगढ़ की लड़कियों ने ब्रांज मेडल जीता है.

बेमिसाल रहे अंडर 12 बॉयज़ : पहली बार अयोजित हो रही नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में चंडीगढ़ के अंडर 12 बॉयज़ ने अपनी धमक दिखाई. चंडीगढ़ बॉयज़ ने अपने सभी मैच में एक तरफा जीत दर्ज करके अपने कोच के साथ शहर का मान बढ़ाया है. आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आइस हॉकी का मैदान तक नहीं है, बावजूद इसके टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है.

पांच मैच में किए 84 गोल : अंडर 12 बॉयज़ ने पहले मैच से ही अपने तेवर दिखा दिए थे. अपने पहले मैच में लड़कों ने राजस्थान के खिलाफ 16-0 से एक तरफा जीत दर्ज कर चैंपियनशिप का आगाज किया. वहीं दूसरे मैच में तमिलनाडु को 12-1 से मात दी, जबकि तीसरे मैच में महाराष्ट्र पर 23-2 से बड़ी जीत दर्ज की. इधर सेमीफाइनल में चंडीगढ़ के लड़कों ने पंजाब को 21-1 से हराकर अपने तेवर साफ कर दिए थे. वहीं फाइनल मैच में टीम ने कर्नाटक को 12-2 से हराकर पहली चैंपियनशिप में चंडीगढ़ को चैंपियन बना दिया.

अंडर 12 लड़कियों ने जीता ब्रॉन्ज : इसके साथ ही अंडर 12 में लड़कियों ने भी अच्छा खेल दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने टीम के खाते में डाला. पहले मैच में लड़कियों ने महाराष्ट्र को 22 -0 से हराया, जबकि दूसरे मैच में आंध्र प्रदेश की लड़कियों को 10-4 से जीत मिली. वहीं कर्नाटक के साथ मैच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, यहां चंडीगढ़ की टीम 3-2 से मैच में पिछड़ गई.

कोच और मैनेजर की हर तरफ हुई तारीफ : चंडीगढ़ टीम के कोच उज्जवल प्रताप सिंह और टीम के मैनेजर आदित्य रामपाल की अगुवाई में अंडर 12 बॉयज़ कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम चंडीगढ़ की हर तरफ तारीफ हो रही है. खासतौर पर टीम को प्रशिक्षण देने वाले उज्जवल प्रताप सिंह और टीम के मैनेजर आदित्य रामपाल की न सिर्फ जीतने वाली टीम के अभिभावकों ने प्रशंसा की बल्कि विरोधी टीम के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने भी तारीफ की.