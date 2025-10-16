ETV Bharat / sports

देवघर की चंदना झा बनीं संथाल की पहली महिला क्रिकेट प्रबंधक, आगे निभाएंगी बड़ी जिम्मेदारी!

देवघर: कहते हैं अगर संकल्प अडिग हो और धैर्य अटूट हो तो राह की हर बाधा स्वयं मिट जाती है. इसे साक्षात कर दिखाया है देवघर की होनहार बेटी चंदना झा ने. एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपने अथक परिश्रम, समर्पण और खेल के प्रति अदम्य लगन से वह मुकाम हासिल किया है, जहां पहुंचपाना अनेक लोगों का स्वप्न मात्र रह जाता है.

वर्ष 2013 से खेल जगत में सक्रिय चंदना झा ने निरंतर क्रिकेट के क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण की मशाल थामे रखी. झारखंड क्रिकेट संघ की आजीवन सदस्य के रूप में वर्षों से खिलाड़ियों के हित में कार्यरत रहने वाली चंदना झा को अब बीसीसीआई के तत्वावधान में रायपुर में आयोजित होने वाले अंडर–19 महिला टी–20 चैंपियनशिप टूर्नामेंट झारखंड महिला टीम की मैनेजर नियुक्त किया गया है.

चांदना झा, खेल प्रेमी और परिजन का बयान (Etv Bharat)

यह उपलब्धि केवल देवघर ही नहीं बल्कि संथाल परगना की भी ऐतिहासिक पहचान बन गई है. क्योंकि चंदना झा इस पद तक पहुंचने वाली संथाल क्षेत्र की प्रथम महिला हैं.

चंदना झा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि जब मुझे सूचना मिली कि 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले टूर्नामेंट में मैं झारखंड टीम की मैनेजर बनकर जा रही हूं तो मन उल्लास से भर उठा. यह अवसर मेरे लिए सम्मान और उत्तरदायित्व दोनों का संगम है.

उन्होंने झारखंड क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, सचिव सौरभ तिवारी तथा सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार जताया है. जिन्होंने उन पर यह विश्वास व्यक्त किया.

चंदना झा अपनी सफलता का श्रेय अपने पति आशीष झा और चाचा को देती हैं. जब समाज में लड़कियों का खेलना असामान्य समझा जाता था, तब मेरे चाचा ने मुझे प्रोत्साहन दिया. विवाह के बाद मेरे पति ने भी सदैव मेरे उत्साह को बढ़ाया. परिवार के इसी समर्थन ने मुझे अपने सपनों के पंख दिए. उनके पति आशीष झा स्वयं भी खेल जगत में सक्रिय हैं और युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं.