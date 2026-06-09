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चंडीगढ़ के ऑटो ड्राइवर का बेटा बांग्लादेश में खेलेगा, भारतीय हैंडबॉल टीम के लिए हुआ सिलेक्शन

चंडीगढ़ : सपने बड़े हों और हौसले मजबूत हों, तो आर्थिक तंगी भी रास्ता नहीं रोक सकती. चंडीगढ़ के दिलराज सिंह ने इसी बात को सच साबित कर दिखाया है. एक साधारण परिवार से आने वाले दिलराज का सिलेक्शन भारतीय हैंडबॉल टीम में हुआ है और अब वे 10 से 14 जून तक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

दिलराज के पिता ऑटो चलाते हैं : ढाका में होने वाले टूर्नामेंट में दिलराज पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. चंडीगढ़ के खेल प्रेमियों और उनके परिवार को उम्मीद है कि वे वहां भी शानदार प्रदर्शन कर देश और शहर का नाम रोशन करेंगे. दिलराज के पिता सुखविंदर सिंह ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी अपने बेटे के सपनों के आड़े आर्थिक मजबूरियों को नहीं आने दिया. आज उनके बेटे के भारतीय टीम में चयन ने पूरे परिवार की वर्षों की मेहनत को नई पहचान दी है. उन्होंने बताया कि उनके बेटे में जो टैलेंट है, उसकी पहचान उनको पहले से ही थी. उन्हें भरोसा था कि वो खेल में अच्छा प्रदर्शन करेगा और परिवार का नाम रौशन करेगा.

चंडीगढ़ के ऑटो ड्राइवर का बेटा बांग्लादेश में खेलेगा (ETV Bharat)

"माता-पिता को पक्का घर देने का ख्वाब": दिलराज बताते हैं कि चार साल पहले उन्होंने हैंडबॉल खेलना शुरू किया था. शुरुआत में ये सिर्फ एक खेल था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने इसे अपना लक्ष्य बना लिया. रोजाना घंटों अभ्यास, फिटनेस पर फोकस और लगातार मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. दिलराज कहते हैं कि कई बार हालात ऐसे बने जब खेल छोड़ने का मन हुआ, लेकिन परिवार और कोच के विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी. दिलराज का सपना सिर्फ भारतीय टीम की जर्सी पहनना नहीं है. उनका सबसे बड़ा सपना अपने माता-पिता को एक पक्का घर देना है. वे कहते हैं कि उनके माता-पिता ने जिंदगी भर संघर्ष किया है और अब वे अपनी मेहनत से उन्हें बेहतर जीवन देना चाहते हैं.