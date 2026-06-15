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नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में चंडीगढ़ का जलवा, अंडर-12 बॉयज ने जीता गोल्ड

तीसरे मुकाबले में महाराष्ट्र के खिलाफ चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए 23-2 की बड़ी जीत दर्ज की. सेमीफाइनल में पंजाब के खिलाफ भी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और 21-1 से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई.

पांच मैचों में दागे 84 गोल: चंडीगढ़ की अंडर-12 बॉयज टीम ने पहले ही मैच से विपक्षी टीमों पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था. टीम ने अपने पहले मुकाबले में राजस्थान को 16-0 से हराकर शानदार शुरुआत की. इसके बाद दूसरे मैच में तमिलनाडु को 12-1 से मात दी.

खास बात यह रही कि चंडीगढ़ में आइस हॉकी के लिए समर्पित मैदान तक उपलब्ध नहीं है, इसके बावजूद खिलाड़ियों ने जिस स्तर का प्रदर्शन किया, उसने सभी को प्रभावित किया. खिलाड़ियों की इस सफलता के पीछे उनके कोचों की मेहनत और लगातार प्रशिक्षण की बड़ी भूमिका रही.

बेमिसाल रहे अंडर-12 बॉयज, जीते सभी मुकाबले: पहली बार आयोजित हो रही इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में चंडीगढ़ के अंडर-12 बॉयज खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया और सभी मुकाबलों में एकतरफा जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल हासिल किया.

उन्होंने न केवल पदक जीते बल्कि, पूरे टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा और मेहनत का लोहा भी मनवाया. जहां अंडर-12 बॉयज टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो वहीं अंडर-12 गर्ल्स टीम ने कांस्य पदक जीतकर चंडीगढ़ का गौरव बढ़ाया.

आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से देहरादून के हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंक में आयोजित की जा रही पहली नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में चंडीगढ़ की टीम का दबदबा देखने को मिला. अंडर-12 वर्ग में चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किए.

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित पहली नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में चंडीगढ़ की अंडर-12 बॉयज टीम ने सभी मुकाबले जीतकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. जबकि, लड़कियों की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया.

खिताबी मुकाबले में कर्नाटक की टीम सामने थी, लेकिन चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने यहां भी कोई मौका नहीं छोड़ा. टीम ने 12-2 से जीत दर्ज करते हुए पहली नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. पूरे टूर्नामेंट के पांच मुकाबलों में टीम ने कुल 84 गोल किए, जो उनकी आक्रामक क्षमता और बेहतरीन टीम समन्वय को दर्शाता है.

अंडर-12 गर्ल्स टीम ने जीता कांस्य पदक: बॉयज टीम के साथ-साथ चंडीगढ़ की अंडर-12 गर्ल्स टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया. लड़कियों ने अपने पहले मुकाबले में महाराष्ट्र को 22-0 से हराकर दमदार शुरुआत की. इसके बाद दूसरे मैच में आंध्र प्रदेश को 10-4 से हराकर जीत का सिलसिला जारी रखा.

हालांकि कर्नाटक के खिलाफ मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें चंडीगढ़ की टीम को 3-2 से हार का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और कांस्य पदक जीतकर अपने अभियान का सफल समापन किया. लड़कियों के इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि चंडीगढ़ में आइस हॉकी का भविष्य उज्ज्वल है. आने वाले सालों में यह टीम राष्ट्रीय स्तर पर और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं.

डिस्क का पीछा करता खिलाड़ी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

कोच और मैनेजर की हर तरफ हो रही सराहना: चंडीगढ़ टीम की इस सफलता के पीछे कोच उज्जवल प्रताप सिंह और टीम मैनेजर आदित्य रामपाल की मेहनत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उनकी अगुवाई में दोनों टीमों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया.

खिलाड़ियों के अभिभावकों के साथ-साथ अन्य राज्यों से आए प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों ने भी टीम के कोचिंग स्टाफ की जमकर प्रशंसा की. विशेषज्ञों का मानना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. यही कारण है कि चंडीगढ़ टीम के प्रदर्शन की चर्चा पूरे टूर्नामेंट में होती रही.

उर्मिंदर पाल सिंह की मेहनत भी लाई रंग: चंडीगढ़ में आइस हॉकी के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के बावजूद खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन कई लोगों की सालों की मेहनत का परिणाम है. इनलाइन हॉकी के वरिष्ठ कोच उर्मिंदर पाल सिंह का भी इस टीम को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है. उनकी देखरेख में खिलाड़ियों ने पहले इनलाइन हॉकी में अपनी पहचान बनाई और अब आइस हॉकी में भी राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है.

उधर, चैंपियनशिप का अगला चरण शुरू हो चुका है, जिसमें अंडर-15 वर्ग के मुकाबले खेले जा रहे हैं. चंडीगढ़ टीम से इस वर्ग में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें हैं. इसके बाद अंडर-18 और सीनियर वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. पहली नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में अंडर-12 वर्ग की इस सफलता ने चंडीगढ़ को देश के उभरते आइस हॉकी केंद्रों में शामिल कर दिया है.

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