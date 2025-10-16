ETV Bharat / sports

देवघर की चंदना झा बनीं संथाल की पहली महिला क्रिकेट प्रबंधक, आगे निभाएंगी बड़ी जिम्मेदारी!

झारखंड की महिला ने एक बार अपनी कुशल क्षमता का परिचय देते हुए खुद को स्थापित किया है.

Chandana Jha of Deoghar became first woman cricket manager of Santhal
महिला महिला क्रिकेट प्रबंधक चंदना झा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 8:25 PM IST

4 Min Read
देवघर: कहते हैं अगर संकल्प अडिग हो और धैर्य अटूट हो तो राह की हर बाधा स्वयं मिट जाती है. इसे साक्षात कर दिखाया है देवघर की होनहार बेटी चंदना झा ने. एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपने अथक परिश्रम, समर्पण और खेल के प्रति अदम्य लगन से वह मुकाम हासिल किया है, जहां पहुंचपाना अनेक लोगों का स्वप्न मात्र रह जाता है.

वर्ष 2013 से खेल जगत में सक्रिय चंदना झा ने निरंतर क्रिकेट के क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण की मशाल थामे रखी. झारखंड क्रिकेट संघ की आजीवन सदस्य के रूप में वर्षों से खिलाड़ियों के हित में कार्यरत रहने वाली चंदना झा को अब बीसीसीआई के तत्वावधान में रायपुर में आयोजित होने वाले अंडर–19 महिला टी–20 चैंपियनशिप टूर्नामेंट झारखंड महिला टीम की मैनेजर नियुक्त किया गया है.

चांदना झा, खेल प्रेमी और परिजन का बयान (Etv Bharat)

यह उपलब्धि केवल देवघर ही नहीं बल्कि संथाल परगना की भी ऐतिहासिक पहचान बन गई है. क्योंकि चंदना झा इस पद तक पहुंचने वाली संथाल क्षेत्र की प्रथम महिला हैं.

चंदना झा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि जब मुझे सूचना मिली कि 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले टूर्नामेंट में मैं झारखंड टीम की मैनेजर बनकर जा रही हूं तो मन उल्लास से भर उठा. यह अवसर मेरे लिए सम्मान और उत्तरदायित्व दोनों का संगम है.

उन्होंने झारखंड क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, सचिव सौरभ तिवारी तथा सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार जताया है. जिन्होंने उन पर यह विश्वास व्यक्त किया.

चंदना झा अपनी सफलता का श्रेय अपने पति आशीष झा और चाचा को देती हैं. जब समाज में लड़कियों का खेलना असामान्य समझा जाता था, तब मेरे चाचा ने मुझे प्रोत्साहन दिया. विवाह के बाद मेरे पति ने भी सदैव मेरे उत्साह को बढ़ाया. परिवार के इसी समर्थन ने मुझे अपने सपनों के पंख दिए. उनके पति आशीष झा स्वयं भी खेल जगत में सक्रिय हैं और युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं.

इसी क्रम में देवघर के विख्यात क्रिकेट कोच इफ्तिखार साहब ने बताया कि चंदना झा सदैव खेल के प्रति गंभीर रही हैं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को क्रिकेट की ओर आकर्षित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती हैं. उनकी लगन और अनुशासन का ही परिणाम है कि आज वे बीसीसीआई के टूर्नामेंट में झारखंड टीम की मैनेजर बनी हैं.

एक गृहिणी के रूप में घर की जिम्मेदारियों का वहन करने के साथ-साथ, चंदना झा ने खेल के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है. वह चाहती हैं कि संथाल परगना की ग्रामीण और निर्धन बालिकाएं भी खेल के माध्यम से झारखंड का नाम उज्ज्वल करें और अपने जीवन को नई दिशा दें.

देवघर के वरिष्ठ समाजसेवी एवं जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुनील खवाड़े ने भी चंदना झा की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा देवघर की यह बेटी आज पूरे जिले के लिए गौरव का प्रतीक बन गई है. आने वाले समय में चांदना निश्चित ही संथाल क्षेत्र की बेटियों को क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को प्रदान करेंगी.

चंदना झा की सफलता उस सत्य को फिर सिद्ध करती है कि संघर्ष ही प्रतिभा की कसौटी है. जिनके इरादे प्रबल हों, उनके लिए कोई भी शिखर असंभव नहीं होता. उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि यदि किसी स्त्री के भीतर कुछ कर दिखाने की जिद हो तो विपरीत परिस्थितियां भी उसी की ओर झुक जाती हैं. चंदना झा आज न केवल झारखंड की, बल्कि पूरे पूर्वी भारत की बेटियों के लिए प्रेरणा है. एक ऐसा उदाहरण, जिसने सिद्ध किया कि मिट्टी से उठी इच्छाशक्ति, आकाश को भी छू सकती है.

