चंडीगढ़ के ऑटो ड्राइवर का बेटा बांग्लादेश में खेलेगा, भारतीय हैंडबॉल टीम के लिए हुआ सिलेक्शन
चंडीगढ़ के ऑटो ड्राइवर के बेटे दिलराज का सिलेक्शन भारतीय हैंडबॉल टीम में हुआ है. वे अब ढाका में होने वाले मैच में शामिल होंगे.
Published : June 9, 2026 at 10:41 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 11:10 PM IST
चंडीगढ़ : सपने बड़े हों और हौसले मजबूत हों, तो आर्थिक तंगी भी रास्ता नहीं रोक सकती. चंडीगढ़ के दिलराज सिंह ने इसी बात को सच साबित कर दिखाया है. एक साधारण परिवार से आने वाले दिलराज का सिलेक्शन भारतीय हैंडबॉल टीम में हुआ है और अब वे 10 से 14 जून तक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
दिलराज के पिता ऑटो चलाते हैं : ढाका में होने वाले टूर्नामेंट में दिलराज पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. चंडीगढ़ के खेल प्रेमियों और उनके परिवार को उम्मीद है कि वे वहां भी शानदार प्रदर्शन कर देश और शहर का नाम रोशन करेंगे. दिलराज के पिता सुखविंदर सिंह ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी अपने बेटे के सपनों के आड़े आर्थिक मजबूरियों को नहीं आने दिया. आज उनके बेटे के भारतीय टीम में चयन ने पूरे परिवार की वर्षों की मेहनत को नई पहचान दी है. उन्होंने बताया कि उनके बेटे में जो टैलेंट है, उसकी पहचान उनको पहले से ही थी. उन्हें भरोसा था कि वो खेल में अच्छा प्रदर्शन करेगा और परिवार का नाम रौशन करेगा.
"माता-पिता को पक्का घर देने का ख्वाब": दिलराज बताते हैं कि चार साल पहले उन्होंने हैंडबॉल खेलना शुरू किया था. शुरुआत में ये सिर्फ एक खेल था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने इसे अपना लक्ष्य बना लिया. रोजाना घंटों अभ्यास, फिटनेस पर फोकस और लगातार मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. दिलराज कहते हैं कि कई बार हालात ऐसे बने जब खेल छोड़ने का मन हुआ, लेकिन परिवार और कोच के विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी. दिलराज का सपना सिर्फ भारतीय टीम की जर्सी पहनना नहीं है. उनका सबसे बड़ा सपना अपने माता-पिता को एक पक्का घर देना है. वे कहते हैं कि उनके माता-पिता ने जिंदगी भर संघर्ष किया है और अब वे अपनी मेहनत से उन्हें बेहतर जीवन देना चाहते हैं.
"दिलराज को कमी नहीं आने दी" : दिलराज की मां गुरमीत कौर ने बताया कि उनकी हमेशा कोशिश रही है कि बेटा समय से उठे, अच्छा खाना खाए और अपने ग्राउंड को पूरा समय दें. हमने कभी दिलराज को कमी आने नहीं दी, चाहे खुद की जरूरत की क्यों ना अनदेख करनी पड़े. जैसे ही वो मैच जीतकर आएगा हम सब सेलिब्रेट करेंगे.
कोच ने क्या कहा ? : दिलराज की ये उपलब्धि सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और परिवार के त्याग की कहानी भी है. उनके कोच नंदलाल का भी इस सफर में अहम योगदान रहा है. कोच ने न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्हें मजबूत बनाया, बल्कि मुश्किल समय में उनका हौसला भी बढ़ाया. कोच नन्दलाल ने बताया कि दिलराज की कहानी उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो कमी को अपनी कमजोरी मान लेते हैं. अगर इरादे मजबूत हों, तो ऑटो चालक का बेटा भी सपनों को सच कर भारतीय टीम तक का सफर तय कर सकता है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : सिरसा के निहाल का कमाल: यूट्यूब से सीखा आर्म रेसलिंग, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज
ये भी पढ़ें : छा गई विनेश फोगाट के गांव की छोरी, रेसलिंग चैंपियनशिप में नेहा सांगवान ने जीता गोल्ड मेडल
ये भी पढ़ें : ज्योति बेरवाल का जोरदार जलवा, थाईलैंड के रेसलिंग कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीत बढ़ाया देश का मान